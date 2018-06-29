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Олег Навальный вышел из тюрьмы по АУЕ

Политика

Олег Навальный, осужденный за мошенничество на три с половиной года по делу "Ив-Роше", вышел из тюрьмы.

Олег Навальный вышел из тюрьмы по АУЕ. 388834.jpeg

Стоит напомнить, что обвинялся он вместе с братом, оппозиционером Алексеем Навальным, в хищении 26 миллионов рублей. Алексей получил условный срок, его брат — срок вполне реальный.

Тем не менее даже в колонии Олег Навальный весьма плотно общался с внешним миром, записывал обращения, писал публичные письма и даже попытался организовать бизнес. К примеру, в сентябре 2017 года Олег Навальный запустил проект TRAP (Tattoos from RussiAn Prison).

Это был сайт с эскизами "переосмысленных тюремных татуировок", которые все желающие могли себе "набить". Сайт, по словам братьев Навальных, практически сразу обзавелся "партнерами-татуировщиками". И если Алексей Навальный объяснял эту активность "важной гуманитарной миссией", то Олег был куда более прямолинеен.

По его словам, "кто-нибудь принесите нашатырь той толстухе и тому слабаку и объясните, что теперь, чтобы заиметь тюремный партак, заезжать не обязательно". В общем, иначе как привлечение "АУЕ-молодежи" и очередной "сбор пожертвований", это не назовешь. Хотя, конечно, сторонники Навального будут говорить про "тонкий" юмор. При этом в последнее время о проекте, в общем-то, ничего не слышно…

Еще раньше были иные художества. К примеру, Олег нарисовал "тюремные стикеры" для "Телеграма", которые послал письмом на волю. И, в общем, все та же "тюремная романтика" присутствует в них в полной мере. Ну и написание рассказов про "заключенного Чубакку" тоже имело место быть за авторством этого творческого человека.

Параллельно Олег Навальный стал систематически нарушать распорядок и правила колонии, за что регулярно подвергался дисциплинарным взысканиям и переводам в штрафной изолятор, где в общей сложности провел до полутора лет от своего заключения, что в среде профессиональных преступников котируется как определенного рода достижение.

Ну и по выходу первое, что заявил прессе Олег: "Я должен что-то заявить? АУЕ! Жизнь ворам!". Кстати, о встречающих... Их собралось около 50 человек, большинство — журналисты. Правда Алексей, который тоже встречал, брату особо высказываться не дал, отведя его в сторону.

Впрочем и заявления про "жизнь ворам" вполне достаточно, чтобы задуматься о том, за что же и почему сидел Олег Анатольевич? А если учесть, что он успел заявить о том, что сейчас поедет в поле сжигать арестантскую робу, поскольку есть у воров такой непреложный обряд, то, в общем-то, все становится еще более прозрачным и понятным.

В общем, Олег Навальный уже по выходу стал крайне неудобно для собственного брата развенчивать собственный образ борца с режимом и невинного политического заключенного. Поскольку использует именно криминальную, воровскую тематику и громкие образы именно из жизни "профессиональных преступников". А это, в свою очередь, совершенно не укладывается в логику честного, пламенного и непримиримого политического борца.

С другой стороны, стоит еще раз напомнить, что Олег Навальный получил срок за обычную уголовную статью, связанную с финансовыми махинациями. И до сих пор у многих людей вопросы остаются совсем не к тому, что Олег Навальный сел в тюрьму, а к тому, что Алексей Навальный отделался, вопреки всякому здравому смыслу, только условным заключением.

С другой стороны, в общем-то, человек отбыл весь срок заключения в полной мере. За систематические нарушения режима ему дважды было отказано в условно-досрочном освобождении. И на свободу он вышел не из общей камеры, а именно из ШИЗО, куда попал за очередные нарушения режима. И есть мнение, что Олега Навального мы еще не раз увидим на разного рода протестных мероприятиях.

Главное, чтобы закон не нарушал. Все же тюрьма — место, не сказать, чтобы приятное.

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Темы тюрьма колония навальный освобождение мошенничество уголовное дело Алексей Навальный условно-досрочное освобождение
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