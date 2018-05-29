Реальные причины войны Евкурова и муфтиев Ингушетии

В Ингушетии продолжает развиваться скандал - в республики жестко столкнулись руководители муфтията и глава региона Юнус-Бек Евкуров.

В частности, ранее местный Духовный центр мусульман объявил об отлучении руководителя республики от мусульманской общины.

"[Решено] отречь Юнус-Бека Евкурова, от мусульманской общины республики, пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству Подобное решение ссылается на материалы Исламской конференции прошедшей в нашей республике 29.06.2013 г., на которой присутствовали и сам глава Ингушетии Ю-Б. Евкуров.",- написано в Facebook ДЦМ.

"В них (материалах) говорится, что люди, которые творят бесчинство и попирают права людей будут отречены от мусульманской общины,, Отречение, подразумевает то, что мусульмане не будут участвовать в их погребальных, свадебных и др. мероприятиях",- добавляют муфтии.

"Мы не придем к нему на свадьбы и похороны. Мы не хотим с ним общаться", — поклялся помощник муфтия Ингушетии Мухаммад Хаштыров.

"В конце декабря 2015 года Евкуров выступил за отставку руководителя ДЦМ Исы Хамхоева и предложил выбрать нового муфтия. Хамхоев отказался уходить в отставку. Весной 2016 года началась процедура ликвидации муфтията. В августе 2017 года Верховный республиканский суд приостановил процесс ликвидации и исключения из единого реестра юридических лиц ДЦМ Ингушетии",- напоминает канал 360.

"Юнус-Бек Евкуров отлучен от мусульманской общины — беспрецедентное решение ингушского муфтията. Мусульманам рекомендовано не участвовать в свадебных, погребальных и других мероприятиях, на которых присутствует Евкуров. Снять отлучение можно только в случае покаяния, что для Евкурова стало бы сильнейшим репутационным ударом. Но если мусульмане продолжат общаться с главой республики, то под сомнением окажется уже авторитет муфтията",- пишет Алексей Макаркин в телеграм-канале Bunin & Co.

"Особенность конфликта заключается в том, что муфтият состоит из сторонников суфийского ислама и исходит из того, что именно это направление ислама является традиционным для Ингушетии и должно быть единственным в республике. В этом муфтият находит полную поддержку со стороны лидера соседней Чечни Рамзана Кадырова, принадлежащего к суфийскому тарикату Кадирия. Евкуров же стремится маневрировать между суфиями и сторонниками реформированного ислама.Судьба Евкурова зависит сейчас от позиции федерального центра, который и является адресатом необычной акции муфтията",- уверен эксперт.

"История с позавчерашней отлучением Евкурова от мусульманской общины Ингушетии- обычная сезонная драка за влияние. Муфтият, как и раньше пользуется полит. элитами для захвата власти в регионе. Решили играть в долгую, тк больше никаких механизмов влияния кроме проповедей у них нет. А запросы на передел- есть",- пишет автор канала 338.

"Следующий шаг — подтянуть старый конфликт с осетинами для пущей важности? и создания большего напряжения в одном из самых бедных регионов РФ",- рассуждает он.

В свою очередь, "КП" получила хлесткий комментарий от самого главы региона Юнус-Бека Евкурова.

"[Разве] можно в это поверить, что меня кто-то может от чего-то отлучить? Это я еще три года назад этим товарищам сказал, что они недееспособны, что они не работают на благо республики, что они не консолидируют общество, а, наоборот, вносят смуту. Поэтому я им рекомендовал отказаться от полномочий — и домой, и посоветовал перевыбрать муфтия. Они не послушались",- заявил Евкуров.

"Они для меня — не авторитет. Они нигде у нас не участвуют, ни в каких мероприятиях, поэтому не они меня вчера отлучили, а я их еще три года назад уже от себя отлучил. Поэтому их заявление — не что иное, как обычное заявление оппозиционеров, и все. Тем более, если уж говорить про священнослужителей",- ответил Евкуров на решение муфтиев.

"Нормальные, порядочные священнослужители точно догадались бы, что не стоит вносить смуту, делать то, что они делают в священный месяц Рамадан. Поэтому надо еще разобраться, являются ли эти товарищи священнослужителями или нет. И никто их не поддерживает. Это — просто группа лиц, и — все",- добавил он.

"А еще он (Евкуров) в прошлом году заметил что муфтияту занесли денег за негатив — после чего во всех мечетях начали его (Евкурова) "мочить". Сначала он "отключил" муфтия. и распустил муфтият, а месяц назад сказал "поставить камеры в мечетях". Официально — чтобы религиозного экстремизма не было. Короче, имела жаба гадюку",- сообщил Pravda. ru высокопоставленный источник в регионе.

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