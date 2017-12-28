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Автор Любовь Степушова

Сюрпризы 2017 года: герои и антигерои России

Политика

В этом списке героев и антигероев 2017 года будут люди, действия которых"словили хайп". Главный вывод — антигероев больше. И это хорошо, в том смысле, что на "своих ошибках учатся". Если же нет, то нас будут учить "партнеры" с того берега океана.

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Fotodom.ru

1. На первом месте мэр Москвы Сергей Собянин с программой реновации московских пятиэтажек. Достаточно сказать, что слово "реновация" было самым запрашиваемым в поисковике "Яндекс". Общество разделилось на тех, кто "за", в основном жильцов этих самых пятиэтажек, и тех, кто против — как правило, не имеющих отношения к программе, но считающих ее обманом и поводом для "распила денег". Причем якобы их кровных денег — налогоплательщика.

На самом деле, в основном инвестируют в проект частные компании (70%). Что же касается "распила", то от этого не застраховано любое общество. В этом легко убедиться, набрав ключевые слова в интернете.

2. Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина — с честным отъемом или "огосударствлеванием" трех из ТОП-10 коммерческих банков. Реакция либералов была ожидаемой: она покусилась на "корову" частной собственности. На самом деле создан новый инструмент оздоровления финансового сектора, что спасет страну от надувания кредитных пузырей. ЦБ стал совмещать роли регулятора, санатора, рыночного игрока, а еще вчера влиятельнейшие — Беляевы, Шишхановы, Ананьевы, Хачатуровы — лишились финансовых активов, с вполне реальными перспективами возбуждения уголовных дел.

3. Пресс-атташе МО России Игорь Конашенков с фейковым видеорядом, призванным подтвердить сотрудничество США и ИГИЛ*. Изображения колонны техники, которая якобы выезжала с террористами из Абу-Камаля в сторону сирийско-иракской границы 9 ноября 2017 года, оказались скриншотами из компьютерной игры.

Конашенков называл западные доклады по Сирии "мусорной горой фейков". И вот сам оказался в этой же горе — а вместе с ним и Россия. Несмотря на то, что у этого позорища есть конкретный человек с конкретными званием и фамилией, но армия — это система, поэтому такие фейки, как ни печально это осознавать — тоже системные.

4. На четвертое место ставим еще одного российского "системщика" — Виталия Мутко, в декабре — еще президента Российского футбольного союза (РФС). Г-н Мутко в течение всего отчетного периода искренне не понимал, почему на него все так взъелись за проблемы с допуском олимпийцев на Игры в Пхенчхан. Он же так прекрасно организовал сочинские Игры, даже на английском говорить стал, даже ушел с поста министра спорта под давлением лживых международных чиновников.

Вот в США, г-н Мутко, нет министерства спорта, поэтому и отстранить от Олимпиады американское государство никто не может. А если в России спорт — это государственное дело, то уж будьте любезны, соответствуйте. Г-н Мутко искренне верит, что вернется к чиновничьей работе после добровольной временной отставки с поста президента РФС. Как тут не вспомнить поговорку Гоголя о дураках и дорогах.

5. А вот вице-премьер Дмитрий Рогозин совсем не выглядит гоголевским лауреатом на звание "дурака". Как ловко он перенес общественное обсуждение с гибели 19 спутников на судьбу несчастной таксы! Этот человек в свое время назвал "непрофессиональным" предложение Обамы о сокращении ядерных арсеналов, но сам проявляет редкий непрофессинализм. И не только как"патриот" и "борец с НАТО", испортивший отношения с Румынией, Молдавией, а ранее с Ираном, но и как "оборонный вице-премьер". Писать стихи, конечно, это хорошо — у нас и Сергей Лавров этим балуется, и Александр Бастрыкин не брезгует. Но без распахивания тайников ваших душ мы как-нибудь обойдемся, нам за Державу обидно.

6. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов с выбором некоммуниста Павла Грудинина кандидатом от коммунистов на президентские выборы. Похвалим товарища Зюганова за интригу: сколько процентов голосов наберет Грудинин — 5 или 30? В телеграм-канале под названием "Президентская кампания Грудинина" висит слоган: "Хозяйство Павла Грудинина — это урок эффективной экономики без оффшоров и воровства".

Хочется отметить, что совхоз и государство — это "две большие разницы". Но некоторые в восторге. "Когда рейтинг Грудинина дойдёт отметки в 30 % …- что-то придётся делать и Верховному. Чтоб удивить русских людей и остановить их медленное, но неуклонное сползание к социалистическим ценностям… Козырь есть. Придется ходить с козыря. Мы заждались", — пишет уважаемый писатель Захар Прилепин.

7. Депутат Госдумы Наталья Поклонская со страстями по фильму Алексея Учителя "Матильда". Все бы ничего, если бы не упорное стремление монархистов к возвращению "царя-батюшки" на престол. Идею явно поддерживает кто-то из сильных мира сего, а то бы давно деятельность экс-прокурора по прокладыванию фарватера для "царебожников" признали экстремизмом. По существу, в "страстях" просматривается нарушение второй заповеди христианства (не сотвори себе кумира), поэтому нам можно успокоиться, Небесная канцелярия монархистов не поддержит. Если только даст шанс лет на 70, для соблюдения законов диалектического развития мира.

8. Глава "Роснефти" Игорь Сечин с ролью главного свидетеля по делу теперь уже осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Плюс: до сих пор народ только удивлялся масштабам коррупции, теперь поверил, что за это можно сесть в тюрьму. Большой плюс: возможно, теперь подарков в виде "колбас, конфет, яблок и апельсинов" станет меньше. Минус: показано явное неуважение к суду, куда можно не являться по повестке. И это даже оправдывается на уровне президента ("закон он не нарушал", сказал Путин на пресс-конференции в 14 декабря).

9. "Мальчик" Коля из Нового Уренгоя с речью в Бундестаге, расколовшей общество по вопросу воспитания молодежи. Так до конца осталось не ясным, какова была роль государства в неверной идеологически построенной речи о "невинных" солдатах Вермахта. Чиновники отделались выговорами, учителю поставлено на вид. Чему удивляться, если у нас в каждой республике свой учебник истории. На самом деле, отдельным солдатам можно было бы и посочувствовать, но не Коля должен произносить об этом правильные слова, а участники и очевидцы тех событий, и не в Бундестаге.

10. Директор "Гоголь-центра" Кирилл Серебрянников с подозрением о хищении госсредств в размере 68 миллионов рублей. Аргумент защиты: если режиссер хороший, то воровать он не может. Аргумент обвинения: гей делает спектакль про гея — это уже вина, остальное приложится. Показательно, что на премьерные показы балета "Нуреев" собрались высокопоставленные чиновники, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вероятно, нам хотели показать, что надо "отделять котлеты от мух".

Ждем решения суда. Кто считает, что он ангажирован, тот плохо думает о людях, и ему воздастся той же монетой.

А вообще, главные вопросы — опять к чиновнику — Владимиру Мединскому, министру культуры. Но он тоже непотопляем — с проворовавшимися подопечными и победившей "псевдодиссертацией".

*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация

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