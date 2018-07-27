Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика
Силовые структуры Власть Выборы Партии
Автор Редакция рубрики "Политика"

Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"

Политика

В рамках споров по поводу пенсионной реформы открываются все новые и весьма занимательные подробности. К примеру, обнаружился основой автор и лоббист темы с увеличением пенсионного возраста, который обосновал эту реформу, так сказать, с интеллектуальных и академических позиций.

Автор пенсионной реформы считает народ

Этим, без сомнения, примечательным человеком оказался 35-летний Владимир Станиславович Назаров, директор ФГБУ "Научно-исследовательский финансовый институт" Министерства финансов Российской Федерации, член коллегии Минфина России, член экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и, по словам Геннадия Зюганова, "либеральный фашист".

Фашист или нет — это, конечно, вопрос спорный. Но западничество прослеживается не только в высказываниях, но и в самой биографии господина Назарова. К примеру, в списке учебных заведений, которые он закончил, значатся такие, как курсы магистра государственного управления в Университете Западного Онтарио, что в Канаде, English Language Institute в Великобритании.

Впрочем, кто у нас только иностранные курсы не проходил и даже с отличием. Но Назаров уже много лет работает в таком одиозном учреждении, как Фонд "Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара". То есть он "младореформатор" и с биологической, и с политической точки зрения, если так можно выразиться.

Собственно, если посмотреть на его научные работы, то они касаются именно налогов, пенсий и прочей "экономики государства". И, судя по его высказываниям, видение эффективной экономики соответствует у него даже не либеральному, а либертарианскому видению.

Вот, к примеру, какой фразой заканчивает он интервью про российскую налоговую систему, данное им в 2008 году "Невскому времени": "Ни одна налоговая система не может быть полностью справедливой, но она обязана быть эффективной". В принципе, наверное, так оно и есть. Но что господин Назаров подразумевает под эффективностью и налоговой системы, и государства вообще? Об этом он тоже говорит, и тут открываются поистине бездны.

В интервью "Новой газете" в 2016 году экономист, в частности, заявил: "Рынок неплохо работает в большинстве случаев: конкуренция на рынке образовательных услуг и в медицине ведет к радикальному улучшению качества. А потом придут те, кто был раньше и кого вытеснило социальное государство. Так, в XIX веке и в США, и в Великобритании существовало огромное количество различных сообществ по территориальному или конфессиональному признакам, профессиональных гильдий и т. д.".

То есть все та же "невидимая рука рынка", которая все поправит сама. Но к этим мантрам все уже давно привыкли. Примечательна тут ссылка на экономические и социальные модели Британии и США XIX века. Века колониального. То есть все вот это "частное" там и тогда отлично работало ровно потому, что США активно вторгались в Центральную и Латинскую Америку, устраивали "банановые республики" и грабили все, что под руку подвернется, в государственном масштабе.

У Британии на момент XIX века полмира было в колониях. В общем, тут не очень понятно, то ли Назаров предлагает России устроить колониальные войны для усиления частного сектора социальных услуг в России, то ли просто не очень хорошо знает историю.

Но и это не все. По мнению Назарова, социальное государство неэффективно в принципе. На вопрос о том, является ли, по его мнению, социальное государство "тормозом развития", он отвечает: "Конечно. Во-первых, оно диктует высокие налоги, подрывая одно из базовых условий экономического роста, особенно в случае догоняющего развития. К этому можно добавить иждивенческие настроения и дисбаланс бюджета, который пугает инвесторов. Раздутые госрасходы отнимают ресурсы у общества и, безусловно, являются тормозом для роста".

Ну и сами общественные устои Назаров трактует все с тех же позиций "эффективности". По его мнению, "институты, некоторые из которых существовали тысячелетиями (например, семья или Церковь) или столетиями (например, пенсионная система), теперь потеряют актуальность", ну и исчезнут, понятное дело. Это Назаров заявил в том же 2016 году в рамках встречи-диалога "Экономические факторы будущего", организованного Комитетом гражданских инициатив А. Л. Кудрина.

В общем, если смотреть на эти высказывания, то очень четко определяется вектор мышления молодого ученого: никакие социальные, патерналистские механизмы не нужны не только государству, но и обществу. В идеале, должна быть тотальная атомизация, разложение социальных институтов сплоченности. Зачем? А затем, что так обществом действительно легче "эффективно управлять".

Что касается государства, то Назаров видит в нем, как минимум, в России этакого "ночного сторожа по найму", который просто уходит со всех позиций, не имеет реальной власти и силы, не имеет возможностей. Всем правит при этом даже не некий конгломерат корпораций, не воля общества, а детерминированная и одновременно же сакральная рука рынка и конкуренция.

И понятно, что в условиях абсолютизации такой конкуренции пенсии не нужны. Еще не нужны выходные, отпуска, да и восьмичасовой рабочий день — непозволительное расточительство. Нужно бы, по-хорошему, часиков шестнадцать работать людям. А то как-то слишком патерналистски получается. И вот этот человек и разработал концепцию нынешней пенсионной реформы.

Тут стоит напомнить, что Владимир Путин, когда говорил в своем последнем послании к Федеральному Собранию о решительном рывке вперед, подчеркивал одновременно необходимость "сбережения нации", сохранения людей.

И вот как такие взгляды "эффективных экономистов" и прогрессивных менеджеров из Фонда Гайдара сочетаются с путинским гуманизмом — решительно не понятно.

Потому что, в рамках концепции господина Назарова, люди — это даже не биомасса, а просто топливо для поддержания пламени внутри идола Молоху под названием "рынок".

Читайте также:

Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры

Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы

Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон

Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы

Как власть лжет о пенсионной реформе

Куда власть дела пенсионные накопления?

Пенсионная реформа: путь без четкой траектории движения

Все равно не доживем? Пенсионный фонд предлагают закрыть

Пенсионный фонд выходит на борьбу с пенсионерами?

Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой

"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения о власти и пенсии

На пенсии "денег нет, но вы держитесь"...

ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Олег Шеин: пенсионная реформа - это гайдаровщина
Темы пенсии пенсия пенсионер пенсионеры пенсионеры либерализм Егор Гайдар пенсионный возраст пенсионная реформа
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Не Бог отдалился от человека, а человек от Бога
Политика
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Мировая кооперация
Сверим часы: три условия краха доллара
Новости Все >
В Киеве объявили о признании украинцев древнейшей нацией американскими учеными
В Берлине не поняли, чего Трамп хочет от России, и обвинили Москву
Госкомпании вытесняют иностранцев из "Москва-Сити"
Шведы закидали бомбами пожар у военной базы
Порошенко решил не злить народ и отдохнуть на Украине
Telegram Passport поможет участвовать в ICO
Полет мечты: британец оказался единственным пассажиром 168-местного "Боинга"
Армения потребовала арестовать генсека ОДКБ
Врач сборной Германии заподозрил русских в подделке допинг-тестов немцев
Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину
Сейчас читают
Не Бог отдалился от человека, а человек от Бога
Православие
Не Бог отдалился от человека, а человек от Бога Видео 
У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу
Мировая кооперация
У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу Видео 
Китай заявил, что защитит КНДР от США. Америка в ответ готовит Китаю торговую войну
Мир
Китай заявил, что защитит КНДР от США. Америка в ответ готовит Китаю торговую войну
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Узнай маньяка в толпе! Интервью с поймавшим Чикатило
Криминал
Узнай маньяка в толпе! Интервью с поймавшим Чикатило Видео 
Читательский топ
Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Настоящие причины отмены встречи Путина и Трампа в США
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
Россию обвинили в двойном ударе по Белоруссии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Банки
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?

ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?

Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Экономика
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма

Украинские власти разработали план по возвращению Крыма. Причем не в отдаленной перспективе, а к декабрю 2019 года. То есть осталось менее полутора лет.

Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
Украина
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Власть
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Власть
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...

Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?

Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Доллару конец? Зачем Россия накопила рекордный запас золота
Экономика
Доллару конец? Зачем Россия накопила рекордный запас золота
Ближний Восток
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Экономика
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Любовь Степушова Сверим часы: три условия краха доллара Любовь Степушова Руслан Веснянко Бунт в Армении: вот он был, и всё?.. Руслан Веснянко Василий Амирджанов Греция в огне. И на грани революции? Василий Амирджанов
Комментарии
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Сверим часы: три условия краха доллара
Когда на воздух? Правительство введет налог на велосипеды
Все равно не доживем? Пенсионный фонд предлагают закрыть
Порошенко решил не злить народ и отдохнуть на Украине
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Настоящие причины отмены встречи Путина и Трампа в США
СМИ: Путин предложил Трампу новый план по Донбассу
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
СМИ: Путин предложил Трампу новый план по Донбассу
Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
СМИ: США атакуют Иран в августе
Россию обвинили в двойном ударе по Белоруссии
Русское такси названо угрозой нацбезопасности Литвы
СМИ: США атакуют Иран в августе
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
ООН "покраснела" - закончились деньги
Куда ведет новый африканский курс России
Украина намекнула: у нас есть чем топить флот России
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма

Госдеп США обнародовал декларацию о непризнании Крыма российским и клянется сделать ее "вечной", как декларацию Уэллеса в 1940-м. Что это означает для России?

Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Трамп переживает, что русские его не хотят
США и Канада
Трамп переживает, что русские его не хотят
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Ближний Восток
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Ближний Восток
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Путин нравится Трампу искренностью
США и Канада
Путин нравится Трампу искренностью
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался