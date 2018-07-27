Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"

В рамках споров по поводу пенсионной реформы открываются все новые и весьма занимательные подробности. К примеру, обнаружился основой автор и лоббист темы с увеличением пенсионного возраста, который обосновал эту реформу, так сказать, с интеллектуальных и академических позиций.

Этим, без сомнения, примечательным человеком оказался 35-летний Владимир Станиславович Назаров, директор ФГБУ "Научно-исследовательский финансовый институт" Министерства финансов Российской Федерации, член коллегии Минфина России, член экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и, по словам Геннадия Зюганова, "либеральный фашист".

Фашист или нет — это, конечно, вопрос спорный. Но западничество прослеживается не только в высказываниях, но и в самой биографии господина Назарова. К примеру, в списке учебных заведений, которые он закончил, значатся такие, как курсы магистра государственного управления в Университете Западного Онтарио, что в Канаде, English Language Institute в Великобритании.

Впрочем, кто у нас только иностранные курсы не проходил и даже с отличием. Но Назаров уже много лет работает в таком одиозном учреждении, как Фонд "Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара". То есть он "младореформатор" и с биологической, и с политической точки зрения, если так можно выразиться.

Собственно, если посмотреть на его научные работы, то они касаются именно налогов, пенсий и прочей "экономики государства". И, судя по его высказываниям, видение эффективной экономики соответствует у него даже не либеральному, а либертарианскому видению.

Вот, к примеру, какой фразой заканчивает он интервью про российскую налоговую систему, данное им в 2008 году "Невскому времени": "Ни одна налоговая система не может быть полностью справедливой, но она обязана быть эффективной". В принципе, наверное, так оно и есть. Но что господин Назаров подразумевает под эффективностью и налоговой системы, и государства вообще? Об этом он тоже говорит, и тут открываются поистине бездны.

В интервью "Новой газете" в 2016 году экономист, в частности, заявил: "Рынок неплохо работает в большинстве случаев: конкуренция на рынке образовательных услуг и в медицине ведет к радикальному улучшению качества. А потом придут те, кто был раньше и кого вытеснило социальное государство. Так, в XIX веке и в США, и в Великобритании существовало огромное количество различных сообществ по территориальному или конфессиональному признакам, профессиональных гильдий и т. д.".

То есть все та же "невидимая рука рынка", которая все поправит сама. Но к этим мантрам все уже давно привыкли. Примечательна тут ссылка на экономические и социальные модели Британии и США XIX века. Века колониального. То есть все вот это "частное" там и тогда отлично работало ровно потому, что США активно вторгались в Центральную и Латинскую Америку, устраивали "банановые республики" и грабили все, что под руку подвернется, в государственном масштабе.

У Британии на момент XIX века полмира было в колониях. В общем, тут не очень понятно, то ли Назаров предлагает России устроить колониальные войны для усиления частного сектора социальных услуг в России, то ли просто не очень хорошо знает историю.

Но и это не все. По мнению Назарова, социальное государство неэффективно в принципе. На вопрос о том, является ли, по его мнению, социальное государство "тормозом развития", он отвечает: "Конечно. Во-первых, оно диктует высокие налоги, подрывая одно из базовых условий экономического роста, особенно в случае догоняющего развития. К этому можно добавить иждивенческие настроения и дисбаланс бюджета, который пугает инвесторов. Раздутые госрасходы отнимают ресурсы у общества и, безусловно, являются тормозом для роста".

Ну и сами общественные устои Назаров трактует все с тех же позиций "эффективности". По его мнению, "институты, некоторые из которых существовали тысячелетиями (например, семья или Церковь) или столетиями (например, пенсионная система), теперь потеряют актуальность", ну и исчезнут, понятное дело. Это Назаров заявил в том же 2016 году в рамках встречи-диалога "Экономические факторы будущего", организованного Комитетом гражданских инициатив А. Л. Кудрина.

В общем, если смотреть на эти высказывания, то очень четко определяется вектор мышления молодого ученого: никакие социальные, патерналистские механизмы не нужны не только государству, но и обществу. В идеале, должна быть тотальная атомизация, разложение социальных институтов сплоченности. Зачем? А затем, что так обществом действительно легче "эффективно управлять".

Что касается государства, то Назаров видит в нем, как минимум, в России этакого "ночного сторожа по найму", который просто уходит со всех позиций, не имеет реальной власти и силы, не имеет возможностей. Всем правит при этом даже не некий конгломерат корпораций, не воля общества, а детерминированная и одновременно же сакральная рука рынка и конкуренция.

И понятно, что в условиях абсолютизации такой конкуренции пенсии не нужны. Еще не нужны выходные, отпуска, да и восьмичасовой рабочий день — непозволительное расточительство. Нужно бы, по-хорошему, часиков шестнадцать работать людям. А то как-то слишком патерналистски получается. И вот этот человек и разработал концепцию нынешней пенсионной реформы.

Тут стоит напомнить, что Владимир Путин, когда говорил в своем последнем послании к Федеральному Собранию о решительном рывке вперед, подчеркивал одновременно необходимость "сбережения нации", сохранения людей.

И вот как такие взгляды "эффективных экономистов" и прогрессивных менеджеров из Фонда Гайдара сочетаются с путинским гуманизмом — решительно не понятно.

Потому что, в рамках концепции господина Назарова, люди — это даже не биомасса, а просто топливо для поддержания пламени внутри идола Молоху под названием "рынок".

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