Офицер ВСУ подтвердил: Сенцов не режиссер, а террорист

В украинской прессе появилось сообщение о том, что в ходе конференции ОБСЕ в Киеве неизвестный мужчина в военной форме сделал заявление, касающееся Олега Сенцова.

По его словам, в 2014 году передал взрывчатку режиссёру Олегу Сенцову для совершения теракта в Крыму. Он также добавил, что у режиссёра есть некая информация, обнародование которой невыгодно Украине.

По словам военнослужащего, он лично отвёз на территорию полуострова некий предмет, из-за которого впоследствии осудили украинского режиссёра. Отмечается, что речь шла именно о взрывном устройстве.

При этом тот факт, что эта информация прозвучала спустя четыре года, он объяснил желанием помочь украинским спецслужбам найти людей, сдавших Сенцова российским правоохранителям.

Военный добавил, что "двадцатка, которую он получил, — это практически смертный приговор, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих двадцати лет, которые ему дали".

"В материалах дела не было информации, что Сенцов заказывал у кого-либо взрывчатку. Выступивший с подобным заявлением мужчина перепутал Сенцова с Алексеем Чирнием, который вел переговоры, или с одним из свидетелей, осуществлявшим оперативный эксперимент. Что касается Сенцова, то сейчас все о нем говорят, те, кто хотят хайпа, могут встать и сказать любую чушь, не предъявляя доказательств. Считаю, что он просто хайпожор. Или пусть предъявит доказательства", — сразу начал оправдываться адвокат.

Стоит добавить, что летом 2015 года Олег Сенцов получил 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его сообщник Александр Кольченко получил 10 лет тюрьмы. Ещё два фигуранта данного дела — Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев — получили по семь лет колонии.

"Один из тех предметов перевозил я лично — на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма", — в частности заявил он.

Напомним, что в настоящие Олег Сенцов, который находится в колонии на Ямале, более месяца продолжает голодовку, которую он объявил, требуя освобождения украинских политзаключенных из российских колоний. Себя к списку таких заключенных режиссер не отнес.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд подал прошение президенту Владимиру Путину о помиловании Сенцова. Вероятность этого нулевая, но политические дивиденды из этой ситуации выжимают все.

"Обратите внимание вот на что. Этого таинственного человека, который в Киеве на мероприятии ОБСЕ делает подобное заявление про Сенцова, СБУ туда: а) пускает б) выпускает в) ничего по этому поводу не комментирует. Причем происходит это, как ты справедливо заметил, именно сейчас, через 4 года. И именно в тот момент, когда ситуация обострилась и появилась иллюзорная возможность обмена",- пишет Максим Кононенко.

"Мне это кажется странным и наводит на мысли, что говорящий Сенцов на свободе в Киеве Украине не нужен. Причем я не склонен думать, что дело тут в каких-то тайных знаниях Сенцова. Нет, я думаю, что всё проще — это казус Савченко. Украине перед выборами никакие новые герои вообще не нужны",- добавляет он.

"На самом деле Сенцов осужден на основании показаний за поступки, которые в любой стране рассматривались бы как попытки терактов. И с этой точки зрения то, что было заявлено на конференции ОБСЕ, конечно, ставит в неудобное положение украинские власти, которые как раз сейчас предпринимают очень широкие усилия для того, чтобы, в связи с "делом Сенцова" и объявленной им голодовкой, в очередной раз демонизировать РФ",- заключил депутат Госдумы Константин Затулин.