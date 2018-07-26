Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры

История вокруг пенсионной реформы, несмотря на то что второе чтение законопроекта отложено на конец сентября, продолжается. И продолжается уже в политическом ключе. Речь идет о депутатах ЕР, которые отказались голосовать за увеличение пенсионного возраста. Либо не придя на голосование по резонансному закону, либо, если мы говорим о Наталье Полонской, проголосовав против.

Собственно, с Полонской и стоит начать разговор. Можно как угодно относиться к ее религиозным воззрениям, но чего у нее не отнимешь — это принципиальности. Она заявила, что будет голосовать против, и проголосовала против. В "Единой России", в свою очередь, пообещали "разобраться".

Что интересно, при этом коллеги-депутаты из Крыма хранят гробовое молчание по поводу Поклонской и ее решения. То есть никакой поддержки, даже морально, не оказывают. По этому поводу крымский общественник Александр Талипов отметил, что "депутаты (от Крыма и Севастополя) не избирались народом, а выбор был заранее ясен, альтернативы, сопротивления, чтобы кто-то мог себя противопоставить "Единой России" не было, был включен административный ресурс. В принципе, прошли люди по спискам, которые были обязаны этой партии — как партия прикажет, так и будет".

Более того, никто из депутатов "Единой России" не пришел на состоявшееся в четверг заседание комиссии по доходам — а самой Поклонской предложили сдать мандат.

В частности, СМИ сообщают — лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов действительно предложил Наталье Поклонской уйти из Госдумы."Мне доверили участок работы. Меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести. Поэтому нет", — ответила она.

"Единоросс Анатолий Выборный объяснил "Ведомостям", что ему поздно сообщили о заседании, и он не смог встроить его в свой график. Однако собеседник "Ведомостей" во фракции заявил, что единороссы сознательно бойкотировали заседание комиссии — это согласованное решение в ответ на голосование Поклонской против законопроекта о пенсионной реформе. Из 17 человек на заседании пришли двое депутатов от эсеров и КПРФ",- пишут в телеграм-канале "Shumanov".

С другой стороны, стоит напомнить, что именно эти самые политические деятели, которые ныне сидят от полуострова в Госдуме, в период агитации говорили в том числе и о пенсиях, их размерах, а то и неизменности пенсионного возраста. И только Поклонская, по сути, выполнила те самые, предвыборные обещания.

Впрочем, не Натальей Владимировной единой. Сергей Железняк, не явившийся на голосование, уходит с поста заместителя секретаря Генсовета партии. Хотя, как говорят, исключать из ЕР его не станут.

Что касается региональных парламентов и фракций "Единой России" в них — там тоже все прошло не столь гладко, как рапортует партия. Потому, что был даже летальный исход. Речь идет про депутата законодательного собрания Кировской области Александра Владимирова, который умер от инфаркта после голосования по пенсионной реформе. СМИ, кстати, поступили с ним чудовищно.

В массе своей, наши медиа написали, что он "поддерживал пенсионную реформу, но 12 лет в итоге до пенсии не дожил". Местные источники, при этом, сообщают, что всё было с точностью до наоборот. Он как раз был категорически против. Но на него давили. И додавили до такой степени, что у депутата случился инфаркт с летальным исходом.

Впрочем, партию такие "мелкие происшествия" совершенно не останавливают. И вот в телеграм-канале "Выборный" появляется удивительный скриншот сообщения, где некто требует от "уважаемых коллег" прислать посты в социальных сетях в поддержку пенсионной реформы. А также, что характерно, посты тех однопартийцев, кто был "против". В общем, Павлика Морозова давно уж нет, но дело его живёт.

Кстати, на региональном уровне несколько депутатов также вышли из партии с формулировкой "не могу поддержать данную реформу". Но в партийном руководстве сейчас ЕР хотят считать некоей монолитной силой, которая "вся в едином порыве…", а кто не с нами, тот против нас. В общем, вот именно на этом моменте оппозиционные сравнения "Единой России" с КПСС приобретают некую весьма неприятную достоверность.

С другой стороны, учитывая то, что и на уровне ГД РФ не всё в партии так уж однозначно, потому, что ряд депутатов от ЕР демонстративно не явились на заседание по вопросу увеличения пенсионного возраста, речь может идти о перспективах раскола "Единой России".

И до такого подвешенного состояния, стоит заметить, ЕР дошла до и после только первого чтения. То есть, дальнейшие перспективы развития ситуации могут быть самыми причудливыми. И может статься, что эту партии уже через пару месяцев все будут называть "Единая некогда Россия".

Характерно здесь и то, что "партия президента", как сами себя характеризуют единороссы так "топила" за данный закон, что пошла несколько против воли президента. Потому, что Владимир Путин в какой-то момент прямо заявил, что варианты проектов реформы ему "не нравятся". Не нравятся, при этом, всё варианты. И в этом смысле, куда более "пропрезидентскими" депутатами выглядят как раз Поклонская, Железняк, Милонов и ряд других федеральных и региональных парламентариев. Которые, как раз, пошли наперекор партийной воле.

"Обсуждение повышения пенсионного возраста кармически бьет по карьерам функционеров "Единой России", которым о личных пенсиях можно не беспокоится. Любая занятая позиция по этому сложному вопросу может стать причиной для резких колебаний в политическом росте перспективных "слуг народа",- звучит в телеграм-канале "Мейстер".

"Сегодня в информационном поле отличный пример этого парадокса: Андрей Исаев на грани вылета из ФНПР за поддержку реформы, а Сергей Железняк покинет Генсовет ЕР из-за того, что, наоборот, саботировал голосование по законопроекту. Скорее всего мы будем реже видеть партийных звезд на федеральных каналах, что станет потерей для политических ток-шоу",- добавляют авторы.

С политической точки зрения такая встряска даже хороша. Потому, что реальная политика — это всегда стрессовая ситуация, всегда сложнейшие коллизии, и вообще, в политике нужно думать головой, а не "единым партийным аппаратом".

Но вот что в дальнейшем ждет "Единую Россию" и справится ли она с такой резонансной ситуацией — это очень интересный и актуальный вопрос. Да, в общем, и про людей, тот самый электорат, забывать не стоит категорически. Потому, что народ в массе своей воспринял увеличение пенсионного возраста откровенно в штыки.