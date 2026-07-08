Западные штабы создают иллюзию враждебной России. Теперь вы можете доказать обратное

В социальных сетях и западных СМИ сотни пропагандистов упорно доказывают, что Россия — "агрессор", нагнетая "растущий страх" перед "неминуемой угрозой" вторжения в Европу.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Война в Иране

Запад сделал ставку на воспитание детей, враждебных к России

Как говорилось в одном фильме, давайте не будем нервничать и спокойно во всём разберёмся. Если посмотреть на ситуацию объективно, то Москва активно развивала партнёрство со всеми, кто этого желал, и является организатором целой сети экономических союзов (СНГ, ТС, ЕАЭС) на постсоветском пространстве. Но её стремление к интеграции стало вызывать призывы "резать москалей", и все постсоветские страны (за исключением Белоруссии) в учебниках для своих детей открестились от советского прошлого, назвав Россию колонизатором и узурпатором.

Логика пропаганды здесь была простая: если Россия нам априори угроза, то надо за её счёт хорошо подготовиться к разрыву отношений и "отражению агрессии" в команде с "хорошими парнями". Подрастающее поколение на постсоветском пространстве за 30 лет приучалось к мысли, что оно живёт в откровенно враждебных к России государствах. Вся цепочка этой пропаганды ранее сидела на финансировании США, а теперь — Брюсселя и Лондона.

Всякое действие рождает противодействие

При этом, когда эта "агрессия" (СВО) случилась, то её контекст, причины и последствия игнорируются. И это наработанный приём. Например, причиной миграционного кризиса в Европе, который привёл к её исламизации, являлась серия государственных переворотов "арабской весны". Европейские столицы принимали в них самое активное участие. В итоге были свергнуты правительства в Ираке, Ливии, Сирии (почти удалось это сделать в Египте)_ которые сдерживали экстремизм, племенную вражду и неконтролируемую миграцию. Но сегодня апеллируют повсеместно к "агрессии" исламистов, угрожающей Западу из этих стран.

Также Иран жил себе, развивая мирную ядерную программу. Но его объявили частью "оси зла" и первыми нанесли по нему прямые удары. При этом на территории "жертв" ответной иранской "агрессии" оказалось много американских военных баз.

СВО на Украине является защитой от агрессии Запада

СВО на Украине активно подаётся как пример "традиционной" российской "агрессии". Однако замалчивается тот факт, что Запад последние 30 лет активно двигал к границам России НАТО с военными базами и системами ПРО.

Также замалчивается, что СВО предшествовала так называемая украинская "антитеррористическая операция" (АТО) против русских в Донбассе, и жертвами этой агрессии стали около 16 тыс. человек. А самой "АТО" предшествовал госпереворот, в результате которого было свергнуто законно избранный президент Янукович. Никто даже не упоминает, что Москва договорилась с европейцами о прекращении насилия на Майдане и долго пыталась с ними же реализовать Минские соглашения, по которым предусматривалось возвращение ДНР и ЛНР в украинскую государственность…

Москва начала СВО защищаясь, после того, как стало ясно, что дипломатические переговоры по вопросам коллективной безопасности в Европе Запад игнорирует, продолжая строить военные базы на Украине.

Приведённые аргументы западные и националистические штабы на постсоветском пространстве откровенно игнорируют, потому что целями их агрессии является развал России и присвоение её ресурсов, а не справедливость в наказании агрессора. Себя наказывать они не хотят.

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