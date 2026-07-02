Неожиданный выбор Медведева для визита в Иран заставит Запад пересмотреть прогнозы по России

Визит российской делегации высшего уровня во главе с Медведевым на траурные мероприятия в Тегеран отдаёт дань уважения Ирану и предупреждает Вашингтон.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Путин и Медведев

Назначение Медведева в Иран говорит об ужесточении геополитической позиции Путина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев представит РФ на похоронах верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране в качестве специального представителя президента России.

В дипломатической иерархии визит экс-президента страны и действующего заместителя председателя Совбеза РФ стоит значительно выше, чем визит министра иностранных дел и выглядит более прагматичным, чем визит спикера парламента. Статус спецпосланника говорит о том, что Медведев является лицом максимально приближённым к президенту РФ Владимиру Путину и пользуется его безусловным доверием. Стало быть его назначение — это ему "большой плюс в карму".

И не только. В последние годы Медведев стал главным публичным выразителем самых жёстких и радикальных геополитических тезисов Москвы, в том числе в адрес президента США. То, что он возглавляет делегацию в Иран говорит о том, что Путин игнорирует мнение Вашингтона и подчёркивает безоговорочную солидарность с Тегераном и жёсткое осуждение действий США и Израиля. Автоматически это транслирует и изменения в общей геополитической работе российского президента.

У Медведева запланированы встречи с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи и ключевыми силовиками из КСИР. Для иранского руководства приезд российского политика с репутацией радикального государственника — это сильный психологический стимул. Это подтверждение того, что Россия воспринимает Иран как ключевого союзника и не будет дистанцироваться от него под давлением США.

Статус Медведева позволяет ему обсуждать за закрытыми дверями самые острые военно-технические вопросы, включая модернизацию ракетных программ и систем ПВО Ирана в ответ на западную агрессию, которые было бы сложнее вести по линии классического МИДа.

Медведев в Иране будет говорить откровенно

Кроме того, в Иране Медведева хорошо знают. Именно при его президентстве в 2011 году был официально запущен первый энергоблок АЭС "Бушер", построенный "Росатомом". Медведев лично участвовал в ключевых саммитах прикаспийских государств, в результате которых была разработана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, запретившая присутствие ВС третьих стран (НАТО) в регионе.

В 2017 году в ходе визита Хасана Рухани в Россию при премьерстве Медведева был подписан пакет документов, включая соглашения по стратегическому коридору "Север -Юг", электрификации железных дорог Ирана и взаимной защите инвестиций. Тогда же начался процесс интеграции Ирана в рынки Евразийского экономического союза. В 2018 году было подписано Временное соглашение о зоне свободной торговли, которое сейчас переросло в полноценный договор.

Иран выиграл чрезвычайно важную битву у США, ослабив противника России, что стоит не меньше прямой помощи КНДР во второй Курской битве. Поэтому Тегеран надо всячески поддерживать и не бояться этого, что Медведев отлично покажет.

Кто ещё поддержит Иран в трудную минуту

Министерство иностранных дел Ирана подтвердило, что масштабные траурные мероприятия посетят представители всех соседних государств, ключевых региональных союзников и стран БРИКС. От Пакистана приедет премьер-министр Шахбаз Шариф. От Китая — заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа КНР) Хэ Вэй. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально подтвердил свое личное присутствие. Делегацию Индии возглавит заместитель министра иностранных дел, а Ирака — премьер Али аз-Зейди.

Официальная памятная церемония для глав зарубежных государств и дипломатов начнется в Тегеране в пятницу, 3 июля. Эмблема церемонии — сжатый кулак Хаменеи и лозунг: «Мы должны подняться». После этого стартует многодневное общенародное прощание, которое завершится погребением 9 июля в Мешхеде.

Читайте Telegram-канал автора.