Путин проводит большую рокировку, обнуляя западные планы по дестабилизации России

Масштабное переформатирование управленческого аппарата и обновление списков в Госдуму создают новый барьер для внешнего влияния на внутренние процессы в России.

Фото: t.me/vladislav_kuznecov is licensed under public domain ветеран СВО в кабинете губернатора

Путин готовит Западу сюрприз

Приближаются выборы в Государственную Думу. Президент РФ Владимир Путин не случайно присутствовал на съезде "Единой России". Либеральное подполье вместе с западными кураторами готовят России проблемы к осени. Они ставят даже на коммунистов (как на единственную реальную оппозицию), даже на "второго Пригожина", лишь бы посеять хаос и раздрай.

Президент будет купировать эти замыслы, переформатируя элиты. На съезде правящей партии 28 июня он вновь подчеркнул, что именно военнослужащие являются "подлинной элитой России", и призвал создавать все условия, чтобы они занимали ведущие позиции в госуправлении, экономике и политике.

То есть Путин прямо ставит задачу формирования новой элиты из числа участников СВО, в том числе через их интеграцию в политику и продвижение на выборах в Государственную думу.

Единой России поставлена задача продвигать новые элиты

Основным социальным лифтом для управленцев стала специальная кадровая платформа "Время героев", выпускники которой уже получают крупные назначения (например, Артём Жога, Евгений Первышов) и выдвигаются в федеральный парламент.

Места в федеральной пятёрке списка "Единой России" (наряду с Лавровым и Собяниным) заняли Герой России Владислав Головин (позывной "Струна") и известный военкор Евгений Поддубный. Поддубный воспринимает конфликт с Украиной как экзистенциальный. Он неоднократно подчеркивал, что Россия не должна идти на компромиссы или соглашаться на "заморозку" конфликта ради передышки для ВСУ. По его мнению, дипломатия возможна, если Запад и Киев примут условия Москвы.

Военкор также указывает, что победа не измеряется исключительно границами. Главной целью СВО на дипломатическом или военном уровне он называет искоренение угрозы реваншизма, обеспечение долгосрочной безопасности границ России и внутреннее идеологическое обновление самого российского общества.

В целом "Единой России" поставлена задача, чтобы 20-25% списка на выборах в сентябре составляли участники боевых действий.

Новые элиты обеспечат России устойчивость от вмешательства извне

Путин включает в новые элиты людей, которые не предадут, потому что их ничто не связывает с Западом. Возглавив комитеты Думы, и заксобрания на местах, они будут проводить соответствующую политику и формировать информационное поле. Сейчас это делают два-три парламентария. С другой стороны, в гражданское управление люди с боевым опытом привнесут ясное целеполагание жёсткую дисциплину и стрессоустойчивость, что повысит доверие населения к партии власти.

Это крайне важно, потому что уже очевидно, что попытки Москвы и Минска призвать к дипломатическому решению вопроса с Украиной ни к чему не приведут, как и переговоры о мире, где угодно и в каком угодно составе. Россию ждёт большая рокировка фигур в правительстве и парламенте. Новые элиты исключат желаемую и необходимую Западу смену власти в России, способствуя доведению СВО до логического конца. Вероятно, из этих новых лиц президент выберет себе и преемника.

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