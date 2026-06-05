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Любовь Степушова

Старый колониальный подход изжил себя: Путин определил условия возврата к диалогу с Европой

Политика » Власть » Кремль

Владимир Путин на встрече с международными СМИ обозначил условия возврата к диалогу с Западом и раскрыл детали тактики истощения сил Украины.

Vladimir Putin (2025-12-02)
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Vladimir Putin (2025-12-02)

Путин использует опыт императора Александра I

Путин на встрече с главами международных СМИ на ПМЭФ-2026 заявил, что ситуация для урегулирования отношений с Европой должна "созреть", и выразил мнение, что дело постепенно идет к этому.

"Ситуация должна созреть. Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает".

По словам президента, для возобновления диалога европейским странам необходимо отказаться от колониального подхода и обвинений в адрес России и начать говорить с Москвой как с равным партнером.

Очевидно, что Путин не отступает от своего плана "Б" (план "А" был договориться с Западом сразу после начала СВО) и пытается взять Европу  измором. В принципе эта тактика была успешно применена императором Александром I в Отечественной войне 1812 года.

Европе мешает отсутствие суверенитета

Путин также подчеркнул, что переговорный процесс тормозится, так как ЕС не обладает суверенитетом. Например, "Газпром" технически готов подать газ в Европу по уцелевшей трубе "Северного потока" в любой момент. Однако для этого Берлину необходимо проявить политическую независимость:

"Чтобы возобновить поставки, правительство ФРГ должно либо самостоятельно договориться с Вашингтоном о снятии ограничений, либо просто проигнорировать их во благо собственной экономики".

По словам Путина, это и есть "вопрос суверенитета".

Путин, следуя свей тактике, полагает, что суверенного Берлина можно дождаться. Почему бы нет, сейчас в ФРГ к власти стремится "Альтернатива для Германии," которая ровно так и мыслит, как описал российский лидер.

При этом он предупредил, что Россия не планирует бесконечно ждать решения европейской стороны. Если Германия в ближайшее время не продемонстрирует суверенную волю и не даст чёткого ответа, предназначенные для Европы объемы газа будут окончательно перенаправлены на другие рынки.

Два фактора победы России в войне с нацизмом

Эта же тактика выжидания истощения противника задействована и в отношении СВО. Путин подчеркнул, что ВС РФ наступают везде и каждый день, возможно, не быстро, но неуклонно. Он остановился на потерях ВСУ, которые составляют около 40 тысяч человек в месяц. По его словам, общая численность ВСУ сократилась примерно на 100 тысяч человек и возбуждено порядка 200 тысяч уголовных дел, связанных с дезертирством, что, по мнению Путина, указывает на глубокий кризис мотивации личного состава.

Этот фактор является определяющим в его тактике, Путин это называет "перемалыванием сил противника" и просто ждёт, когда фронт станет проницаемым для ВС РФ. Второй решающий фактор победы — это отсутствие системы ПВО у Украины. У неё этой системы "нет вообще", сказал президент.

Путин сказал, что готов к компромиссу с Украиной, который достигнут в Анкоридже, правда его суть не раскрывает. Вероятно, дело не ограничится только "территориями", Путин подчеркнул, что под предлогом возвращения "национальных героев" на Украину " везут останки прямых пособников Гитлера". Именно поэтому, по его словам, денацификация Украины — это не абстракция, как думают на Западе, а насущная потребность, так как возрождение нацизма угрожает всему миру.

Пока просматривается в планах не полный контроль над бывшей Украиной, а только над теми территориями, где "не приняли госпереворот" и стали защищать свою русскую идентичность. Путин сказал, что гарантии выполнения СВО даёт единство русского народа. 

В целом ответы президента на вопросы западных журналистов подчёркивали стремление к возврату к хорошим отношения с Западом, но на условиях уважения интересов России. Путин не угрожал, а призывал, но подтекст некоторых ответов говорил о том, что предупреждения есть. Например, в ответе на вопрос о применении "Орешника", президент сказал, что на Украине он пока не применялся в боевом снаряжении, а лишь в тестовом режиме. Если тестовый режим приводит к катастрофическим разрушениям, то что будет при боевом — это заставит западников задуматься.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы украина владимир путин северный поток-1 пресс-конференция
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