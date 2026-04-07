Граница на замке, а контроль в Душанбе: Россия внедряет силовой фильтр для рабочих рук

Система импорта рабочих рук из Таджикистана проходит капитальный ремонт. Правительственная комиссия одобрила пакет правок в соглашение об организованном наборе. Это не просто бюрократическая косметика, а попытка превратить хаотичный поток в калиброванный конвейер.

Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Москва больше не хочет играть в "угадай лояльность" на своей территории. Теперь фильтры устанавливают на входе, еще до пересечения границы. Договоренность выглядит как жесткий контракт между заказчиком и поставщиком ресурсов.

Образовательная прошивка: школа миграции

Таджикистан берет на себя роль подготовительного цеха. Кандидатов будут обучать по российским лекалам прямо на месте. Минпросвещения РФ внедряет свои программы среднего профобразования в таджикские классы. Это прагматичный расчет: экономике нужны не просто "лишние руки", а те, кто понимает инструкцию на чертеже.

В условиях, когда зарплата остается главным мотиватором, легальный статус становится бонусом за лояльность к правилам игры.

"Это попытка переложить расходы на первичную адаптацию на отправляющую сторону. Если человек не знает языка и основ права, он не проходит первичный фильтр еще в Душанбе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Особый упор сделан на экзамены. Душанбе обязуется содействовать в проведении тестов по русскому языку и истории. Больше никаких "купленных" сертификатов в подмосковных подвалах. Ответственность за качество обучения ложится на плечи таджикских чиновников. Россия же поставляет методички и контролирует процесс через свои образовательные структуры. Это внешнее управление качеством трудового ресурса в чистом виде.

Силовой рентген и цифровой опечаток

МВД Таджикистана теперь работает как отдел кадров с функциями контрразведки. Каждый кандидат проходит через сито проверок на судимость и международный розыск.

Важная деталь: преступления в республике должны соотноситься с российским УК. Это закрывает лазейку для тех, кто пытается скрыться от правосудия или привезти криминальный бэкграунд в российские мегаполисы. Безопасность импортируется вместе с кадрами.

Функция Ответственное ведомство Проверка на розыск и судимость МВД Таджикистана Дактилоскопия и фотофиксация МВД России (на территории РТ) Обучение русскому языку Минтруд Таджикистана

Российское МВД заходит на чужую территорию. Дактилоскопия и биометрическое фотографирование граждан Таджикистана теперь будут проводиться внутри республики российскими специалистами. Это цифровая крепость. Система узнает каждого по отпечатку пальца еще до того, как он купит билет до Москвы.

Пока на рынках обсуждают, как серые деньги теряют укрытие от банковских фильтров, государство выстраивает аналогичную систему распознавания лиц для мигрантов.

"Юридически мы видим экстерриториальное применение норм контроля. Это снижает риски для бизнеса, который берет людей по оргнабору, зная, что криминала в их биографии нет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Медицинский ОТК: российские врачи в Душанбе

Здоровье нации начинается с контроля на границе. Новая схема исключает подделку медицинских справок. Медосвидетельствование кандидатов будут проводить российские медицинские организации прямо в Таджикистане. Филиалы и представительства наших клиник становятся фильтром для опасных инфекций. Это не вопрос доверия к таджикскому здравоохранению, а вопрос стандартов качества, которые должны быть идентичны российским.

Проект направлен на удовлетворение спроса рынка на квалификацию. Пока сфера услуг в России избавляется от лишних рук из-за падения активности, стройки и заводы требуют свежей крови, но без "болячек" — как физических, так и биографических. Организованный набор — это попытка государства стать единственным законным брокером на рынке труда.

"Контроль здоровья на месте — это страховка от депортаций постфактум. Государство экономит бюджетные деньги, не пуская потенциально больных людей в страну", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о миграционном наборе

Зачем России проводить дактилоскопию в другой стране?

Чтобы иметь базу данных на всех потенциальных работников до их пересечения границы. Это исключает въезд под чужими именами лиц, ранее депортированных из РФ.

Кто оплачивает обучение мигрантов в Таджикистане?

Организацией занимается Таджикистан, но Россия предоставляет методические материалы и обеспечивает контроль образовательных стандартов Минпросвещения.

Поможет ли это бороться с нелегальной миграцией?

Да, так как оргнабор делает легальный путь проще и безопаснее для работника, одновременно создавая жесткие барьеры для тех, кто пытается въехать в обход системы.

Читайте также