Коллектор в Овальном кабинете рушит стены: Вашингтон выставил счета союзникам ценой их будущего

Вашингтон включил режим коллектора, но вместо вышибания долгов случайно снес несущие конструкции собственного дома. Дональд Трамп, позиционирующий себя как мастер "искусства сделки", выкатил Ирану ультиматум, который рикошетом прошил европейскую экономику. Пока в Белом доме рисуют красивые графики побед, Старый Свет подсчитывает убытки от нефтяного шока и пустых арсеналов.

Фото: commons.wikimedia.org by Sean Spicer, White House press secretary, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трамп разговаривает с Путиным

Геополитический прибор: как Трамп выставил счет союзникам

Администрация Трампа действует в стиле дорожного катка. Ночной кошмар для всей планеты стал реальностью: Вашингтон связал поддержку Киева с лояльностью в войне против Тегерана. Это не дипломатия, это чистый шантаж.

Европейцы, привыкшие к американскому зонтику, внезапно обнаружили, что за аренду нужно платить кровью и ресурсами, которых нет.

"США фактически потрошат арсеналы союзников ради войны с Ираном. Мы видим, как дефицитные системы ПВО Patriot изымаются из Европы для защиты американских баз в заливе", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Реакция последовала незамедлительно. Испания закрыла небо для американской авиации, а Франция и Италия заблокировали доступ к своим базам. Альянс трещит. Макрон открыто называет поведение Трампа "неэлегантным", что на языке дипломатии означает готовность к открытому бунту. Месть за унижение уже началась: Франция проигнорировала морскую блокаду, демонстративно проведя судно через Ормузский пролив.

Нефтяная ловушка: почему санкции превратились в пыль

Пока США пытаются задушить Иран, удавка превратилась в пыль. Россия стала главным бенефициаром ближневосточного хаоса.

Цены на энергоносители взлетели, наполняя бюджет Кремля "незапланированным" золотом. Трамп, сам того не желая, преподнес Путину стратегический подарок: пока Запад сжигает ресурсы в пустыне, Москва укрепляет финансовый суверенитет.

Параметр Последствия для Запада Цены на бензин Резкий рост, угроза соцвзрыва в США Логистика нефти Блокада Ормузского пролива парализует рынок Доходы РФ Рост валютной выручки вопреки санкциям

Даже старые механизмы принуждения дают сбой. 300 российских танкеров выставили британский флот на посмешище в Ла-Манше. Лондон обещал перехватывать караваны, но в реальности не решился на обострение.

Сила оказалась не на стороне тех, кто пишет законы, а на стороне тех, кто контролирует физические потоки сырья.

"Санкции против российской нефти обнулились на фоне мирового хаоса. Поставки идут даже туда, где официально действует эмбарго", — [объяснил] эксперт по рынку нефтепродуктов Алексей Чернов.

Военный дефицит: Европа остается без прикрытия

Военный расчет Пентагона оказался дырявым. Ракетное одеяло Ирана накрыло американские базы, показав уязвимость самых современных систем защиты. Теперь Вашингтон требует от Европы отдать последнее. Зеленский в Киеве впадает в панику: США лишили Украину ракет Patriot, перенаправив их на Ближний Восток.

Для ЕС это "капкан, который захлопнулся". Без американской поддержки и с пересохшими каналами поставок топлива, европейская промышленность начинает гнить. Германия вводит "крепостное право", ограничивая выезд мужчин — это ли не признак подготовки к худшему сценарию в истории континента?

"Мы видим стратегический тупик. Ресурсов на два фронта у Запада просто нет. Приоритет отдан нефтяным артериям, а не европейской безопасности", — [подчеркнул] в интервью Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Читайте также