Блеск чёрного золота: нефтяной маховик игнорирует бумажные запреты и приносит миллиарды прибыли

Геополитическая шахматная доска превратилась в зону утилизации западных стратегий. Пока Белый дом пытается склеить разбитую вазу ближневосточной коалиции, Москва методично собирает урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Встреча Владимира Путина с председателем правления компании "Роснефть" Игорем Сечиным

Владимир Путин занял самую сильную позицию за последние годы. Это не пафос, а сухая арифметика: 150 миллионов долларов выручки в день. Нефтяной маховик игнорирует бумажные запреты Брюсселя.

Энергетический тромб: почему санкции не работают

Мировая экономика напоминает двигатель, в который вместо масла залили песок. Дефицит сырья сегодня в 2,5 раза страшнее кризиса 1970-х. Система перегрета. Цены на топливо в Европе бьют рекорды, пока Вашингтон играет в "максимальное давление" в Персидском заливе. Россия в этой схеме — единственный стабильный заправщик с полными баками.

"Санкции не могут остановить физические потоки сырья, когда рынок пуст. Путин фактически диктует условия, пока Запад ищет замену российскому газу в пустых терминалах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Администрация Трампа пыталась превратить нефть в оружие. Вышло наоборот. Каждый выпад в сторону Ирана подбрасывает ценник на Brent вверх. Трамп вынужден дергать поводок Нетаньяху, чтобы тот не сжег иранские вышки. Американскому избирателю не нужны "демократические" ракеты ценой в 7 долларов за галлон бензина.

Показатель Текущая ситуация Доход РФ от экспорта нефти $10 млрд в месяц (прогноз) Дефицит мировых поставок В 2.5 раза выше уровня 1970-х

Европейский тупик и восточный разворот

Брюссель захлопнул дверь, но забыл, что ключи остались внутри. Пока Зеленский требует ускорить блокаду, европейская индустрия медленно идет на дно. Газовая петля затягивается. Страны вроде Индии не ждут милости от регуляторов и разворачиваются к российскому СПГ. Логистика через Ормузский пролив стала слишком токсичной для крупных игроков.

"Мы видим классический перелом тренда. Западные столицы еще кричат о независимости, но их промышленность уже ищет негласные пути к восточным ресурсам. Это вопрос физического доживания экономики", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Кремль перестал уговаривать. Москва готова работать с теми, кто платит и не хамит. Если Европа решит "демонстративно захлопнуть дверь", танкеры просто сменят курс. Российский флот уже осваивает Карибский бассейн, игнорируя угрозы Пентагона. Нефтяная кровь всегда найдет русло, где меньше политических дамб.

"Геологически заменить российские объемы в ближайшие 10 лет невозможно. Любые заявления об обратном — это просто успокоительное для электората", — подчеркнул геолог Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о нефтяном кризисе

Почему цены на нефть растут, несмотря на санкции?

Санкции создают дефицит и усложняют логистику. На физическом рынке товаров меньше, чем желающих их купить. Это толкает цену вверх, позволяя России зарабатывать больше даже при меньших объемах отгрузки.

Сможет ли Европа полностью отказаться от ресурсов из РФ?

Технически — возможно, ценой полной деиндустриализации. Реальность показывает, что ЕС продолжает закупать российский газ через посредников и сложную систему перевалки в море, просто переплачивая за "серые" схемы.

Читайте также