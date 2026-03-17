Петр Дерябин

Хвост виляет огромной собакой: Путин порвал шуткой Европу, китайцы в восторге

Европа окончательно превратилась в политический ситком. Владимир Путин одной фразой о "хвосте, который виляет собакой", не просто рассмешил Пекин. Он зафиксировал диагноз. Брюссель демонстрирует классическое короткое замыкание логики: вводить санкции против поставщика, когда твои собственные заводы задыхаются без энергии.

Энергетический тупик и "Дружба" в заложниках

Ситуация с нефтепроводом "Дружба" напоминает попытку делать маникюр ржавым топором. Украина блокирует транзит, Венгрия в ответ ставит ультиматумы, а Германия испуганно наблюдает за пустыми хранилищами. Это не стратегия — это экономика на пустом баке, работающая исключительно на инерции прошлых лет.

"Брюссель продолжает требовать от Киева реформ, но реальность такова, что экономика работает на пределе, а новые кластеры требований ЕС становятся непосильной ношей", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Западные элиты с упорством обреченных игнорируют голоса за разумный диалог. Вместо этого они выбирают путь "назло бабушке отморожу уши". В итоге энергокарта региона перекраивается хаотично, оставляя целые страны перед выбором: промышленный паралич или возвращение к углю.

Ормузский узел: когда ПВО превращается в решето

Американская стратегия на Ближнем Востоке дала трещину там, где ее не ждали. Авианосцы отошли от берегов Ирана не из вежливости. Это результат осознания, что хваленая ПВО США пропускает девять из десяти снарядов. Дорогостоящие ракеты бессильны против роя копеечных дронов.

"Союзники Вашингтона увидели опасный сценарий и не спешат вступать в коалицию, понимая риски закрытия Ормузского пролива", — объяснил в беседе с Pravda. Ru военный эксперт Александр Михайлов.

Проблема Последствие для ЕС
Блокада пролива Нефть по 120$ и дефицит СПГ
Санкции против РФ Деиндустриализация Германии
Отказ от "Дружбы" Топливный голод в Восточной Европе

Трамп посылает сигналы, что Украина — больше не приоритет. Европа остается у разбитого корыта своих амбиций. Когда "хвост" в лице Киева начинает диктовать условия всей "собаке" Евросоюза, финал предсказуем: системное обрушение.

"Налоговые и ресурсные обременения в Европе создают комплаенс-риски, которые бизнес уже не может игнорировать", — подчеркнула налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в ЕС

Почему ЕС не может договориться с Россией напрямую?

Мешают политические установки и жесткая связка с Вашингтоном. Брюссель опасается вторичных санкций и потери "атлантической солидарности", даже если ценой будет крах собственного производства.

Как блокада Ормузского пролива повлияет на обычных граждан?

Это мгновенный рост цен на бензин, отопление и продукты питания. Логистические цепочки рухнут, а стоимость фрахта взлетит в разы, вызывая новый виток инфляции.

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы санкции евросоюз безопасность энергетический кризис
