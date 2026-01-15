Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма

Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников

Россия предала Сирию, Иран, Венесуэлу, пишут некоторые ресурсы и не только западные. Такие оценки не выдерживают критики.

Интернациональный долг в одну сторону больше не устраивает Россию

В идеале отношения с другими странами у России должны быть такими, чтобы при любом правительстве деловые связи оставались на прежнем уровне. Идеологические мотивы (антизападные) поддержки правительств важны, но уже не являются определяющими, надо решительно избавляться от установок, которые привели к исполнению "интернационального долга" в Афганистане и Анголе. Во-многом, именно из-за поддержки дружественных стран, когда доходы от продажи нефти резко сократились, Советский Союз надорвался и развалился. Приоритеты были расставлены неверно, а долги из бывших "братских" столиц так никто и не выплатил — за редким исключением (Индия, Турция, Иордания, ОАЭ)

Последние события говорят о том, что интересы своей страны российскому руководству стали важнее поддержки иностранных правительств. Тем более, что в условиях санкций её практически невозможно эффективно осуществлять. К тому же продажным политикам в элитах "стратегических партнёров" не нужны счета в рублях и домик на Камчатке или в Сочи. Им нужны побережья Флориды и Калифорнии, Лазурного берега, образование детей и гражданство в Англии.

Предатели находятся не в России, а в элитах союзников

Окружение Башара Асада предало свои идеи "сохранения светского панарабского государства", а окружение Николаса Мадуро - Боливарианской Республики социализма 21 века. Так есть ли смысл России выкладываться, чтобы поддержать эти идеологические трупы? Если на своём поле "команда Мадуро" проигрывает со счётом 32: 0 (и это только кубинская охрана), то к какому предательству России можно апеллировать? Поищите предателей у себя. Где объявление правительства Венесуэлы о расследовании причин похищения Мадуро? Их нет. Был отправлен в отставку (!) начальник охраны, и это всё. Наоборот, и. о президента Делси Родригес начала процесс освобождения "политических заключенных" (в Венесуэле они сидят по уголовным статьям), чтобы "наладить диалог с администрацией Трампа". Президент Белоруссии Александр Лукашенко отпустил подобных людей с позиции силы, а здесь это выглядит как предательство лично Мадуро.

В Иране России предъявляли претензии, что, мол, не помогла в войне с Израилем, но как-то скромно умолчали о том, что от помощи в создании системы ПВО отказались сами, необъективным выглядит и расследование гибели экс-президента Ибрахима Раиси. Если "Моссад" чувствует себя в Иране вольготно, организуя крупные подрывные операции (как атака беспилотниками по ПВО перед 12-дневной войной или недавние кровавые бунты), то на кого жаловаться? Если вы не можете защитить себя сами, то ни Россия, ни даже сам Господь Бог вам не поможет.

Иран, тем не менее, устоял, и вот в этом случае, пожалуйста, рассчитывайте на помощь. Россия будет продолжать поставки передовых вооружений (включая истребители Су-35 и системы ПВО) и вкладываться в коридор "Север-Юг".

Чем хороша прагматичная политика

Невозможно вести три полноценные военные операции одновременно (Украина, Сирия, Венесуэла). Целью России является сохранение своего влияния и стратегических баз, а не сохранение конкретных персоналий любой ценой. Россия будет продолжать поддерживать структуры, альтернативные доминированию США, даже если формы этой поддержки меняются с прямой военной на дипломатическую и экономическую. Одна поддержка в СБ ООН с правом вето многого стоит.

Примеры уже можно привести. Россия сохранила ключевые военные объекты (Тартус и Хмеймим), договорившись с новыми властями Сирии.

Аргентина, казалось бы, легла под США полностью, голосуя по политическим мотивам против России и отказавшись от вступления в БРИКС. Но Россия остаётся её признанным "всеобъемлющим стратегическим партнером". Аргентина продолжает импортировать из России удобрения, нефтепродукты и бумагу, экспортируя взамен мясо, фрукты, сыры и орехи. Для граждан России по-прежнему действуют правила безвизового въезда на срок до 90 дней, что поддерживает туристический и бизнес-поток. Экономический кризис заставил президента Хавьера Милея отодвинуть идеологию на второй план ради сохранения доступа к рынкам сбыта для сельхозпродукции.

В Москве нынче у власти сидят люди не глупее. Если в Венесуэле сохранится присутствие российских нефтяных компаний, то это будет стратегическим успехом. Поддерживать агрессивные действия США не надо, но и рвать на себе рубаху из-за их успехов — тоже.

Какое бы правительство не пришло к власти в Иране, если стабильно будет работать коридор "Север-Юг", но даже шах от него не откажется.

