Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

80 вопросов за 4,5 часа: о чем говорил президент на прямой линии

Прямая линия Путина: главное
Политика » Власть » Кремль

Сегодняшняя прямая линия показала, что формат прямого общения с гражданами остаётся для президента одним из инструментов обратной связи и публичного подведения итогов года. "Итоги года с Владимиром Путиным" продлились 4 часа 27 минут, президент ответил на 80 вопросов.

Прямая линия президента - 2025
Фото: Скриншот трансляции
Прямая линия президента - 2025

Вопросы, поступившие от граждан и журналистов, охватили широкий круг тем — от социально-бытовых проблем до стратегических вопросов развития страны и международной политики. К слову, всего их поступило более трёх миллионов.

Значительное место в ходе прямой линии заняла социальная проблематика. Президент подробно остановился на вопросах доходов населения, поддержки семей с детьми, пенсионного обеспечения и доступности социальных услуг.

Социальная политика остаётся одной из базовых задач государства, а принимаемые меры должны быть ориентированы не на формальные показатели, а на реальное улучшение качества жизни.

Отдельно затрагивалась тема адресной помощи, при которой поддержка должна доходить до тех категорий граждан, которые в ней действительно нуждаются.

Экономический блок стал одним из наиболее насыщенных по количеству вопросов. Президент дал оценку текущему состоянию российской экономики, отметив её адаптацию к внешним ограничениям и изменение структуры экономического роста.

Внимание было уделено промышленности, сельскому хозяйству, развитию внутреннего рынка и поддержке предпринимательства.

Глава государства подчеркнул, что устойчивость экономики во многом обеспечивается внутренними ресурсами и последовательной макроэкономической политикой, при этом остаётся актуальной задача сдерживания инфляции и сохранения занятости.

Отдельно обсуждались вопросы регионального развития. В ходе прямой линии поднимались темы состояния инфраструктуры, расселения аварийного жилья, строительства дорог, модернизации ЖКХ и доступности медицины в субъектах Федерации.

Президент неоднократно возвращался к роли региональных и муниципальных властей, подчёркивая, что федеральные решения должны сопровождаться ответственным исполнением на местах. Такой подход был представлен как необходимое условие для сокращения дисбаланса между регионами и более равномерного развития страны.

Заметный интерес вызвали вопросы, связанные со здравоохранением и образованием. Президент говорил о кадровых проблемах, доступности медицинской помощи, особенно в малых населённых пунктах, а также о необходимости обновления материальной базы школ и вузов.

В ответах прослеживалась мысль о том, что вложения в человеческий капитал являются долгосрочной инвестицией, без которой невозможно устойчивое развитие экономики и общества.

Внешнеполитическая тематика прозвучала в контексте оценки текущей международной обстановки. Президент изложил позицию России по ключевым вопросам мировой политики, сделав акцент на приоритете национальных интересов и необходимости обеспечения безопасности страны.

При этом было отмечено, что Россия не отказывается от диалога и рассматривает дипломатические механизмы как предпочтительный способ урегулирования конфликтов, если они строятся на учёте реальной ситуации и взаимном уважении.

Вопросы безопасности и обороны рассматривались в связке с социальной поддержкой военнослужащих и их семей. Президент говорил о необходимости обеспечения армии современным вооружением, а также о выполнении обязательств государства перед теми, кто связан со службой.

Эти ответы были выдержаны в сдержанном, деловом тоне и вписывались в общую логику обсуждения приоритетов государственной политики.

В целом прямая линия продемонстрировала стремление президента дать разъяснения по наиболее чувствительным для общества темам и обозначить рамки, в которых государство планирует действовать в ближайшее время.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы экономика
Новости Все >
Для перелётов с инъекционными препаратами требуются справки — аллергологи
Моржевание противопоказано при гипертонии и диабете — врач-иммунолог Ирина Ярцева
Дом-шпион напротив российского посольства в Вашингтоне выставили на продажу
Киркоров обидел Бузову, не назвав её своей фавориткой
Эспрессо впервые приготовили на МКС с помощью машины ISSpresso — Кристофоретти
Многослойные стрижки лучше подчёркивают вьющиеся волосы — парикмахер Бермонд
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Сейчас читают
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Новости спорта
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Последние материалы
Моржевание противопоказано при гипертонии и диабете — врач-иммунолог Ирина Ярцева
Дом-шпион напротив российского посольства в Вашингтоне выставили на продажу
Малоподвижный образ жизни снижает выработку суставной жидкости
Киркоров обидел Бузову, не назвав её своей фавориткой
Эспрессо впервые приготовили на МКС с помощью машины ISSpresso — Кристофоретти
Прямая линия Путина: главное
Многослойные стрижки лучше подчёркивают вьющиеся волосы — парикмахер Бермонд
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Акация требует не менее шести часов солнечного света — Ciceksel
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.