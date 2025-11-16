Интернет-занавес опускается? Что кроется за отключениями мобильной связи в России

Отключение мобильной связи в России — это мера безопасности, а не цифровая тюрьма

4:25 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Парламент

Западные издания подают практику отключений мобильного интернета в России как "цифровую тюрьму". Однако россияне реагируют не так как в Непале.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Alejandro Escamilla 2013-05-27

Цель — сделать в России, как в Непале

The Washington Post (WP) в статье под названием: "Россияне борются с военными отключениями интернета: публично пожимают плечами, а втайне гневаются", опрашивает анонимного Ивана из Петербурга, который "разгневался" после безуспешной попытки оплатить покупки в магазине своей дебетовой картой.

"Никто не мог вызвать такси или заказать доставку, а малый бизнес потерял дневную выручку, прежде чем интернет наконец-то включили", — пишет издание.

WP прямо называет причину отключений — "это способ предотвращения атак украинских беспилотников, которые используют местные мобильные сети для наведения". Издание однако хочет заставить подозревать читателей, что под этим скрывается нечто большее — "усиление авторитаризма", "стремление лишить россиян благ, которые имеются за рубежом".

Прогрев населения России на протесты по этому вопросу ведётся давно — и даже была использована (или вызвана) ситуация в Непале, где "поколение Z" якобы возмутилось решением властей запретить использование социальных сетей, что привело к смене правительства. Протесты зумеров сейчас идут в Латинской Америке, и уже не важно под какими предлогами, главное — раскачать молодёжь в России.

Запад активно ограничивает мобильную связь и контролирует интернет

Однако, когда контроль за мобильной связью и интернетом вводили западные страны, это оценивалось положительно. Так, после терактов 9 сентября 2001 года Агентство национальной безопасности (АНБ) стало отслеживать телефонные разговоры по мобильной связи, электронные письма и смс-сообщения граждан США без судебных постановлений.

Были и отдельные случаи отключения интернета. В августе 2011 года руководство транспортной системы Bay Area Rapid Transit (BART) в Сан-Франциско отключило услуги мобильной связи на четырех станциях метро на три часа для "предотвращения координации протестов против недавней стрельбы полицейского по безоружному пассажиру".

Во Франции уже действуют законодательные ограничения, устанавливающие планку в 15 лет для общения в соцсетях, Дания движется в том же направлении. Регламент ЕС по борьбе с сексуальным насилием над детьми (CSAM), который называют "Чат-контролем", обязывает поставщиков онлайн-услуг, включая мессенджеры, сканировать контент сообщений и файлов пользователей (даже зашифрованных) с помощью алгоритмов для выявления потенциально запрещенных материалов.

Ограничение мобильной связи — это вопрос безопасности России

Россия подвергается террористическим атакам ежедневно, поэтому регулирование мобильной связи и интернета — необходимое условие обеспечения безопасности страны и каждого её гражданина. Сюда можно отнести и "охлаждение" сим-карт, которое заработало с 10 ноября. Если карта регистрируется в российской сети после роуминга или не активна более 72 часов, мобильный интернет и смс блокируют на сутки. Но можно и сразу включится, подтвердив свою личность. К этому же относится и переход на отечественный мессенджер MAX, что обеспечивает контроль над передачей данных, исключает их утечку, разгон паники и призывы к бунту.

И даже объявлено, какие сайты останутся в интернете в случае его отключения. Эта мера может рассматриваться как крайняя для защиты критической инфраструктуры.

Российское общество реагирует разумно — приспосабливается. И это не признак страха, как пишет WP, а понимание причин и задач. Россия впервые использует интернет как элемент оборонной инфраструктуры и это, конечно, ограничивает прежние свободы, но умирать сегодня из-за наведения украинского БПЛА на аэропорт в момент включения всех смартфонов, а завтра лишиться вообще всех видов связи из-за санкционных мер Запада, никто не хочет.

Читайте Telegram-канал автора.