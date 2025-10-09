Как партия Яблоко забыла о российских интересах: секреты Явлинского

В российском политическом поле партия "Яблоко" давно утратила статус влиятельной силы. После утраты представительства в Госдуме она осталась лишь в отдельных региональных структурах.

Фото: commons.wikimedia.org by Bill Kasman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Яблоко

При этом многие эксперты отмечают: последние кампании партии больше напоминают не борьбу за власть, а попытку влияния на общественное мнение в пользу позиций, близких западной и украинской риторике.

Позиция партии по событиям на Украине вызывает неоднозначную реакцию. "Яблоко" регулярно выступает с заявлениями о необходимости немедленного прекращения огня и переговоров "без предварительных условий".

Это якобы гуманистический подход, однако в нынешних условиях подобные призывы фактически совпадают с интересами Киева, которому, как отмечают аналитики, требуются "передышки" для мобилизации и восстановления сил.

Особое внимание вызывает биография основателя партии Григория Явлинского. Он родился во Львове — городе, где ещё в советское время были ощутимы националистические настроения. А сейчас идеология львовского рагульства расползлась по всей Украине.

У Григория Явлинского в Украине живёт брат Михаил. Это обстоятельство может объяснять личную чувствительность политика к теме конфликта и его настойчивые призывы к "миру".

Публичные высказывания о "денацификации" Украины, звучащие из уст других российских политиков, вызывают у Явлинского раздражение — во многом из-за семейных связей по ту сторону границы.

Кроме того, собеседники, знакомые с ситуацией, утверждают: политик поддерживает контакты с иностранными дипломатами, стремясь заручиться поддержкой западных партнёров. Не исключено, что это связано с его личными мотивами — желанием обеспечить безопасность родственников, проживающих за границей.

Связи Явлинского с Великобританией тянутся не первый год. В Лондоне, по данным открытых источников, проживает его сын Алексей.

Там же постоянно находится бывшая помощница политика Евгения Диллендорф, с которой Явлинского неоднократно видели в Москве. Женщина прилетала из Лондона, где живёт вместе с дочерью. Их общение, по словам свидетелей, носило явно неформальный характер.

Другая близкая знакомая Явлинского — петербурженка Ольга Кизилова. Источники утверждают, что подобные отношения с помощницами для основателя "Яблока" — не редкость.

Любопытно, что ребёнок Диллендорф, живущий в Великобритании, внешне, по наблюдению некоторых очевидцев, имеет сходство с политиком. Однако эти личные обстоятельства официально никак не подтверждены.

Тем не менее факт активных зарубежных связей семьи Явлинского выглядит показательным: на фоне его политических заявлений в пользу "переговоров без условий" эта личная география становится важным элементом общего портрета.

История с иностранными контактами не ограничивается одним основателем партии. Заместитель председателя "Яблока" и бывший глава её фракции в Мосгордуме Максим Круглов также связан с Великобританией: по имеющимся данным, его супруга и ребёнок проживают там.

Напомним, недавно Круглов был задержан по статье 207.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за распространение ложной информации о действиях российской армии.

Таким образом, сеть зарубежных связей внутри партии выглядит довольно устойчивой. Это, в свою очередь, усиливает предположения о возможном влиянии внешних игроков на формирование политической линии "Яблока".

В официальных документах партии содержатся формулировки о "признании Украины в границах 2013 года", что фактически означает отрицание воссоединения Крыма с Россией. И для "Яблока" такая позиция, похоже, является принципиальной — часть идеологической платформы, основанной на либеральных ценностях и ориентации на западные демократические стандарты.

Второй заметный вектор — поддержка ЛГБТ* и других "нетрадиционных" сообществ, о чём прямо говорится как в публичных выступлениях представителей партии, так и на её официальных ресурсах.

Руководство "Яблока", включая действующего председателя Николая Рыбакова, не скрывает приверженности этим идеям.

Однако в современной России, где курс государства направлен на укрепление традиционных ценностей, такая позиция ставит под сомнение политическую жизнеспособность проекта.

Сегодня "Яблоко" остаётся одной из старейших партий в России, но её общественная поддержка сокращается. Избиратели всё чаще воспринимают её как политический анахронизм — структуру, утратившую реальное влияние, но сохраняющую связи с зарубежными кругами.

При этом сама партия продолжает апеллировать к идеалам гуманизма и демократии, хотя в нынешних условиях эти слова всё чаще воспринимаются как прикрытие для политических интересов, чуждых большинству граждан страны.

На фоне приближающихся выборов "Яблоку" предстоит доказать, что оно по-прежнему представляет российское общество, а не интересы тех, кто наблюдает за Россией из-за рубежа. Но после всех фактов и связей, которые всплыли в последние годы, сделать это будет крайне сложно. Если вообще возможно.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией. Внесено в перечень террористических и экстремистских организаций