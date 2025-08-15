Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Министр Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью СССР: расшифровка послания

Свитер Лаврова с надписью СССР на Аляске продуман для послания США и России
2:44
Политика » Власть » Правительство

Глава МИД России Сергей Лавров намеренно появился в свитере с надписью "СССР" по прибытии на Аляску.

Сергей Лавров в Анкоридже
Фото: скрин с видео by Pravda.Ru
Сергей Лавров в Анкоридже

Это свитер из распространённого в советские времена спортивного костюма с надписью на груди. Конечно, это сделано намеренно, и это есть сигнал всем. О чём он?

1. Повседневная одежда — как будто он "дома", является тонким намёком на то, что Аляска когда-то была частью России, а дома и стены помогают.

2. Это сигнал о преемственности и суверенности. СССР возвращается, и что "я из СССР". В Советском Союзе министром иностранных дел был Андрей Громыко, кстати, так же как и Лавров самый уважаемый министр правительства и долгожитель в МИДе. "Мистер нет" был его "позывной" на Западе. Анекдот на эту тему широко известен:

Разговаривает Громыко по телефону с министром иностранных дел США: "Нет, нет, нет, нет, да". После окончания разговора его спрашивают: Андрей Андреевич, а на что вы ответили "да"? Они спросили, хорошо ли мне слышно.

3. Это сигнал США, что Украина была частью СССР, и это совсем "не ваше дело лезть" в разборки между родственниками. Украина должна обсуждаться не как причина кризиса, а как его следствие, истинной причиной которого является параноидальный западный экспансионизм с целью разрушения России.

4. Лавров говорит соотечественникам — я соответствую великой цели, обмануть Россию не дам.

"Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть понятная, чёткая позиция. Мы будем ее излагать,- сказал Лавров по прибытии на Аляску.

Это не настраивает россиян на уступки США по принципиальным вопросам.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа в 23 часа по МСК на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала они проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. От РФ в переговорах примут участие кроме Лаврова глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Президенты проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, согласно сообщению помощника президента Юрия Ушакова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы аляска сергей лавров
Новости Все >
Летний лайфхак: пейте молоко вместо воды, чтобы забыть о жажде надолго
63% россиян утверждают о высокой финансовой грамотности — опрос от Русского стандарта
Эксперты напомнили, как часто нужно менять колёса местами для продления срока службы шин
Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам
Сейчас читают
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам
Эксперты по питанию советуют готовить сырники в духовке вместо жарки
Неделя без мытья головы: последствия для кожи и волос по данным дерматологов
Простой способ сделать вентилятор охлаждающим устройством
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.