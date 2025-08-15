Министр Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью СССР: расшифровка послания

Свитер Лаврова с надписью СССР на Аляске продуман для послания США и России

Глава МИД России Сергей Лавров намеренно появился в свитере с надписью "СССР" по прибытии на Аляску.

Фото: скрин с видео by Pravda.Ru Сергей Лавров в Анкоридже

Это свитер из распространённого в советские времена спортивного костюма с надписью на груди. Конечно, это сделано намеренно, и это есть сигнал всем. О чём он?

1. Повседневная одежда — как будто он "дома", является тонким намёком на то, что Аляска когда-то была частью России, а дома и стены помогают.

2. Это сигнал о преемственности и суверенности. СССР возвращается, и что "я из СССР". В Советском Союзе министром иностранных дел был Андрей Громыко, кстати, так же как и Лавров самый уважаемый министр правительства и долгожитель в МИДе. "Мистер нет" был его "позывной" на Западе. Анекдот на эту тему широко известен:

Разговаривает Громыко по телефону с министром иностранных дел США: "Нет, нет, нет, нет, да". После окончания разговора его спрашивают: Андрей Андреевич, а на что вы ответили "да"? Они спросили, хорошо ли мне слышно.

3. Это сигнал США, что Украина была частью СССР, и это совсем "не ваше дело лезть" в разборки между родственниками. Украина должна обсуждаться не как причина кризиса, а как его следствие, истинной причиной которого является параноидальный западный экспансионизм с целью разрушения России.

4. Лавров говорит соотечественникам — я соответствую великой цели, обмануть Россию не дам.

"Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть понятная, чёткая позиция. Мы будем ее излагать,- сказал Лавров по прибытии на Аляску.

Это не настраивает россиян на уступки США по принципиальным вопросам.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа в 23 часа по МСК на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала они проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. От РФ в переговорах примут участие кроме Лаврова глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Президенты проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, согласно сообщению помощника президента Юрия Ушакова.