Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Западные аналитики признали стратегическую победу России над Западом на Украине

Оружие Путина - молчание. Теперь и на Западе знают, чем закончится война на Украине
4:36
Политика » Власть

С поразительной быстротой меняется мнение западных экспертов о ходе СВО на Украине. Вероятно, молчание Путина в ответ на ультиматумы Трампа этому очень способствует.

Владимер Путин
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Владимер Путин

Запад рассчитывал на лёгкую победу над Россией

Вспоминается заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона в январе 2024 года о том, что западные страны должны доказать президенту РФ Владимиру Путину, что его вера в победу на Украине "ошибочна". Кэмерон посоветовал коллегам "пересидеть" Путина в конфликте, уверяя, что экономическое превосходство Запада над РФ в соотношении 25 к 1 обеспечит Украине победу.

"Мы готовы поддерживать Украину в 2024, 2025, 2026 годах…. потому что это абсолютный вызов для нашего поколения", — сказал он.

Кэмерон также подчеркнул, что Лондон вместе с другими спонсорами Украины должен нарастить своё военное производство, чтобы "соответствовать растущей тенденции превращения России в экономику военного времени".

И даже уже праздновал поражение России

Прошло чуть более года, и аналитики из The Atlantic заявили в марте, что "Россия проигрывает войну на истощение". Именно таков был заголовок их материала. В статье уже праздновалась победа Украины, которая "удивила технологическими достижениями" и способностями "получить максимальную выгоду от внешней поддержки союзников". Состояние ВПК и ПВО Украины расценивалось как "многообещающее", как и собственная решимость поставлять ВСУ дальнобойные "Таурусы" и другое "чудо-оружие". Предвкушалось, что экономика РФ вот-вот рухнет под тяжестью военных затрат, высокой ключевой ставки, падении цен на нефть, "стремительного роста инфляции и критической нехватки рабочей силы", и Путин выполнит все требования Киева.

С тех пор прошло всего четыре месяца, чтобы выводы западных аналитиков кардинально поменялись.

Россия взяла измором США

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в статье "Путь к Киеву не должен лежать через Вашингтон", определил как "эффективную" стратегию России в СВО на Украине.

По мнению авторов, именно Москва "пересидела" Запад, сознательно отказавшись от стратегии быстрой победы. Ставка была сделана "на военную, политическую и психологическую войну на истощение" даже не с Украиной, а с Вашингтоном, который должен был обеспечить механизм её поддержки.

Россия, действительно, по экономическому потенциалу проигрывает Западу, но превосходства и не нужно, утверждают аналитики из CSIS. Стратегия Москвы строится на ожидании политической усталости США. И она наступила, потому что для Вашингтона украинский конфликт — это всего лишь один из них в цепи международных кризисов, который к тому же оказался дорогим, долгим и токсичным. А для России — это вопрос существования, идентичности, самоуважения. Мотивация России не бьётся, считают в CSIS, поэтому либеральный Запад проигрывает умеющей мобилизоваться России.

"Либеральная система, как показывает опыт, слабо приспособлена к затяжным, дорогостоящим конфликтам без чёткой конечной цели. Москва играет против времени, а не против чисел. И делает это с хладнокровной стратегической ясностью", — заключают авторы.

Что обещает молчание Путина?

Стратегическую ясность, видимо, они увидели в молчании Путина в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа. Действительно, цели Кремля, как были озвучены накануне начала СВО, так и остались неизменными. А выкладки Кэмерона ни в одном из пунктов не реализовались, потому что "вера Путина в победу России" была не ошибочной, а основанной на многократных расчётах и подготовке.

К концу года надо ожидать новые выводы американских аналитиков о том, что США победили Россию, не дав ей напасть на Восточную Европу, а Украина сама виновата — коррупция, и история с НАБУ к этому западного обывателя готовит. Коррупция, которой на самом Западе немерено, всегда является главным посылом для оправдания интервенций США против других стран, переворотов, а также своих поражений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы война украина дэвид кэмерон дональд трамп владимир путин
Новости Все >
Бодипозитив уступил место идеалу худобы в социальных сетях и моде
С 1 августа в России увеличат пенсии работающим пенсионерам на основе пенсионных баллов
13000 гектаров угодий уничтожены огнём на Кипре: аграрный сектор в кризисе
Можжевельник и шиповник идеально подходят для создания живой изгороди
Пластическая хирургия летом: современные методы снижают риски, утверждает эксперт
Креатин: эксперты раскрывают секрет долголетия и когнитивных функций
Валерия раскрыла обязательные предметы в сумке: холодильник для перекусов и свет для фото
Креативный декор из коряг: от светильников до мебели своими руками
Как укрепить ноги? 5 шокирующе простых упражнений от чемпиона UFC
Китайские автодилеры завышают продажи с помощью подложных страховок
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Оружие Путина - молчание. Теперь и на Западе знают, чем закончится война на Украине Любовь Степушова Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Креатин: эксперты раскрывают секрет долголетия и когнитивных функций
Валерия раскрыла обязательные предметы в сумке: холодильник для перекусов и свет для фото
Оружие Путина - молчание. Теперь и на Западе знают, чем закончится война на Украине
Креативный декор из коряг: от светильников до мебели своими руками
Как укрепить ноги? 5 шокирующе простых упражнений от чемпиона UFC
Китайские автодилеры завышают продажи с помощью подложных страховок
Ксения Собчак призналась Уиллу Смиту в любви в Форте-деи-Марми
Йеллоустоун: бизон погиб после падения в Большой Призматический источник
Для пиццы на сковороде нужно всего 2 яйца, 2 ложки сметаны и 5 ложек муки
Задержка покраснения перцев: температура и удобрения влияют на созревание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.