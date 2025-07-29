Западные аналитики признали стратегическую победу России над Западом на Украине

Оружие Путина - молчание. Теперь и на Западе знают, чем закончится война на Украине

4:36 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

С поразительной быстротой меняется мнение западных экспертов о ходе СВО на Украине. Вероятно, молчание Путина в ответ на ультиматумы Трампа этому очень способствует.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Владимер Путин

Запад рассчитывал на лёгкую победу над Россией

Вспоминается заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона в январе 2024 года о том, что западные страны должны доказать президенту РФ Владимиру Путину, что его вера в победу на Украине "ошибочна". Кэмерон посоветовал коллегам "пересидеть" Путина в конфликте, уверяя, что экономическое превосходство Запада над РФ в соотношении 25 к 1 обеспечит Украине победу.

"Мы готовы поддерживать Украину в 2024, 2025, 2026 годах…. потому что это абсолютный вызов для нашего поколения", — сказал он.

Кэмерон также подчеркнул, что Лондон вместе с другими спонсорами Украины должен нарастить своё военное производство, чтобы "соответствовать растущей тенденции превращения России в экономику военного времени".

И даже уже праздновал поражение России

Прошло чуть более года, и аналитики из The Atlantic заявили в марте, что "Россия проигрывает войну на истощение". Именно таков был заголовок их материала. В статье уже праздновалась победа Украины, которая "удивила технологическими достижениями" и способностями "получить максимальную выгоду от внешней поддержки союзников". Состояние ВПК и ПВО Украины расценивалось как "многообещающее", как и собственная решимость поставлять ВСУ дальнобойные "Таурусы" и другое "чудо-оружие". Предвкушалось, что экономика РФ вот-вот рухнет под тяжестью военных затрат, высокой ключевой ставки, падении цен на нефть, "стремительного роста инфляции и критической нехватки рабочей силы", и Путин выполнит все требования Киева.

С тех пор прошло всего четыре месяца, чтобы выводы западных аналитиков кардинально поменялись.

Россия взяла измором США

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в статье "Путь к Киеву не должен лежать через Вашингтон", определил как "эффективную" стратегию России в СВО на Украине.

По мнению авторов, именно Москва "пересидела" Запад, сознательно отказавшись от стратегии быстрой победы. Ставка была сделана "на военную, политическую и психологическую войну на истощение" даже не с Украиной, а с Вашингтоном, который должен был обеспечить механизм её поддержки.

Россия, действительно, по экономическому потенциалу проигрывает Западу, но превосходства и не нужно, утверждают аналитики из CSIS. Стратегия Москвы строится на ожидании политической усталости США. И она наступила, потому что для Вашингтона украинский конфликт — это всего лишь один из них в цепи международных кризисов, который к тому же оказался дорогим, долгим и токсичным. А для России — это вопрос существования, идентичности, самоуважения. Мотивация России не бьётся, считают в CSIS, поэтому либеральный Запад проигрывает умеющей мобилизоваться России.

"Либеральная система, как показывает опыт, слабо приспособлена к затяжным, дорогостоящим конфликтам без чёткой конечной цели. Москва играет против времени, а не против чисел. И делает это с хладнокровной стратегической ясностью", — заключают авторы.

Что обещает молчание Путина?

Стратегическую ясность, видимо, они увидели в молчании Путина в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа. Действительно, цели Кремля, как были озвучены накануне начала СВО, так и остались неизменными. А выкладки Кэмерона ни в одном из пунктов не реализовались, потому что "вера Путина в победу России" была не ошибочной, а основанной на многократных расчётах и подготовке.

К концу года надо ожидать новые выводы американских аналитиков о том, что США победили Россию, не дав ей напасть на Восточную Европу, а Украина сама виновата — коррупция, и история с НАБУ к этому западного обывателя готовит. Коррупция, которой на самом Западе немерено, всегда является главным посылом для оправдания интервенций США против других стран, переворотов, а также своих поражений.