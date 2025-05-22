Помощник Путина прав: СССР юридически существует и в 2025 году

Заявление советника президента России Антона Кобякова о том, что юридически СССР продолжает существовать ожидаемо вызвало значительный резонанс.
Не каждый день представитель высшего должностного лица напрямую заявляет на одном из главных юридических форумов страны о том, что великая ядерная, социальная, научная сверхдержава на самом деле существует и в 2025 году.
Естественно, реакции были диаметральными — кто-то убеждал "мало ли, что там юридически — вон, в Москве до сих пор лежит действующая купчая на Киев".
Другие рассуждали о том, как правильно использовать эту юридическую коллизию — для себя и страны. Ну а про экстремистскую секту заживо закредитованных граждан, ссылающихся на "неприменимость к ним законов РФ" даже вспоминать не будем.
Поэтому давайте подойдём к вопросу "сухим языком документов".
Несмотря на это, 8 декабря 1991 года руководители РСФСР, УССР и БССР подписали Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и создании СНГ. Эти соглашения были ратифицированы парламентами соответствующих республик, но не обсуждались на союзном уровне — а значит неправомочны.
Совет Республик Верховного Совета СССР 26 декабря 1991 года принял декларацию о прекращении существования СССР. Однако и этот орган не имел полномочий для принятия подобного решения, так как не был предусмотрен ни Конституцией, ни Союзным договором как орган, уполномоченный на ликвидацию Союза.
Мало этого, Устав ООН до сих пор упоминает СССР (а не Россию) как постоянного члена Совета Безопасности (статья 23). После 1991 года Россия уведомила ООН о продолжении членства СССР, что было молчаливо признано международным сообществом.
Таким образом, Союз де-факто прекратил существование, но не был юридически упразднён в соответствии с установленными нормами.
Чем бы существование СССР могло помочь РФ и нашим согражданам, если бы Москва вдруг решила использовать юридическую коллизию с существованием СССР?
Как можно было бы использовать юридическое существование СССР? В соцсетях выдвигают различные идеи "для страны и простых граждан":
Однако, как мы понимаем, Россия не использует инструмент такой мощности, как юридическое "восстановление" СССР-2.0.
Свои претензии и требования наша страна отстаивает политическим, экономическим, дипломатическим, военным и переговорным способами.
Распад СССР — прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик вследствие процессов системной дезинтеграции, имевших место в социальной структуре, народном хозяйстве, общественно-политическом и государственном устройстве страны.
Белове́жские соглаше́ния — неофициальное наименование «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (СНГ), подписанного 8 декабря 1991 года Республикой Беларусь, РСФСР и Украиной как государствами — учредителями Союза ССР. Позже президент Кравчук признался, что "в Беловежской пуще он, Ельцин и Шушкевич мирно осуществили государственный переворот". Легитимность соглашений оспаривается многими юристами.
«Сверхдержа́ва» — термин, который использовался во время холодной войны (1945—1991) по отношению к США и СССР, а после её завершения и распада СССР используется по отношению к США. В качестве современных критериев используется наличие у страны военной мощи и способности проецировать ее по всему миру, ядерное оружие, влияние на другие страны, экономические возможности, большое население, географическая протяжённость, научно-техническое развитие и культурный уровень.
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Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.