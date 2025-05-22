Помощник Путина прав: СССР юридически существует и в 2025 году

СССР юридически жив. Как РФ могла бы этим воспользоваться в 2025 году

5:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Заявление советника президента России Антона Кобякова о том, что юридически СССР продолжает существовать ожидаемо вызвало значительный резонанс.

Фото: flickr.com by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ флаг ссср

Не каждый день представитель высшего должностного лица напрямую заявляет на одном из главных юридических форумов страны о том, что великая ядерная, социальная, научная сверхдержава на самом деле существует и в 2025 году.

Естественно, реакции были диаметральными — кто-то убеждал "мало ли, что там юридически — вон, в Москве до сих пор лежит действующая купчая на Киев".

Другие рассуждали о том, как правильно использовать эту юридическую коллизию — для себя и страны. Ну а про экстремистскую секту заживо закредитованных граждан, ссылающихся на "неприменимость к ним законов РФ" даже вспоминать не будем.

Поэтому давайте подойдём к вопросу "сухим языком документов".

С точки зрения правовых норм, закреплённых в Конституции СССР, Союзном договоре и законе 1990 года, прекращения его существования не произошло. По сути — СССР де-юре продолжает существовать, несмотря на утрату фактической государственности. Основным юридическим документом, регулирующим существование СССР, являлась Конституция 1977 года. Согласно статье 72, союзные республики имели право на выход из состава СССР. Однако механизм роспуска всего Союза в Основном законе не предусматривался. Статья 75-я подчёркивала неделимость территории, а статья 74-я обязывала республики соблюдать союзные законы. Ключевым документом, заложившим основу образования СССР, стал Союзный договор 1922 года. В статье 25 этого договора указывалось, что изменение условий или прекращение действия договора возможно только решением Съезда Советов СССР. Ни этот орган, ни его позднейшая форма — Съезд народных депутатов СССР — не принимали акта о ликвидации Союза. Весной 1990 года Верховный Совет СССР принял закон "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР". Он предполагал проведение референдума в республике с кворумом не менее двух третей голосов, а также обязательный переходный период. Но закон-то регулировал именно выход конкретной республики, а не роспуск Союза в целом.

Несмотря на это, 8 декабря 1991 года руководители РСФСР, УССР и БССР подписали Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и создании СНГ. Эти соглашения были ратифицированы парламентами соответствующих республик, но не обсуждались на союзном уровне — а значит неправомочны.

Совет Республик Верховного Совета СССР 26 декабря 1991 года принял декларацию о прекращении существования СССР. Однако и этот орган не имел полномочий для принятия подобного решения, так как не был предусмотрен ни Конституцией, ни Союзным договором как орган, уполномоченный на ликвидацию Союза.

Мало этого, Устав ООН до сих пор упоминает СССР (а не Россию) как постоянного члена Совета Безопасности (статья 23). После 1991 года Россия уведомила ООН о продолжении членства СССР, что было молчаливо признано международным сообществом.

Таким образом, Союз де-факто прекратил существование, но не был юридически упразднён в соответствии с установленными нормами.

Чем бы существование СССР могло помочь РФ и нашим согражданам, если бы Москва вдруг решила использовать юридическую коллизию с существованием СССР?

Как можно было бы использовать юридическое существование СССР? В соцсетях выдвигают различные идеи "для страны и простых граждан":

Для отмены всех санкций — наложенные на РФ санкции неприменимы к СССР на основании юридической непрерывности;

Для пересмотра всех границ, установленных после 1991 года;

Для заявление прав на военные объекты, природные ресурсы; производства, исторические и культурные ценности в бывших союзных республиках;

Для "бесшовного" получения выплат (пенсий, и т. д.), сохранения права на жилье в экс-республиках СССР — без мучительного сбора подтверждающих бумаг, свободного перемещения в СНГ.

Однако, как мы понимаем, Россия не использует инструмент такой мощности, как юридическое "восстановление" СССР-2.0.

Свои претензии и требования наша страна отстаивает политическим, экономическим, дипломатическим, военным и переговорным способами.

Уточнения

Распад СССР — прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик вследствие процессов системной дезинтеграции, имевших место в социальной структуре, народном хозяйстве, общественно-политическом и государственном устройстве страны.



Белове́жские соглаше́ния — неофициальное наименование «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (СНГ), подписанного 8 декабря 1991 года Республикой Беларусь, РСФСР и Украиной как государствами — учредителями Союза ССР. Позже президент Кравчук признался, что "в Беловежской пуще он, Ельцин и Шушкевич мирно осуществили государственный переворот". Легитимность соглашений оспаривается многими юристами.



«Сверхдержа́ва» — термин, который использовался во время холодной войны (1945—1991) по отношению к США и СССР, а после её завершения и распада СССР используется по отношению к США. В качестве современных критериев используется наличие у страны военной мощи и способности проецировать ее по всему миру, ядерное оружие, влияние на другие страны, экономические возможности, большое население, географическая протяжённость, научно-техническое развитие и культурный уровень.

