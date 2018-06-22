ИноСМИ и болельщики: "Нам врали о нищей и злой России"

Западные журналисты продолжают писать о своих первых впечатлениях после того, как каждая сборная сыграла свои первые матчи.

Guardian

«Москва превратилась в настоящую базу для футбольных болельщиков, десятки тысяч людей курсируют по городу, останавливаясь в нем на пару ночей между играми, и создают атмосферу карнавала» Шон Уокер (Shaun Walker)

«Это самый чистый старт чемпионата мира начиная с 1986 года». Марта Келнер (Martha Kelner)

«Мне все больше кажется, что нынешний турнир не оправдает связанных с ним очевидных опасений - расизма и наблюдавшегося на Евро-2016 насилия - которые могли бы стать позором для России и испортить впечатление от ЧМ» Дэниел Тейлор (Daniel Taylor)

«Стремление к культурному обмену было искренним: к примеру, Самара до 1991 года была закрытым городом, и, принимая у себя самое крупное футбольное мероприятие и съехавшихся из разных стран мира гостей, явно не могла сдержать эмоций. Душа радуется, когда видишь, что люди стараются воспользоваться этой возможностью по максимуму». Ник Эймс (Nick Ames)

The Washington Post

«Москва - это яркая суть этого праздника футбола, его пылкое сердце, полное жизни. Город радушно принимает десятки тысяч гостей (кажется, что все до единого прогуливаются по Красной площади, словно это променад на берегу океана), и приглашает чужих, непосвященных, в мир, который они, должно быть, никогда не видели». Стивен Гофф (Steven Goff)

«Здесь работают бургерные, суши-рестораны и ирландские бары (во всех городах на планете есть ирландский бар, ведь так?). Работает «Убер», хотя и с меньшим парком машин, чем у «Яндекса», российского гигантского агрегатора службы такси. Распространена платежная система «Эпл пэй» (Apple Pay).

Есть здесь европейские спортивные автомобили и седаны японского производства, но автомобилей американских брендов немного. Есть англоязычное новостное издание (Moscow Times) и высокоскоростной доступ к интернету в общественных местах, хотя лучше всего выбирать подключение с умом и использовать виртуальную частную сеть». Стивен Гофф (Steven Goff)

Nzherald

«Мы думали, что русские окажутся если не грубыми, то, по крайней мере, холодными и нелюдимыми», - делится впечатлениями Хосе Оскар Родригес (Jose Oscar Rodriguez). Поболеть за национальную сборную они с отцом приехали из перуанской столицы Лимы. «Однако все такие милые - таксисты, гостиничные администраторы, простые люди на улицах... Да, просто все», - удивляется Родригес.

«Россия удивительна, - восторгается 40-летний уругваец Игнасио Дюфорт (Ignacio Dufort). - Мы прибыли в Екатеринбург в полночь и без рубля в кармане. Мы не могли ни с кем связаться, чтобы попасть в нашу квартиру. Одна женщина нас буквально спасла. Она не только помогла нам найти нужный адрес, но и помогла нашему хозяину организовать нам регистрацию, провела с нами часа четыре».

«И все же атмосфера сильно изменилась по сравнению с тем, какой она была всего пару месяцев назад, когда российские и американские войска чуть было не схлестнулись друг с другом в Сирии, а московские таксисты опасались заговаривать с иностранцами о политике.

Серая, унылая и страшная - именно такой представляют себе Россию большинство иностранцев. Однако болельщики, приехав на Чемпионат мира по футболу, открывают ее совсем с другой стороны», - подытоживает издание.