Демографическая проблема в РФ будет решена только адресной работой

Заявленные правительством планы не выводят Россию из демографического кризиса. Нужен тотальный опрос населения, чтобы понять суть проблемы, а затем адресная работа.

Фото: web.archive.org by Sonnenhügel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Семья

Россия активно ищет способы выхода из демографического кризиса

Коэффициент суммарной рождаемости в России составляет 1,4 (для воспроизводства и роста нужен больше 2). Если не озаботиться проблемой, то страна к 2050 году потеряет 10 млн человек. Правительством запущен своеобразный конкурс на федеральном и региональном уровнях — все ищут решения, как изменить ситуацию к лучшему. Есть даже нетривиальные ходы. Так, в Госдуму внесен проект поправок в закон о рекламе, обязывающий рекламодателей показывать семьи с тремя и более детьми.

C января 2025 года запущен новый нацпроект — "Семья", стоимостью на три года около 8 трлн рублей. В его рамках регионы получили возможность выплачивать единовременно за раннюю беременность (до 23-25 лет). Выплаты составляют от 100 тысяч рублей в 28 регионах до 300 тысяч в Ленинградской области. Беспрецедентные меры поддержки рождаемости приняты в Нижегородской области. С 1 июля 2025 года вводится "зарплата родителя". За каждого ребёнка единовременно регион и центр суммарно выплатят 1 млн рублей.

Какие меры есть у государства для стимулирования рождаемости

На федеральном уровне сохранена семейная ипотека под 6% годовых, причём можно теперь её брать с любым количеством детей, но хотя бы один ребёнок должен быть рождён до 1 января 2018 года. С 1 января увеличились налоговые вычеты для семей с детьми. Теперь ежемесячный вычет на второго ребёнка составляет 2,8 тысяч рублей, на третьего и каждого последующего — 6 тысяч рублей. Вычет на первого ребёнка остался без изменений — 1,4 тысячи рублей в месяц.

Максимальный размер ежемесячного пособия на ребёнка в среднем по стране будет составлять свыше 17 тысяч рублей. Есть выплата в 35 тысяч рублей на проведение летнего оздоровительного отдыха на детей до 18 лет, которые посещают общеобразовательную школу с 1 по 11 классы. Есть единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей на подготовку ребёнка к школе и на прочие образовательные нужды.

Имеются дополнительные выплаты матерям-одиночкам и воспитывающим детей-инвалидов. Появилась программа оплаты няни. В каждом регионе устанавливают свои критерии, даже можно обратиться семье и с одним ребёнком, если помощь нужна на час-два.

Материнский капитал ежегодно индексируется, и его можно теперь потратить на большее количество услуг.

В новой демографической стратегии намечено доведение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6. Но с таким целеполаганием едва ли можно говорить о выходе из катастрофы. Что же можно предпринять радикально?

В Китае чиновники начали работать адресно

Посмотрим на Китай. В прошлом году там смертность превысила рождаемость на 2 млн человек. Коэффициент рождаемости снизился до 1,07 в прошлом году с 1,52 в 2019 году. Проблема настолько остра, что чиновники начали обзванивать замужних женщин детородного возраста, чтобы узнать о планах завести ещё детей. Собирается массив данных, чтобы представить размах проблемы.

Опросы уже показали, что родители сильно обеспокоены образованием детей, а так как оно в Китае платное (в РФ тоже), то никто не хочет растить "неуспешных чад". Также в приоритете возможность совмещать работу и воспитание детей. Женщины хотят:

оплачиваемый декретный отпуск, который следует увеличить,

возможность нанять оплачиваемую государством няню, хотя бы на несколько часов в день или на время болезни ребёнка,

сохранение рабочего места с уровнем зарплаты, который был до беременности.

Известно, что работающие женщины в Китае зарабатывают примерно на 13% меньше, чем их коллеги-мужчины. В России этот разрыв достигает 40%.

Нужна адресная работа с каждой семьёй на уровне муниципалитетов

Во многих других исследованиях говорится, что рождаемость зависит от качества жилья. Если предоставляется дом или квартира с большим количеством комнат, чем членов семьи, то семья заводит больше детей. В этом смысле в РФ семейная ипотека нуждается в доработке. Проблема ещё в том, что многие женщины не хотят иметь детей в принципе, опрос должен охватить в РФ и таких женщин. Очень возможно, что дело в карьере или отсутствии желания и у партнёра, поэтому мужчин тоже неплохо бы спросить.

И после этого надо начать адресную работу по каждой конкретной семье.

Уточнения

Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.



Демографический кризис — резкое изменение численности населения в мире. Это ситуация, которая складывается в государстве (стране) или регионе, когда рождаемость падает ниже уровня простого воспроизводства населения, а также ниже уровня смертности.

