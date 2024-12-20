Прямая линия Путина. Как российская порядочность вызывает смех киевского режима

4:13 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Итак, вчера завершилась очередная Прямая линия президента России Владимира Путина.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент России Владимир Путин

На фоне сегодняшних вызовов нашей стране, я немного переживал, что модераторы переборщат с "розовыми" вопросами.

Однако после того, как 4,5 часа беседы президента с народом и СМИ истекли, я понял, что Прямая линия прошла очень хорошо. Хорошо для подавляющего большинства страны, которое искренне переживает за целостность государства, за национальный вопрос и, конечно, за результат специальной военной операции на Украине.

Ну и, как всегда, лидер России удивил широчайшими экспертными знаниям на разные темы. Экономика, история, военное дело, педагогика, психология — всё это для Владимира Путина, что называется, очень знакомые темы. Единственное, что покоробило, это то, что Главнокомандующему не докладывают о проблемах с выплатами некоторым бойцам, которые якобы находятся в зоне КТО, а не СВО. Однако, зная дотошность нашего президента, с вопросом этим он разберётся, и те, кто держат его в "тёплой ванне" по данным вопросам, получат свою порцию люлей.

А концовка по "личным вопросам" была вообще показательная. Очень подозреваю, что здесь Владимир Владимирович попал в унисон со многими россиянами. Надо отметить, что так близко принимать к сердцу все происходящее в России, так радоваться успехам граждан страны, переживать за их профессиональную деятельность и чувствовать их своей семьёй, могут люди, обладающие огромными порядочностью, патриотизмом и эмпатией. Я верю, что таких в нашей стране процентов 75. И рад, что вхожу в эту часть.

А в это время киевская хунта…

Уверен, что над этими человеческими, в общем-то, чувствами, уже посмеялись в офисе президента Украины. Да и разве может Зеленский радоваться успехам своих граждан, тех, кого он с тупым равнодушием отправляет на верную смерть. Кстати, вот уже скоро планка возраста для мобилизации в ВСУ упадёт до 18 лет, но Зеленскому и его шайке на это абсолютно наплевать.

Вот и ржали они все Банковой над чудаками-москалями, которые ещё не изжили в себе такой атавизм, как патриотизм, доброта, человечность и порядочность.

Кстати, что касается Зеленского.

В Интернете я прочитал мнение одного из политических аналитиков, который пишет, что Владимир Путин якобы намного более профессиональнее Владимира Зеленского. Мол, наш президент оперирует мирным треком, переговорами, в то время как Зеленский только хамит Европе.

В корне не согласен с экспертом. Путина и Зеленского сравнивать просто-напросто нельзя! Он не только профессиональнее его — они стоят в абсолютно разных весовых категориях. Да и даже не в весовых категориях, а если использовать тот же спортивный сленг, они занимаются абсолютно разными видами спорта! Путин — это про Бога, жизнь и позитив. А его кровавый визави из разваливающейся страны — это про бабло и смерть. Зеленский — это про ржание, от того, что смогли обмануть, кинуть, украсть…

Кстати, после прямой линии в Москве у Зеленского и главы его офиса Ермака случилась истерика. Но об этом в другой раз.

Конечно, это всего лишь моё мнение, но Прямая линия этого 2024 года всем, что называется, "зашла". По своей профессиональной деятельности я вижу немало негатива, связанного, все с теми же вызовами нашей стране, о которых я начал в статье. Здесь и специальная операция, и мерзость Запада, и многие внутренние проблемы.

Но вот что могу сказать с уверенностью. Наш президент на Прямой линии 19 декабря стал моим "местом силы", он вдохнул в меня уверенность, бодрость духа, силу и оптимизм. Теперь я знаю точно, что всё у нас получится…

Уточнения

Эмпа́тия (греч. ἐν — «в» + греч. πάθος — «страсть», «страдание», «сострадание», «чувство», «сочувствие») — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания. Соответственно эмпат — это человек с развитой способностью к эмпатии.



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