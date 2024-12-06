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Любовь Степушова

Курская область получила нового врио губернатора — проверенного в деле силовиками Хинштейна

Политика » Власть

Опыт работы в силовых структурах привлёк Владимира Путина в Александре Хинштейне для назначения его врио губернатора фронтовой Курской области.

Александр Хинштейн на форуме "Россия-Африка"
Фото: http://duma.gov.ru/en/news/56626/ by State Duma of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Александр Хинштейн на форуме "Россия-Африка"

Хинштейн ответил Путину как офицер

Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна с одновременной отставкой бывшего врио Александра Смирнова. В своём Telegram-канале Александр Хинштейн заявил, что "это огромная честь и большая ответственность — регион непростой, работы много".

"Сделаю всё, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие курян. Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту. Служу России! Победа будет за нами!" — написал Хинштейн.

Совсем так сказал, как говорят офицеры. И это неслучайно. Хинштейн имеет высшее образование журналиста, но в 2007 году окончил Московский университет МВД России по специальности "правоведение". В 2016 году назначен советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Золотова в качестве федерального государственного гражданского служащего.

С ним, по его собственному признанию, силовики делились информацией, которую он использовал в своих журналистских расследованиях преступлений чиновников самого высокого ранга, в том числе в силовых ведомствах. В этой работе нужны специфические качества "стойкого оловянного солдатика".

Александр Хинштейн умеет делать дело

Александр Хинштейн — ставленник силовиков, которые его "пощупали" со всех сторон и убедились, что он патриот, воровать не будет и другим не даст, не рохля и умеет "делать дело".

Да и сам Владимир Путин на представлении Александра Хинштейна отметил, что у него "хорошие отношения в исполнительных органах власти".

"И в силу вашей прежней работы в силовых структурах это всё нужно использовать для достижения тех задач, которые перед вами стоят", — сказал президент.

Александру Хинштейну поручен самый трудный сегодня регион РФ

Александр Хинштейн будет руководить сложным регионом — не просто прифронтовым, а частично оккупированным, где действует КТО и находится Курская АЭС и в котором бывший врио Смирнов не справился с работой с населением.

Эвакуированные жители жаловались, что не могут получить обещанные жилищные сертификаты. Нуждающихся в таких сертификатах в Курской области десятки тысяч, но только 2,5 тысячи человек их получили. И в это же время в Курске проводят тендер на украшение улиц и планируют потратить на это 12 млн рублей. Был уволен глава Суджанского района Александр Богачев, который отказывался вести с диалог с людьми и не приезжал на митинги.

Как сказал Александру Хинштейну Владимир Путин, "по мере освобождения территории от противника в области нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства и организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем".

То есть Александру Хинштейну поручили очень серьёзное дело — сопровождать освобождение Курской области её восстановлением, моральным в том числе. К силовикам подход есть, остаётся наладить контакт с чиновниками и населением. Такой опыт у него тоже есть как у депутата Госдумы.

Уточнения

Алекса́ндр Евсе́евич Хинште́йн — российский журналист и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области с 5 декабря 2024 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IV, V, VI, VII и VIII созывов. 

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.С 6 августа 2024 года часть Курской области не контролируется РФ в связи с боями.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы владимир путин курская область александр хинштейн
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