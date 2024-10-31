Жизнь как спортивная дистанция: борьба за власть сенатора от Курской области Александра Брыксина

Жизнь как спортивная дистанция: борьба за власть сенатора от Курской области Александра Брыксина

Спорт, которым человек занимается в детстве, может определить его дальнейшую жизнь. Спортивные навыки: дисциплина, выносливость, стремление к победе, — формируют характер, а затем применяются в карьере, бизнесе и политике. Бывшие спортсмены, оказавшись на вершинах власти, зачастую действуют по правилам, усвоенным на спортплощадке или борцовском ковре. Такие методы могут вызывать неоднозначные реакции, поскольку могут казаться жесткими и даже вызывающими.

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Александр Брыксин: бороться на ковре и в жизни

Выходцев со спортивной скамьи на российской политической арене много, это явный тренд. Один из них — сенатор от Курской области Александр Брыксин. Будущий сенатор с детства увлекался вольной борьбой. Этот вид спорта, один из самых жёстких и стратегических, требует от спортсменов физической силы и умения контролировать каждую схватку. В нём важны не только сила и выносливость, но и тактика: когда атаковать, когда отступить и как использовать слабые стороны противника для своей победы.

Курский сенатор Александр Брыксин, мастер спорта СССР по вольной борьбе, пронёс уроки этого жёсткого спорта через всю жизнь. Детство Брыксина, родившегося в 1967 году, прошло в бедном районе Кемерова, где каждый день был борьбой за выживание. Маленький двухкомнатный дом, окутанный ядовитым смогом химзаводов, суровые зимы, когда температура за окном опускалась до -50°C, и нехватка еды — всё это сформировало в будущем сенаторе выносливость и решимость, которые стали его основными инструментами на пути к успеху. Борьба на ковре — это лишь часть подготовки к реальной жизни, где нужно быть готовым к неожиданным вызовам. Таким вызовом стала армия. Служба в 1985–1987 годах в спецподразделении "Антитеррор" была еще одной школой выживания для будущего сенатора. В армии Брыксин усвоил, что справляться с трудностями нужно не только силой, но и умением быстро адаптироваться к любым условиям.

В 90-е годы на улицах Кемерова царила криминальная обстановка: грабежи, изнасилования и уличные разборки были обычным делом. Многие сверстники Брыксина поддавались влиянию преступных группировок. Но его выбором стал спорт, ставший же и спасением.

Жизнь по правилам

В вольной борьбе в 70-е, 80-е годы, когда в неё пришёл будущий сенатор, существовали чёткие правила: три периода по три минуты, в течение которых спортсмены должны были умело распределять свои силы, а победа могла быть достигнута либо по очкам, либо за счёт технического превосходства. Каждый из периодов требовал своей стратегии: первый — время для разведки, второй — для атаки, третий — для удержания преимущества. В жизни Александра Юрьевича эти правила также нашли своё отражение.

В детстве Брыксин пережил первый период — время выживания, когда приходилось осваивать основные принципы борьбы за место под солнцем. Служба в армии в спецподразделении "Антитеррор" тоже попадает в самый первый и важный период жизни сенатора.

Второй период начался в 90-х, когда Александр Брыксин ушел из спорта и сделал ставку на бизнес. В отличие от классической борьбы, вольная допускает более разнообразные приёмы для того, чтобы сломить сопротивление соперника. В частности, на заре спортивной карьеры будущего сенатора правила разрешали захваты ниже пояса и броски через спину. Не случайно решения Брыксина в бизнесе часто напоминали подобные тактические броски — неожиданные и рискованные, но при удачном выполнении дающие значительное преимущество. Когда в 2000-е он приобрёл акции завода "Курскрезинотехника", предприятие находилось на грани краха. Это был рискованный ход, за него будущего сенатора Брыксина обвиняли в использовании предприятия для личной выгоды. Однако он сумел вывести завод из кризиса, применив ту же тактику, что и на ковре: жесткий контроль, умение использовать слабые стороны соперников и готовность к риску.

Третий период для Брыксина — его политическая карьера. Вступив в политику в 2011 году, он стал депутатом Государственной Думы, а затем сенатором от Курской области. Здесь Брыксин снова применил усвоенные в детстве и юности спортивные принципы: жёсткий контроль над ситуацией, способность быстро адаптироваться и использовать правильный момент для атаки. Как и на ковре Брыксин не пугался сложных и спорных решений, что нередко вызвало критику и даже скандалы. Его участие в экономических инициативах, а также поддержка СВО неоднократно становились предметом обвинений в том, что и тут сенатор Брыксин действует из личной выгоды.

Спортивные "призраки прошлого"

Брыксин Александр Юрьевич не единственный бывший спортсмен, применяющий спортивную тактику в политике и бизнесе.

Александр Карелин, знаменитый борец, а ныне сенатор, перенёс принципы греко-римской борьбы в политику. Как и Брыксин, он привык к тому, что контроль и сила — это ключи к победе. На ковре Карелин был непробиваем, и в политике он действовал так же, умело контролируя ситуации и не давая соперникам шансов. Но, как и в случае с Брыксиным, это вызывает вопросы: насколько оправданы такие методы в политике, где требуется больше гибкости и компромиссов?

Николай Валуев, чемпион мира по боксу, ставший депутатом, в политике использует свои навыки выносливости и силы. В боксе важно выдерживать удары и наносить свои в нужный момент — эти принципы Валуев перенёс и в политическую деятельность. Однако его жёсткость и прямолинейность часто становятся предметом критики, как и в случае с Брыксиным. Оба политика действуют по принципу "либо ты, либо тебя", что эффективно в спорте, но неоднозначно в политике.

Роман Абрамович хотя и не был профессиональным спортсменом, перенёс свою любовь к футболу в бизнес. Как бывший владелец футбольного клуба "Челси", он использовал командные стратегии, планирование и тактические ходы для достижения успеха. Абрамович привык строить сложные схемы, где каждый ход должен привести к результату. В его действиях видна та же стратегия, что и в игре на футбольном поле: распределение ролей, контроль за ситуацией и быстрые атаки.

Владислав Третьяк, легендарный хоккеист, после спортивной карьеры стал президентом Федерации хоккея России. Вратарь в хоккее играет ключевую роль, и Третьяк в своей текущей позиции несёт ответственность за развитие спорта на национальном уровне.

Дисциплина или агрессия?

Спорт, безусловно, помогает многим людям формировать характер и развивать навыки, которые могут оказаться полезными во взрослой жизни. Однако вопрос остаётся: какие именно качества перенесены из спорта — дисциплина и честность или агрессия и желание доминировать?

Психолог Крис Станкович, специализирующийся на спортивной психологии, подчеркивает, что спортсмены развивают навыки уверенности, ментальной стойкости и стратегического мышления, которые помогают им добиваться успеха за пределами спорта. Эти навыки, например, способность принимать решения под давлением или справляться с неудачами, формируют подход к бизнесу и политике. Психолог Джон Мюррей отмечает, что бывшие спортсмены переносят в жизнь принципы ментальной устойчивости — это помогает им управлять стрессом и добиваться целей. Но есть другие качества, которые они несут с собой по жизни.

Ряд психологов полагает, что люди со спортивным прошлым могут переносить агрессию и решимость, усвоенные на ковре или поле, в другие сферы своей жизни. Хорошо, когда эта агрессия здоровая и направлена на достижение целей, не перерастая при этом во враждебность. Но ведь бывает и по-другому.

А что же вольная борьба? Очевидно, что здесь есть место для агрессии. С момента спортивного старта Александра Брыксина правила этого вида спорта претерпели изменения. Сегодня поединок соперников стал более динамичным: матчи длятся два периода по три минуты, а акцент сместился как раз на агрессивное нападение и активное движение. Эти изменения отражают и эволюцию в тактике жизни сенатора Брыксина. Возможно, он научился быть более гибким, принимая новые вызовы и адаптируясь к изменяющимся условиям. Но основа жизни Курского сенатора Брыксина осталась прежней: дисциплина, контроль, внимание к противнику и агрессивная борьба за место под солнцем без оглядки на скандалы и обвинения.