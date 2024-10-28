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Олег Володин

Бойцы, волонтёры и военспецы оценили уместность развлечений во время СВО

Пир во время чумы или заслуженный отдых: уместны ли вечеринки и корпоративы в 2024 году
6:58
Политика

Россияне ответили на анонимный опрос в разных каналах в Telegram и паблике "Новости СВО" во "ВКонтакте", допустимы и уместны ли в условиях спецоперации корпоративы, банкеты, вечеринки и тусовки.

Пир во время чумы или заслуженный отдых: уместны ли вечеринки и корпоративы в 2024 году
Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski, PDM

Более 41 000 пользователей соцсетей приняли участие в опросе, выбрав между вариантами ответов "можно отдыхать, пить и веселиться в пределах закона и морали" и "это пир во время чумы".

Напомним, что в соцсетях постоянно возникают обсуждения, нужно ли нет людям отказываться самим от развлечений (или даже ввести государственные запреты).

  • Как выяснилось, чуть меньше четверти (24%) считает, что "до Победы не время для любых развлечений — деньги, время и силы нужно отдавать фронту и бойцам".
  • Самым популярным ответом (55%) стало "должна быть внутренняя мера в человеке или компании — понимать, что допустимо, а что "чумной пир".
  • Каждый девятый опрошенный (12%) выбрал вариант "простым людям — разрешить привычно развлекаться, а элиты, богачи и хайпожоры пусть обеспечивают фронт".
  • Также 1% сообщил, что он (а) является бойцом или волонтёром и против развлечений до победного окончания СВО.
  • При этом 7% открыто заявили, что "корпоративы, концерты и вечеринки с банкетами нужны для мирных граждан, без них жить будет пусто и страшно".
  • Столько же (7%) уверены, что "бойцы за то и воюют, чтобы мы жили обычной и привычной жизнью, не ограничивая себя".
  • Ещё 2% рассказали, что "достаточно делают для бойцов и победы в СВО — и поэтому имеют право на вечеринки, пьянки, корпоративы и банкеты".
  • По 1% набрали варианты "пусть власти, священники, эксперты решают", "я боец или волонтёр и за то, чтобы мирные отдыхали как привыкли",
  • 3% предложили свои варианты ответов.

"Я считаю, что если у народа есть возможность провести праздник, улыбаясь, в кругу семьи — это значит, что мы со своей работой справляемся. Если бы народ "трясся от страха" — это значило бы, что мы работу свою делаем плохо. В любом случае народ должен отдыхать — особенно та его часть, которая помогает фронту", — считает командир инициативной группы "Южный Фронт".

"Это очень сложная тема, потому что под "развлекухой" каждый имеет в виду своё. Запретить "голые вечеринки" не выйдет. Они только подорожают за счёт обеспечения физической и информационной безопасности, чтобы "народ" про них не узнал", — делится другой эксперт.

"Запретить концерты, развлекательные центры, корпоративы и т. д. — это, во-первых, остановить сектора экономики, во-вторых, открыть следующий горизонт того, что можно запретить, например, покупать дорогое вино на свой день рождения. То есть это начало принципа домино запретов в зависимости от представлений общественности о роскоши и развлечениях", — добавляет он.

"Те, кто сегодня требуют запретов концертов, не осознают, что завтра будут мобилизованы к станку на 16 часов в сутки в рамках промышленной мобилизации. Поэтому я бы переформулировал опрос на "Вы готовы работать 16 часов на заводе за еду и ночлег на этом же заводе?" Ответа всего два — "Да/нет", — отметил тот же эксперт. 

"Прежде чем говорить о праздниках, надо их разделить. Если мы говорим о локальных, то я согласен с отцом Героя России, ныне полпредом президента в УрФО Артёмом Жогой, который сказал: "Ребята на фронте защищают гражданское население для того, чтобы они жили своей жизнью. Никто не отменял праздники: дни рождения, свадьбы, поэтому ради этого ребята на фронте ведут боевые действия", — поделился с Pravda. Ru политолог Андрей Гусий.

"Другое дело, если мы говорим о "голых вечеринках", о праздниках с новоявленных звездами за десятки миллионов. Направьте их ребятам на фронт, там всегда что-то требуется. Что касается Нового года, то здесь надо придерживаться именно такой позиции — семейное — одно, Шаман за 15 миллионов — другое. Тепло очага или компании не равно коммерческому проекту" — заключил он.

"Я тоже попадала в эту ловушку. А зачем мне очередные концерты? Я лучше куплю аптечек. А зачем заказывать готовую еду, ведь дешевле её приготовить, лучше куплю аптечек. А зачем ехать на такси, когда можно на метро, а разницу скинуть на медрюкзаки?" — поделилась мнением с Pravda. Ru основатель благотворительного фонда "Врачи, вы не одни" Анна Краснопольская.

"А потом я взяла себя в руки, упивающуюся самобичеванием, и отругала. Я многое делаю для ребят на фронте. А они многое делают и платят большую цену за то, чтобы я слушала музыку и ездила на такси, когда нужно. Но и я плачу немаленькую за то, чтобы они жили", — добавила руководитель организации, помогающей средствами первой помощи в зоне СВО.

"Развлечения допустимы, даже у солдат, которые в отпуске, должно быть время перевести дух и переключиться. Тыл в этом плане должен оставаться тылом, чтобы было место для восстановления. А ещё чтобы бойцы видели, за сохранение и величие какой страны они воюют", — звучит в обсуждениях военно-политических экспертов.

"Это не отменяет необходимости "ударного производственного и идейного режима" — того, который "всё для фронта, все для победы" (увы, его нет)", — считают сами бойцы.

"А во время празднования не стоит забывать, благодаря кому это веселье и радость вообще возможно. Для этого стоит отдавать дань памяти и уважения нашим героям и во время праздников, хотя бы в моральном плане, приглашать их и чествовать, интегрировать гуманитарные инициативы в мероприятия", — пишет в обсуждении военно-политический эксперт.

"Новый год, с Дедом Морозом и Снегурочкой, с фейерверками и салютами, с подарками и зимними каникулами, давно стал по своей сути детским праздником <…> Всё для веселого беззаботного детства", — ранее также писали авторы Telegram-канала "Офицеры быстрого реагирования".

И добавляли: "Товарищи взрослые, не забирайте у детей праздник. Их волшебный мир, созданный нашими руками, должен жить. Иначе все наши с вами невзгоды и переживания потеряют важную часть своего смысла. Считаете себя не вправе веселиться? Создав праздник детям, утром 2 января вставайте на его защиту. Рядом с нами".

Уточнения

"Голая вечеринка" - закрытая вечеринка с откровенным дресс-кодом вызвала широкий резонанс в российском обществе. Многие возмутились проведением мероприятия на фоне боевых действий на Украине. Присутствовавшие на вечеринке столкнулись с публичным порицанием и бойкотом. Ряд звезд после вечеринки стали убирать из эфиров, штрафовать и отменять платные выступления.

Фронтовые театры и бригады — профессиональные театральные коллективы в годы Великой Отечественной войны, выезжавшие в части РККА и РККФ на фронтах и в прифронтовых районах, части в тылу. За годы войны артисты провели для советских воинов 1 миллион 350 тысяч спектаклей, концертов, творческих встреч — объехав все военные части Красной армии.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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