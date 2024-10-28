Бойцы, волонтёры и военспецы оценили уместность развлечений во время СВО

Россияне ответили на анонимный опрос в разных каналах в Telegram и паблике "Новости СВО" во "ВКонтакте", допустимы и уместны ли в условиях спецоперации корпоративы, банкеты, вечеринки и тусовки.
Более 41 000 пользователей соцсетей приняли участие в опросе, выбрав между вариантами ответов "можно отдыхать, пить и веселиться в пределах закона и морали" и "это пир во время чумы".
Напомним, что в соцсетях постоянно возникают обсуждения, нужно ли нет людям отказываться самим от развлечений (или даже ввести государственные запреты).
"Я считаю, что если у народа есть возможность провести праздник, улыбаясь, в кругу семьи — это значит, что мы со своей работой справляемся. Если бы народ "трясся от страха" — это значило бы, что мы работу свою делаем плохо. В любом случае народ должен отдыхать — особенно та его часть, которая помогает фронту", — считает командир инициативной группы "Южный Фронт".
"Это очень сложная тема, потому что под "развлекухой" каждый имеет в виду своё. Запретить "голые вечеринки" не выйдет. Они только подорожают за счёт обеспечения физической и информационной безопасности, чтобы "народ" про них не узнал", — делится другой эксперт.
"Запретить концерты, развлекательные центры, корпоративы и т. д. — это, во-первых, остановить сектора экономики, во-вторых, открыть следующий горизонт того, что можно запретить, например, покупать дорогое вино на свой день рождения. То есть это начало принципа домино запретов в зависимости от представлений общественности о роскоши и развлечениях", — добавляет он.
"Те, кто сегодня требуют запретов концертов, не осознают, что завтра будут мобилизованы к станку на 16 часов в сутки в рамках промышленной мобилизации. Поэтому я бы переформулировал опрос на "Вы готовы работать 16 часов на заводе за еду и ночлег на этом же заводе?" Ответа всего два — "Да/нет", — отметил тот же эксперт.
"Прежде чем говорить о праздниках, надо их разделить. Если мы говорим о локальных, то я согласен с отцом Героя России, ныне полпредом президента в УрФО Артёмом Жогой, который сказал: "Ребята на фронте защищают гражданское население для того, чтобы они жили своей жизнью. Никто не отменял праздники: дни рождения, свадьбы, поэтому ради этого ребята на фронте ведут боевые действия", — поделился с Pravda. Ru политолог Андрей Гусий.
"Другое дело, если мы говорим о "голых вечеринках", о праздниках с новоявленных звездами за десятки миллионов. Направьте их ребятам на фронт, там всегда что-то требуется. Что касается Нового года, то здесь надо придерживаться именно такой позиции — семейное — одно, Шаман за 15 миллионов — другое. Тепло очага или компании не равно коммерческому проекту" — заключил он.
"Я тоже попадала в эту ловушку. А зачем мне очередные концерты? Я лучше куплю аптечек. А зачем заказывать готовую еду, ведь дешевле её приготовить, лучше куплю аптечек. А зачем ехать на такси, когда можно на метро, а разницу скинуть на медрюкзаки?" — поделилась мнением с Pravda. Ru основатель благотворительного фонда "Врачи, вы не одни" Анна Краснопольская.
"А потом я взяла себя в руки, упивающуюся самобичеванием, и отругала. Я многое делаю для ребят на фронте. А они многое делают и платят большую цену за то, чтобы я слушала музыку и ездила на такси, когда нужно. Но и я плачу немаленькую за то, чтобы они жили", — добавила руководитель организации, помогающей средствами первой помощи в зоне СВО.
"Развлечения допустимы, даже у солдат, которые в отпуске, должно быть время перевести дух и переключиться. Тыл в этом плане должен оставаться тылом, чтобы было место для восстановления. А ещё чтобы бойцы видели, за сохранение и величие какой страны они воюют", — звучит в обсуждениях военно-политических экспертов.
"Это не отменяет необходимости "ударного производственного и идейного режима" — того, который "всё для фронта, все для победы" (увы, его нет)", — считают сами бойцы.
"А во время празднования не стоит забывать, благодаря кому это веселье и радость вообще возможно. Для этого стоит отдавать дань памяти и уважения нашим героям и во время праздников, хотя бы в моральном плане, приглашать их и чествовать, интегрировать гуманитарные инициативы в мероприятия", — пишет в обсуждении военно-политический эксперт.
"Новый год, с Дедом Морозом и Снегурочкой, с фейерверками и салютами, с подарками и зимними каникулами, давно стал по своей сути детским праздником <…> Всё для веселого беззаботного детства", — ранее также писали авторы Telegram-канала "Офицеры быстрого реагирования".
И добавляли: "Товарищи взрослые, не забирайте у детей праздник. Их волшебный мир, созданный нашими руками, должен жить. Иначе все наши с вами невзгоды и переживания потеряют важную часть своего смысла. Считаете себя не вправе веселиться? Создав праздник детям, утром 2 января вставайте на его защиту. Рядом с нами".
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