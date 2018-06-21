Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана

Эксперты Комитета гражданских инициатив пришли к выводу, что протестная активность в России достигла минимальных показателей с 2015 года, а социально-экономическая ситуация в целом остается относительно спокойной.

В последнем докладе КГИ Алексея Кудрина говорится, что ситуация в стране остается сложной, так как качество политических институтов в регионах продолжает ухудшаться, а складывающееся там напряжение снимается лишь через давление федерального Центра на местные элиты.

Отмечается, что факторы риска - экономика, политика, протесты - не совпали ни в одном из субъектов РФ, так что антилидеров среди них теперь нет вообще.

Фактически, экономические и политические риски одновременно наблюдаются только в Кабардино-Балкарии, а политический и протестный факторы совместно - лишь в Дагестане, Алтайском крае, Кемеровской и Ростовской областях и в Москве.

Резко упала и протестная активность, которая с момента создания Индекса в 2015 году росла от полугодия к полугодию. Эксперты КГИ объяснили этот феномен не только прекращением кампании того же Алексея Навального, но и снижением региональной митинговой активности, в частности, в Сибири и на Дальнем Востоке. Отметим, что к экономически проблемным регионам эксперты КГИ также отнесли Ивановскую, Курганскую, Смоленскую, Томскую области, республики Коми, Марий Эл и Удмуртию, а также Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.

Причем любопытно то, что экономически проблемные регионы с повышенными рисками сокращения доходов отличаются меньшим уровнем публичной активности, чем регионы со средними рисками. Другими словами, получается, что снижение доходов граждан вовсе не приводит к росту открытых протестных настроений.

Эксперты пришли к выводу, что перспектива падения уровня жизни сама по себе является таким обстоятельством, которое побуждает большинство людей скорее искать новые источники заработка, чем выплескивать свои эмоции на улице.

В докладе также отмечается стабильное ухудшение политических институтов в большинстве регионов. При этом во многих из них это низкое качество не столь сильно бросается в глаза из-за отсутствия значимых элитных групп, способных конкурировать с командами губернаторов.

Тем не менее устойчивость власти даже при ужасном качестве конкурирующих институтов рухнула в связи с ужасным пожаром 25 марта 2018 года, за которым последовала замена губернатора. Как раз Кемерово является примером турбулентности, которая в будущем вполне может ожидать некоторые регионы. Низкое качество политических институтов и невозможность граждан влиять на власть постепенно все-таки может привести к трансформации недовольства граждан в стихийные протесты.

Соответственно, в 2017 году ситуация с административной устойчивостью ухудшилась в Адыгее, Марий Эл, Удмуртии, Ленинградской, Магаданской, Саратовской, Сахалинской областях, а также - из-за замены губернаторов - в Бурятии, Пермском и Приморском краях, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Орловской, Рязанской, Самарской областях, Ненецком автономном округе. Сохраняется высокая административная неустойчивость в Карелии и Калининградской области. Усиление конфликтности отмечено в Хакасии, Кемеровской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

По этому поводу соавтор доклада эксперт КГИ Александр Кынев подчеркнул, что нынешняя политическая система поддерживается искусственно. Другой эксперт КГИ, Николай Петров, заметил, что «власть не решает проблемы, а загоняет их внутрь».

Как пояснил политолог Андрей Колядин, « нравиться народу - это тяжелая работа для власти, которую она не может вести постоянно. И поэтому если такую работу хотя бы на немного прекратить, то после некоторой инерции опять появляются очаги напряженности».

Добавим, что ранее социологи "Левада-центра" выяснили - большинство россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестных акциях. Они подсчитали, что 86% респондентов отказались бы принимать участие в протестах любой тематики.

Также ВЦИОМ пояснил, что "к самим митингам россияне стали относиться более негативно, чем года три назад" - треть страны и вовсе считает, что "такие мероприятия могут привести к развалу общества", причем 42% из них москвичи и петербуржцы, а селян - 27%.