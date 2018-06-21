Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика
Силовые структуры Власть Выборы Партии
Автор Редакция рубрики "Политика"

Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана

Политика

Эксперты Комитета гражданских инициатив пришли к выводу, что протестная активность в России достигла минимальных показателей с 2015 года, а социально-экономическая ситуация в целом остается относительно спокойной.

Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана. 388452.jpeg

В последнем докладе КГИ Алексея Кудрина говорится, что  ситуация в стране остается сложной, так как качество политических институтов в регионах продолжает ухудшаться, а складывающееся там напряжение снимается лишь через давление федерального Центра на местные элиты.

Отмечается, что факторы риска - экономика, политика, протесты - не совпали ни в одном из субъектов РФ, так что антилидеров среди них теперь нет вообще.

Фактически, экономические и политические риски одновременно наблюдаются только в Кабардино-Балкарии, а политический и протестный факторы совместно - лишь в Дагестане, Алтайском крае, Кемеровской и Ростовской областях и в Москве.

Резко упала и протестная активность, которая с момента создания Индекса в 2015 году росла от полугодия к полугодию. Эксперты КГИ объяснили этот феномен не только прекращением кампании того же Алексея Навального, но и снижением региональной митинговой активности, в частности, в Сибири и на Дальнем Востоке. Отметим, что к экономически проблемным регионам эксперты КГИ также отнесли Ивановскую, Курганскую, Смоленскую, Томскую области, республики Коми, Марий Эл и Удмуртию, а также Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.

Причем любопытно то, что  экономически проблемные регионы с повышенными рисками сокращения доходов отличаются меньшим уровнем публичной активности, чем регионы со средними рисками. Другими словами, получается, что снижение доходов граждан вовсе не приводит к росту открытых протестных настроений.

Эксперты пришли к выводу,  что перспектива падения уровня жизни сама по себе является таким обстоятельством, которое побуждает большинство людей скорее искать новые источники заработка, чем выплескивать свои эмоции на улице.

В докладе также отмечается  стабильное ухудшение политических институтов в большинстве регионов. При этом во многих из них это низкое качество не столь сильно бросается в глаза из-за отсутствия значимых элитных групп, способных конкурировать с командами губернаторов.

Тем не менее  устойчивость власти даже при ужасном  качестве конкурирующих  институтов рухнула в связи с ужасным пожаром 25 марта 2018 года, за которым последовала замена губернатора. Как раз Кемерово является примером турбулентности, которая в будущем вполне может ожидать некоторые регионы. Низкое качество политических институтов и невозможность граждан влиять на власть постепенно все-таки может привести к трансформации недовольства граждан в стихийные протесты.

Соответственно, в 2017 году  ситуация с административной устойчивостью ухудшилась в Адыгее, Марий Эл, Удмуртии, Ленинградской, Магаданской, Саратовской, Сахалинской областях, а также - из-за замены губернаторов - в Бурятии, Пермском и Приморском краях, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Орловской, Рязанской, Самарской областях, Ненецком автономном округе. Сохраняется высокая административная неустойчивость в Карелии и Калининградской области. Усиление конфликтности отмечено в Хакасии, Кемеровской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

По этому поводу  соавтор доклада эксперт КГИ Александр Кынев подчеркнул, что нынешняя политическая система поддерживается искусственно. Другой эксперт КГИ, Николай Петров, заметил, что «власть не решает проблемы, а загоняет их внутрь».

Как  пояснил политолог Андрей Колядин, « нравиться народу - это тяжелая работа для власти, которую она не может вести постоянно. И поэтому если такую работу хотя бы на немного прекратить, то после некоторой инерции опять появляются очаги напряженности».

Добавим, что ранее социологи "Левада-центра" выяснили - большинство россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестных акциях. Они подсчитали, что 86% респондентов отказались бы принимать участие в протестах любой тематики.

Также ВЦИОМ пояснил, что "к самим митингам россияне стали относиться более негативно, чем года три назад" - треть страны и вовсе считает, что "такие мероприятия могут привести к развалу общества", причем 42% из них москвичи и петербуржцы, а селян - 27%.

Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин? Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин?

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы митинг протест болотная Евромайдан Алексей Кудрин Алексей Навальный
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Взломы в криптоиндустрии: история крупнейших хакерских атак
Украина
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
Как отстоять права
Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин?
Читательский топ
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Сейчас читают
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Прошлое
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Что Путин скажет народу: грядет внеочередное послание президента
Политика
Что Путин скажет народу: грядет внеочередное послание президента
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
Политика
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
В глобальном потеплении повинны США
Природа
В глобальном потеплении повинны США Видео 
Европа заразила весь мир проказой
Человек
Европа заразила весь мир проказой Видео 
Новости Все >
СМИ: в страшной аварии на Кутузовском сгорели заживо "мажоры"
Верховный суд запретил властям ограничивать протесты
Как лишают зарплаты за нелегальный трехминутный обед
Впереди - нефтевойны? Сечин объявил о грядущем нефтяном голоде
СМИ: мэрия Собянина угрожает "Архнадзору" за рассекречивание реновации
Дороги, больницы и школы: Глеб Никитин обещал помощь Ардатовскому району
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Россия вывела ударный флот против авианосцев США

Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг"  отправились  в Средиземное море.

Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Политика
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Наука и техника
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Политика
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Власть
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Украина
Осознали: обнищавшая Украина начинает разваливаться
Наука и техника
БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России

Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в гавани Балтийска.

БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
СМИ: четверть умерших провинциалов не доживает до пенсии
Общество
Бонусом к бензину: в России "подорожает" загранпаспорт
Любовь Степушова Прогноз: мировая экономика вниз, а российская вверх Любовь Степушова Василий Амирджанов США наигрались в права человека Василий Амирджанов Соломон Соловьев Виктор Цой - жив! Соломон Соловьев
Комментарии
Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин?
Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин?
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин?
Прогноз: мировая экономика вниз, а российская вверх
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
La Croix: иностранные туристы приехали "делать любовь" с русскими
Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин?
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
Пять вариантов: в США рассказали, что Россия может сделать с Украиной
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
"Российское вторжение" в Литву прокомментировали в Госдуме
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Почему Литва опять боится вторжения Путина
CNN рассказал о забитых Путиным голах на ЧМ-2018
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Украина мечтает обстрелять Россию американскими "Патриотами"
Украина готовится поклониться НАТО
Украина готовится поклониться НАТО
Украина
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый

Власть Украины, упорно добивавшаяся превращения страны в сырьевую колонию Запада, нуждается в первобытном нацизме для поддержания собственной жизнеспособности.

Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
США и Канада
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
Что России даст Чемпионат мира по футболу
Мир
Что России даст Чемпионат мира по футболу
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Мир
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Мир
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
Ближний Восток
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Мир
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Евросоюз снова расчесал толерантность
Мир
Евросоюз снова расчесал толерантность
Госдеп считает своих граждан неадекватными
США и Канада
Госдеп считает своих граждан неадекватными
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
Южная Азия
Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался