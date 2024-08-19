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Дмитрий Плотников

Собрать адекватных в стране. Для кого новый указ Путина по поддержке, разделяющим ценности РФ

Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши ценности
4:09
Политика » Власть » Кремль

Президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши традиционные духовно-нравственные ценности.

Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши ценности
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Документ предусматривает выдачу разрешения на временное проживание без учёта утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

О каких странах речь, почему без знания русского языка и не "ломанётся" ли к нам сейчас вся Азия с Африкой?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Какие в первую очередь страны имеются в виду?

"Я думаю, что здесь нет ограничений. Такая помощь должна быть оказана всем гражданам европейских государств, которые позитивно относятся к России и часто у себя на родине преследуются за это. Им нужно оказывать всевозможную помощь и ещё больше — и с точки зрения предоставления гражданства, и с точки зрения юридической защиты от того преследования, которое у них есть в европейских государствах, выстраивать с ними систему постоянных коммуникаций, предоставлять работы и так далее.

Если люди за свои взгляды, за свою точку зрения, комплиментарную к России, страдают от давления политических кругов Европы, США, значит, мы их должны поддерживать, наверное, раз это наши сотрудники. Но не только Европой это ограничивается. Конечно, нужно говорить и о гражданах всех государств и в Азии, и в Новом Свете, неважно, в Латинской Америке или Северной. Поэтому не нужно выделять кого-то. Это могут быть и граждане дальнего зарубежья, и граждане бывшего Советского Союза.

Гражданам, относящимся к нам позитивно из Прибалтики, бывших республик СССР, мы помогаем. А если это граждане в далекой Чили или в далекой Венесуэле, в Колумбии, это уже совсем другое. Про всех идёт речь".

Не воспользуются ли в первую очередь граждане азиатских государств, африканских? Не будет ли массового потока?

"Мы выстраиваем специальные отношения с азиатскими государствами. Россия говорит о развороте на Восток, и говорит о том, что в Азии сейчас находятся наши основные союзники. А во-вторых, африканская стратегия РФ — одна из важнейших ключевых задач внешнеполитического курса нашей страны. Год назад проходил второй форум "Россия — Африка". И мы говорим о том, что мы активнейшим образом входим на африканский континент.

Поэтому, конечно, мы и с ними должны выстраивать отношения. Вопрос не в том, откуда приехали данные граждане. Да, вопрос о том, что это не должно быть веерно и давайте все, кто угодно, сюда к нам приезжать и давайте отчитываться, что мы приняли 10 тысяч таких граждан, 100 тысяч таких граждан. Речь идёт о том, кому в данной ситуации такая помощь нужна. А дальше, откуда приедут, откуда приедут.

Тут не должно быть отчетного рвачества и штурмовщины, что давайте примем как можно больше, отчитаемся, какие мы молодцы. Вот этого не должно быть. Внимательно следим за тем, чтобы это было действительно на пользу и помогало тем, кому эта помощь нужна, а не тем, кому нужно этим отчитаться в нашей стране".

А может ли быть духовная связь с Россией и без знания русского языка?

"Мы говорим о людях, которые работают на Россию, которые делают что-то крайне полезное для России в других государствах. Они это могут делать, не зная языка. Совершенно необязательно. Например, человек, работающий на Россию, завербованный нашей внешней разведкой, работающий на интересы России, может не знать русский язык. Это наш резидент будет знать местный язык, на котором он с ними общается. Вопрос нашей внешней разведки, с кем они общаются".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы азия россия владимир путин
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