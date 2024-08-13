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Олег Володин

"Куры-дуры помогают": утекли отчёты ЦиПСО по созданию паники в России

Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы"
2:53
Политика

В "Телеграме" обсуждается утечка отчётов ЦиПСО по работе ботоферм "под видом обычных россиян" по чатам Курской области, Белгородчины, Брянска, Москвы, Кубани, Крыма и т. д. В частности, такие документы опубликовал известный видеоблогер Анатолий Шарий.

Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы"
Фото: unsplash.com by Caleb Woods, PDM

Тема понятна — открытие Украиной "Курского фронта" и вторжение на "старую" территорию России. Нарративы понятны — людям страшно и ужасно, власть якобы их бросила, "война пришла домой", туристам нельзя и страшно отдыхать, "скоро захватят другие регионы" и т. д.

Кроме того, в начале 2024 года была утечка информации о создании Киевом гигантского Telegram-ботнета с почти миллионом ботов.

  • Вначале такие боты "спят" или обмениваются "житейскими" ответами в чатах.
  • В нужный момент они создают видимость местных жителей, туристов, таксистов или "боящихся за детей родителей", чтобы нагнетать панику, распространять ложную информацию или провоцировать конфликты.

В своих отчётах вражеские агенты влияния пишут, что наиболее эффективны для распространения слухов и страхов:

  1. Женщины ("они сразу начинают бегать и переживать как дуры и кудахтать как куры"), особенно матери маленьких детей.
  2. Таксисты (потому что у них много чатов, куда они "пересылают предупреждения и страшные новости", а другие таксисты — своим родным).

Напомним, что региональные чаты часто подвергаются атакам ботов, троллей и даже подростков-анимешников, которым "по приколу" или за деньги противник предлагает "замучить", "затроллить" или "замусорить вопросами и паникой".

Ранее расследовательский центр "Квадрат" выяснил, что с группой из 2-3 чатов на 5000 человек работает один офицер ЦиПСО. Однако некоторые военные, такси- и городские чаты "обслуживаются" даже двумя офицерами ВСУ.

Наиболее активно ЦиПСО распространяет информацию в группах "Подслушано", "Чёрное и белое", "Чёрный список" и их аналогах, чатах "военных" каналов, мобилизованных и их родственников, водителей такси, которые моментально разносят всё по другим чатам, коллегам и знакомым, туристов, родителей детей школьного возраста, "домовых" чатов.

В соцсетях часто работают ЦиПСО, бойцы "диванной армии", белорусские змагары, прибалты, представители "фабрик троллей" Украины, беженцы в Европу, Канаду, США и другие страны. В документах ЦиПСО их, а также российских оппозиционных либеральных активистов, называют "полезными дураками" за бесплатную ненависть и борьбу.

Как работает ЦиПСО
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы курская область
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