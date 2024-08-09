Коррупция и ущерб экологии. Срок? Нет, назначение замглавы администрации Владимира

На должность замглавы горадминистрации назначен замешанный в коррупции Букалов

11:00 Your browser does not support the audio element. Политика

В следующем году в России запустят новый национальный проект "Кадры". Он, в частности, призван помочь молодым специалистам продвинуться по карьерной лестнице, а также обеспечить страну кадровым потенциалом высокого уровня. Речь идет о широком спектре профессий: от медицины и образования до тяжелой промышленности и госслужбы. Анонсируя новый нацпроект президент Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию отметил, что ресурсы нужно вкладывать в подготовку кадров и в регионы.

В Гостином дворе в Москве тогда присутствовал и губернатор Владимирской области Владимир Авдеев, у которого в регионе в управленческом секторе, по всей видимости, наблюдается кадровый голод. Такой вывод напрашивается на фоне недавнего назначения заместителем главы администрации Владимира Ильи Букалова.

Чиновник с, мягко говоря, неоднозначной репутацией будет курировать в областной столице экономические вопросы. Исполняющим обязанности начальника Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и туризма Букалов стал еще в конце июня. А в начале августа просто отпала приставка и. о. К слову, от подобных новостей "отпали" многие жители Владимирщины.

"Ценный" кадр

Фото: "Владимирские ведомости"

До своего назначения в команду главы Владимира Дмитрия Наумова Букалов был руководителем администрации Киржачского района, откуда ушел в отставку. Досрочно. Главными причинами преждевременного ухода стали два представления прокуратуры в связи с конфликтом интересов.

С Киржачским районом и связано большинство "славных" страниц в биографии Букалова. Свой карьерный путь на госслужбе он начал в 2011 году, избравшись главой сельского поселения Кипревское, входящим в упомянутый район. На тот момент чиновник работал гендиректором ООО "Терра". Фирма до сих пор занимается продажей земельных участков. Важно отметить, что контора эта, помимо прочего, предоставляет и услуги по выводу земель из лесного фонда. Сейчас компанией владеет жена Букалова — Наталья. Компанию на супругу чиновник переписал сразу после избрания главой поселения Кипреево.

С 2015-го по 2017 год Букалов работал первым заместителем и исполняющим обязанности главы администрации Киржачского района. Место Букалову приглянулось и он решил "застолбить" его за собой. В сентябре 2019 года, будучи управляющим Александровским участком ГУП "Владоблжилкомхоз" — предприятием, которое занимается лесозаготовками, распиловкой древесины и оптовой торговлей дровами — он был избран в Совет народных депутатов Киржачского района. Впоследствии депутаты выбрали его главой районной администрации. На конкурс тогда подали документы пятеро кандидатов, включая самого Букалова.

Деятельность, связанная с лесным областным фондом и продажей земельных участков неразрывна с политической карьерой Букалова. И именно с махинациями с лесным фондом связаны громкие скандалы, в центре которых оказывался нынешний замглавы администрации Владимира и его прежние подчиненные.

Незаконная вырубка леса в Кипреево

В октябре 2021 года протеже Букалова, бывшая глава администрации сельского поселения Кипреевское Светлана Кондратьева была осуждена на 3 года условно за незаконную рубку лесных насаждений. Чиновницу суд признал виновной в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Следствием и судом было установлено, что в мае 2020 года под видом выполнения работ по расчистке и планировке территории осужденная заключила с индивидуальным предпринимателем договор на безвозмездное выполнение работ по благоустройству земельного участка. Примечательно, что незаконную вырубку леса Кондратьева санкционировала почти сразу после вступления в должность главы Кипреево. Подрядчик в лице ИП Оганеса Больщикяна, согласно договору, абсолютно бесплатно должен организовать вырубку. В результате противоправных действий чиновницы незаконно вырублено более 70 деревьев. Администрации Киржачского района нанесен ущерб на сумму более 2,3 миллионов рублей.

Вековые сосны и ели начали рубить и вывозить под предлогом строительства домов для многодетных семей. При этом здешняя заболоченная местность для строительства непригодна. По сути, при участии местных властей нагло реализовывалась теневая схема незаконного сбыта древесины. Букалов не мог не быть в курсе этой ситуации, но никаких мер по предотвращению преступных действий своей подопечной он не предпринял.

Фото: соцсети (vk.com)

Подозрения в кумовстве

Покровительство Кондратьевой в СМИ связали с любвеобильностью Букалова. Вероятно, бывшую чиновницу со своим начальником связывали не только служебные отношения. Эту версию косвенно подтверждает и другой резонансный случай — назначение в 2020 году начальником управления внутренней политики Киржачского района бывшей продавщицей Киржачского универмага Ирины Шумовой. Характерно, что ведомство, которая возглавила миловидная девушка ранее имело статус отдела, а не управления.

Незаконное решение о строительстве мусорного полигона в Филипповском

Другой скандал, связанный с Букаловым и изъятием земель лесного фонда, связан с несостоявшимся строительством мусорного полигона в селе Филипповское Киржачского района. Местным жителям удалось отстоять 1500 Га леса. Бывший глава муниципального образования Олег Иванов незаконно продал лесные участки компании "Метровагонмаш", которую контролируют миллиардеры Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. Арбитражный суд Владимирской области постановил, что имело место превышение полномочий. И вновь Букалов не мог не знать о происходящем. Всеё это происходило под носом у "эффективного управленца". Скорее всего, Иванов и действовал по согласию с главой Киржачского района. По факту незаконной вырубки деревьев в Филипповском тогда было возбуждено уголовное дело.

Нарушение антикоррупционного законодательства

В июне 2022 года в прокуратуру Владимирской обратилась депутат Совета народных депутатов Киржачского района Татьяна Гусева с требованием проверить деятельность Букалова на предмет нарушения антикоррупционного законодательства.

Прокуратура Владимирской области вынесла два представления. Одно из низ касалось трудоустройства Андрея Голованова в администрацию, на должность заместителя главы. У последнего для такой должности не было должной компетенции. Кроме того, его взяли на работу в обход обязательных конкурсных процедур. Прокурорская проверка подтвердила этот факт.

Другое нарушение, на которое просили обратить внимание прокурора, было связано с конфликтом интересов. Администрация района неоднократно заключала договоры с ООО "Терра", которая, напомним, принадлежит жене Букалова. Факт нарушения также подтвердили в прокуратуре. В августе 2022 года чиновник обратился в суд с требованием отменить прокурорские представления. Суд отказал в принятии жалобы. Вот Букалов и решил, что лучше ему будет оставить пост главы Киржачского района, от котрого он "очевидно" получил всё, что хотел. Не в духовном плане, конечно, а материальном.

"Прости нас Юра, мы все попилили"

Наблюдавшие за Букаловым были уверены, что на его чиновничьей карьере пора ставить крест, а не продвигать дальше по службе. Однако случай и покровители замешанного в коррупции чиновника решили иначе. После отставки Букалов стал врио гендиректора корпорации развития Владимирской области. Чиновник также возглавлял Фонд имени Гагарина, который скандально провалил реставрацию мемориала на месте гибели первого космонавта. Примечательно, что сам монумент находится в Киржачском районе, и плачевное состояние мемориала не смущало Букалова. Зато процесс его давно назревшей реконструкции сильно смутил правоохранителей. В ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

В 2017 году региональный бюджет предоставил администрации Киржачского района дополнительную финансовую помощь в размере 20 миллионов рублей, предназначенную на реконструкцию. По сравнению с первоначальной сметой, стоимость выполненных с несоблюдением условий контракта работ была увеличена на 1,4 миллиона рублей. Часть из них выполнена вообще не была, но подрядчик — ООО "Наш дом" — получил за это деньги в полном объёме. Тут стоит отметить, что шельмосвкая реконструкция была окончена в декабре 2018 года, когда Букалов еще занимал должность главы Киржачского района.

Послужной список Букалова представлен в этой статье весьма в сжатом виде. Все сведения взяты из открытых источников, в числе которых сообщения пресс-служб прокуратуры и судов различных инстанций. В Сети также можно найти множество комментариев жителей Владимирской области не понаслышке знакомых с деятельностью нынешнего замглавы Владимира.

Неужели кадровый голод в регионе достиг таких масштабов, что букаловы по-прежнему востребованы на местах? Неужели стоит дожидаться окончания анонсированного президентом нацпроекта "Кадры", чтобы найти букаловым достойную замену? И неужели непонятно, что к реализации в регионах тех же нацпроектов и иных федеральных инициатив таких как, Букалов нельзя подпускать и на пушечный выстрел? А ведь этот свежеиспеченный начальник владимирского Управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и туризма и будет, в частности, отвечать за распределение многомиллиардных бюджетов, идущих из центра на Владимирщину.