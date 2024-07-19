Незаконная миграция будет остановлена? Дума обещает

Государственная Дума восприняла критику после теракта в "Крокусе" и занялась ужесточением миграционного законодательства. Два законопроекта в стадии принятия.
Недавний теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" показал, что в государствах Центральной Азии и России существует сеть вербовки мигрантов в ряды международного терроризма. Они формируют "спящие ячейки" и готовы активизироваться по приказу противника в любой момент.
ФСБ сообщила в пятницу, 19 июля, что в Ессентуках задержан мигрант из Средней Азии, который готовил взрыв на автовокзале. Днём ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев рассказал в соцсетях, что ему "рассекли голову", когда он пытался разнять драку местных с мигрантами в Самаре.
По данным СК РФ, число экстремистских преступлений мигрантов выросло на 55% за шесть месяцев 2024 года, изнасилований — на 5%.
Спикер Думы Вячеслав Володин сообщил в Telegram, что на рассмотрении нижней палаты сейчас находятся 25 законопроектов, направленных "на регулирование контроля за миграцией". Из тех, что уже накануне принятия:
Также Думой разработаны и будут внесены следующие проекты федеральных законов:
Депутат Михаил Делягин предложил введение моратория на ввоз новых мигрантов. Другие депутаты предлагают оставить только миграцию по запросам предприятий и ввести ответственность руководителей этих предприятий за проступки мигранта.
Экономист Дмитрий Белоусов развенчал мнение о том, что мигранты нужны в РФ, так как рабочих рук не хватает.
По его словам, дефицит кадров — искусственное явление. Оно связано со спецификой подсчёта безработных, низкой производительностью труда на уровне средневековых артелей и огромным количеством людей, находящихся в "серой зоне" рынка труда.
Политолог Алексей Живов подчеркнул в Telegram, что при этом "нельзя изолироваться от Средней Азии".
По его словам, в национальных интересах РФ инвестировать в развитие местных экономик и местную занятость, чтобы сама необходимость приезжать в Россию за заработком исчезла. Местная продукция при этом будет конкурентна на мировых рынках за счёт невысокой стоимости рабочей силы. Так, например, рос Китай.
Читайте по теме:
Политолог об общественном транспорте: "В советский период обходились без мигрантов"
В Краснодарском крае мигранты не смогут работать в ряде социально значимых сфер
Русские активисты поймали с поличным двух педофилов из Таджикистана
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.