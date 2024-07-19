Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Незаконная миграция будет остановлена? Дума обещает

Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции

3:54
Политика » Власть » Парламент

Государственная Дума восприняла критику после теракта в "Крокусе" и занялась ужесточением миграционного законодательства. Два законопроекта в стадии принятия.

Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Многие мигранты не уважают российские законы

Недавний теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" показал, что в государствах Центральной Азии и России существует сеть вербовки мигрантов в ряды международного терроризма. Они формируют "спящие ячейки" и готовы активизироваться по приказу противника в любой момент.

ФСБ сообщила в пятницу, 19 июля, что в Ессентуках задержан мигрант из Средней Азии, который готовил взрыв на автовокзале. Днём ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев рассказал в соцсетях, что ему "рассекли голову", когда он пытался разнять драку местных с мигрантами в Самаре.

По данным СК РФ, число экстремистских преступлений мигрантов выросло на 55% за шесть месяцев 2024 года, изнасилований — на 5%.

Дума рассматривает 25 проектов по ужесточению миграции

Спикер Думы Вячеслав Володин сообщил в Telegram, что на рассмотрении нижней палаты сейчас находятся 25 законопроектов, направленных "на регулирование контроля за миграцией". Из тех, что уже накануне принятия:

  • о режиме высылки незаконных мигрантов; он будет упрощён (полномочия передаются от судов полиции), а сведения о выдворенных будут вноситься в специальный Реестр контролируемых лиц;
  • об ужесточении требований к продаже сим-карт для иностранных граждан — только при очном посещении офиса оператора связи и обязательном прохождении идентификации с использованием биометрии.

Также Думой разработаны и будут внесены следующие проекты федеральных законов:

  • об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции;
  • об установлении отягчающего вину обстоятельства "нахождение лица на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка";
  • о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса;
  • об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов.

Депутат Михаил Делягин предложил введение моратория на ввоз новых мигрантов. Другие депутаты предлагают оставить только миграцию по запросам предприятий и ввести ответственность руководителей этих предприятий за проступки мигранта.

Дефицит рабочей силы в РФ создан искусственно

Экономист Дмитрий Белоусов развенчал мнение о том, что мигранты нужны в РФ, так как рабочих рук не хватает.

По его словам, дефицит кадров — искусственное явление. Оно связано со спецификой подсчёта безработных, низкой производительностью труда на уровне средневековых артелей и огромным количеством людей, находящихся в "серой зоне" рынка труда.

Политолог Алексей Живов подчеркнул в Telegram, что при этом "нельзя изолироваться от Средней Азии".

По его словам, в национальных интересах РФ инвестировать в развитие местных экономик и местную занятость, чтобы сама необходимость приезжать в Россию за заработком исчезла. Местная продукция при этом будет конкурентна на мировых рынках за счёт невысокой стоимости рабочей силы. Так, например, рос Китай.

Читайте по теме:

Политолог об общественном транспорте: "В советский период обходились без мигрантов"

В Краснодарском крае мигранты не смогут работать в ряде социально значимых сфер

Русские активисты поймали с поличным двух педофилов из Таджикистана

Политолог Коровин: "Мигрантские анклавы – угроза России". Как предотвратить катастрофу?
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы госдума вячеслав володин
Обсудить
Новости Все >
Врач Кашух: клубника и малина богаты витамином С и полезны для зрения
Эксперт раскрыла лучшие места в самолёте для спокойного полёта
Священник рассказал о том, как Украина ведёт борьбу против православных святынь
Новости касательно медстраховки
Саша Петров о браке: "Это чистый кайф и новое качество жизни"
Иван Алёхин: инвестиции в драгметаллы всегда выгодны
"Роскачество" обнаружило дрожжи и плесень в детских подгузниках некоторых марок
5 пород собак для маленьких детей
Врач Вильниц: вакцинация защищает от менингита, требующего пожизненной реабилитации
Рэпер Macan закрутил роман с Марией Мотиной, выкладывающей фото в купальниках
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Огурцы будут плодоносить до морозов: вот что нужно сделать
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев Новый "Петров и Васечкин" будет не хуже знаменитого оригинала Дмитрий Плотников
Эти породы известны своей любовью и преданностью: самые добрые собаки
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Последние материалы
Врач Вильниц: вакцинация защищает от менингита, требующего пожизненной реабилитации
Рэпер Macan закрутил роман с Марией Мотиной, выкладывающей фото в купальниках
Борис Корчевников рассказал о состоянии своего здоровья
Врач Григорьев: изменения скорости мочеиспускания — признак аденомы простаты
Эфирные масла: целебные свойства и их применение
О чём нужно помнить перед тем, как воспользоваться скрабом для кожи?
Как самостоятельно открыть автомобиль, если ключи остались внутри
Астроном Хоу обнаружила признаки начала нового солнечного цикла
Эвелина Блёданс назвала Марию Погребняк "шикарной, пластиковой куклой"
Евросоюз нарастил поставки пива в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников