В предвыборных программах партий страсти разгораются вокруг решений президента

5:58 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Все партии парламентские и непарламентские активно готовятся к сентябрьским выборам, к единому дню голосования. Все готовят свои программы по завоеванию избирателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Antropomant, PDM

Страсти разгораются вокруг последних решений президента. Речь идёт об индексации пенсий работающим пенсионерам, введению прогрессивной шкалы налогообложения, проблем миграции и т. д.

И лидер КПРФ, и лидер СРЗП активно с трибуны ГД высказались по этим вопросам. Видимо, оба, особенно Сергей Миронов, сделают эти вопросы главными в своей предвыборной пропаганде.

К сожалению, их можно расстроить в неперспективности и в нерезультативности такой работы. Инициатором введения прогрессивной шкалы налогообложения стал сам Президент РФ в своём послании Федеральному Собранию Российской Федерации. Партия "Единая Россия" и Правительство РФ стали организовывать и реализовывать эту инициативу и поручение президента.

Что же касается индексации пенсий работающим пенсионерам, то прямо в беседе с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым в прямом эфире, который публично вышел с такой инициативой, президент решительно поддержал его. Уже и правительство, и "Единая Россия" включились в эту работу. В ГД создана рабочая группа по формированию этого законопроекта, в которую вошли исключительно депутаты от "Единой России". В конце июня 2024 года данный законопроект был принят на заседании Государственной Думы во втором и сразу третьем чтениях.

По миграционным процессам президент не раз выступал со взвешенной позицией, с желанием навести порядок в этом вопросе.

Сколько ни ходи на выборы, ни пиарься, заслуга в решении этих вопросов все равно принадлежит президенту и, в определённой степени, "Единой России".

Сергей Миронов, выскочив раньше всех в мае 2023 года в призыве к своей партии проголосовать за Владимира Путина на президентских выборах, видимо, рассчитывал, что президент возьмёт его представителей в правительство, обеспечит ему итоги голосования в 2023-м, 2024-м, 2025-м и особенно в 2026 году. Он так и не понял, что мизерные проценты его партии совершенно не могли дать существенного прироста голосов президенту Путину. Так что сделать президента должником перед СРЗП и Мироновым не удалось.

Сергей Миронов искренне, и в это действительно можно поверить, помогает СВО, его однопартийцы тоже стараются. Опережают ли эти их усилия результативную работу "Единой России" и КПРФ в этом направлении? Вряд ли.

СРЗП и Миронову, как они ни старались пропагандировать свою деятельность в СВО, свои предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, по введению прогрессивной шкалы налогообложения и т. д., всё равно получили рекордно провальный результат на выборах в сентябре 2023 года.

Критика Мироновым мигрантов, особенно с призывом полностью изгнать их из страны, не предлагая никаких других альтернатив, абсолютно не реалистична. Поражают его отношения с радикалами и экстремистами. Всё это заставляет серьёзно дистанцироваться от него и от СРЗП представителей власти по всей вертикали.

Не помогло и голосование фракции СРЗП за Мишустина и за его правительство. В отличие от СРЗП, КПФР воздержалась при голосовании за председателя правительства.

Широкое, откровенное и сделанное от всей души предложение Сергея Миронова президенту в мае 2024 года взять в правительство представителей партии (Гартунга, Лантратову и др.) осталось без ответа. Не мудрено. Все помнят, что в членах партии уже были предатели Родины: Пономарев, Гудковы и т. д.; нарушители закона — Михеев, Белоусов и т. д.

Каким же образом Миронов обоснует свою оппозиционность перед избирателями? Непонятно.

Странно, что такой опытный политик так и не понимает, что прошлые инициативы и странные маневры в политическом пространстве ни к чему позитивному не приведут. Для получения результатов нужна совсем другая работа с избирателями, отсутствие скандалов, которые постоянно сопровождают партию.

Последние события в Санкт-Петербурге с наличием экстремистов в рядах СРЗП взорвали интернет. Нарастают скандалы с получением мандата депутата Госдумы Мариной Ким; в связи с событиями в Дагестане (один из напавших на синагогу и церкви боевиков оказался бывшим руководителем местного отделения и членом СРЗП в Сергокалинском районе) и с депутатом ГД от фракции СРЗП Анатолием Аксаковым, якобы устроившим уличные танцы в день траура, объявленного в Севастополе, Дербенте и Махачкале. Всё это закономерный процесс политического умирания этой партии под руководством её бессменного лидера.

Как после этого лидер СРЗП в рамках своего широко разрекламированного турне по стране сможет договориться с руководителями регионов? Чтобы на основе этих соглашений, а не на основе голосования избирателей, получить результаты на выборах для партии. Неужели губернаторы пойдут на это? Руководители истинно ответственные и законопослушные, конечно, нет.

Поэтому заветные проценты (5% и более) получить будет очень непросто, впрочем как и некоторым другим "оппозиционным" партиям.