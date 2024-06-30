С Западом нам не по пути. Мы заменим позорные олимпийские игрища своим продуктом

МОК выдвинул позорные требования для спортсменов из России

3:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Чуть меньше месяца осталось до позорных игрищ в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

А накануне МОК "милостиво" разрешил участвовать в Олимпиаде (разумеется, в нейтральном статусе) четырём российским дзюдоистам — Элис Страцевой, Валерию Ендовицкому, Махмадбеку Махмадбекову и Дали Лилуашвили.

Однако россияне отказались ехать в Париж без гимна и флага — глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сказал, что никто из дзюдоистов страны участия в ОИ-24 на таких недостойных условиях принимать участие не будет.

Позиция достойная уважения. И это на фоне того, что многие спортивные комментаторы (не хотелось бы называть имён для рекламы таких "деятелей") топят за то, чтобы участвовать в играх.

Напомню, МОК выдвинул позорные требования для российских спортсменов — их медали учитываться в общем зачёте не будут, награждение будет проходить под специальную музыку без слов, спортсменам запрещено демонстрировать любую связь с РФ и спортивными организациями страны, плюс не будет россиян на церемонии открытия Игр.

Да и ранее мэр Парижа прямо сказала Анн Идальго, что российским спортсменам на Олимпиаде не рады. Ну и. разумеется, там планируется много унизительных дополнительных проверок.

А особенно важно, что к ОИ допущены лишь те, кто не высказывался в поддержку спецоперации. И даже в этом случае МОК может пересмотреть по своему усмотрению решение о допуске спортсмена в любое время.

А нужны ли нам такие мероприятия? Страна уже чётко высказалась — нет! И первая ласточка альтернативы уже пошла. Игры БРИКС.

Они не просто направлены на укрепление сотрудничества между странами, развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни. Они способствуют культурному обмену и укреплению международных отношений. Уверен, что они вызывают дикое раздражение и страх американским прокси-структурам.

А то, что мы умеем делать всё сами, это знают все в мире. И умеем делать не только Олимпийские игры. Сегодня импортозамещение (пардон за это кислое слово) можно наблюдать во всём! Оно уже даёт нам экономическую независимость и развитие. Тут и создание рабочих мест, и развитие технологий, и повышение уровня жизни населения, и укрепление нацбезопасности, и организация досуга!

Да, нас нет на Чемпионате Европы по футболу. Но болельщик (а мы говорим об адекватных россиянах) не убит горем. Сегодня многие организации делают всё, чтобы российские любители футбола могли смотреть матчи, общаться и обсуждать игры с полей Германии.

"Например, мы придумываем новые форматы для российского болельщика. Последнее — это наш эксклюзивный напиток — радлер. Это, когда пиво смешивается с лимонадом и получается отличный коктейль. И хотя это немецкий рецепт, делают его в России и пить будут здесь. Мы понимаем потребность аудитории в качественном продукте, и воплощаем его в жизнь. Да, мы способны создавать продукты, которые нравятся людям и точно не уступают аналогам на Западе. А общий тренд, который мы поддерживаем — компания всегда в поисках новых моделей коммуникации с аудиторией и клиентами. Мы дарим праздники на спортивных мероприятиях, устраивая яркие шоу, розыгрыши ценных призов, привозим в разные города наших амбассадоров. Сегодня это ценно для нас и для людей", — в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал руководитель направления PR компании OLIMPBET Илья Вержба.

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