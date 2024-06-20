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Любовь Степушова
Российские парламентарии через два года заметили, что участвуют в "шабаше"

Решение Румынии "приостановит" членство РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ

3:23
Политика » Власть » Парламент

Российские парламентарии "приостановят" членство в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ, рассердившись на Румынию, которая не выдала им визы на заседание организации.

Решение Румынии "приостановит" членство РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ
Фото: https://www.flickr.com/photos/oscepa/12633602943 by OSCE Parliamentary Assembly is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Решение Румынии рассердило парламентариев РФ

Комитет Госдумы по международным делам подготовит проект постановления о приостановке участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщил в Telegram-канале глава комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Планируется предложить рассмотреть его синхронно с Советом Федерации 3 июля.

С идеей в среду выступил сенатор Владимир Джабаров, который подчеркнул, что позиция о приостановке согласована с Госдумой. Совместное решение созрело после того, Румыния объявила об отказе допустить к участию в сессии ПА ОБСЕ Россию и Белоруссию.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко при обсуждении вопроса обратила внимание на ангажированность этой "украинизированной организации".

"Как могут Парламентская ассамблея и ОБСЕ в целом — организация, отвечающая за безопасность в Европе, исключить из участия Россию? Как можно обсуждать безопасность европейскую без участия РФ? Ответ очевиден, и понятно, что там происходит", — сказала Матвиенко.

Вице-спикер Пётр Толстой, возглавлявший российскую организацию в ПА ОБСЕ, выразил надежду на продолжение диалога о безопасности на пространстве ОБСЕ "после нашей победы на Украине" и с "новым ОБСЕ" после "новых" Ялты и Хельсинки.

"Всех, кто сегодня там против нас выступает, — их смоет волной на помойку истории. Туда им помашем ручкой", — заявил Толстой.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отказался финансировать "этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентских структурам", а ОБСЕ, "пляшущая под дудку США", напомнила ему "какие-то филиалы блока НАТО".

Заметим, что жёсткая риторика российских политиков была бы уместной, если бы инициатива о "приостановке" (почему не о выходе?) исходила от РФ, а не последовала после решения Румынии. И к парламентариям есть вопросы:

  1. Что РФ делала в этом "шабаше" два года?
  2. Почему до сих пор РФ состоит в ОБСЕ и платит взносы?

3.Где отчёты парламента о контактах с коллегами по поводу новой системы безопасности?

А что будет взамен "шабаша"? Вероятно, надо выстраивать организацию безопасности РФ в другом формате — евразийском. Обсуждение ведётся, и президент РФ Владимир Путин предложил создать "новую систему коллективной безопасности в Евразии без военного присутствия внешних сил".

По мнению Путина, она должна быть открыта для всех стран континента, в том числе и для государств, входящих в Североатлантический альянс. А для продвижения идеи необходимо активизировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями, такими как СНГ, ЕАЭС и ШОС. И, по его словам, он даже обсудил вопрос с китайским лидером Си Цзиньпином.

Но не видно отчётов о контактах парламентариев РФ с коллегами на эту тему.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы госдума евразия румыния пётр толстой владимир путин вячеслав володин валентина матвиенко
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