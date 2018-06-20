Что Путин скажет народу: грядет внеочередное послание президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства до конца 2018 года может еще раз выступить с посланием Федеральному собранию.

Окончательное решение о дате послания пока не принято, но, по словам Пескова, мероприятие может пройти до конца 2018 года.

Напомним, предыдущее послание президента Федеральному собранию было озвучено 1 марта 2018 года. В ней российский президент Владимир Путин в основном говорил о новых ракетах и США.

Ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко подчеркивал, что обращение к парламенту - право главы государства и он может реализовать его, «когда сочтет нужным».

Стоит добавить, что обращение президента к Федеральному собранию предусмотрено Конституцией. В нем глава государства обычно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных направлений развития на ближайший год и на перспективу.

Всего Владимир Путин обращался к парламенту с посланием 13 раз. Отметим, что текст послания готовится несколько месяцев. До 2014 года к этой работе привлекались сотрудники администрации президента и члены правительства, работники аппарата Кабинета министров. Но с 2015 года подготовка обращения полностью передана в администрацию президента.

Напомним, Федеральный закон от 20 июля 1995 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации" обязывает главу государства включать в послание анализ социально-экономического развития страны

"Правда.Ру" ранее писала о том, что послание главы государства - программный политико-правовой документ, выражающий видение президентом стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Оно включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе парламента.

Власти и военные Запада после первого в 2018 году послания Владимира Путина заговорили о новой гонке вооружений между странами. Мировые СМИ также отреагировали на представление главой государства новейших российских вооружений.

Основное внимание привлекло высказанное в адрес США и их союзников предостережение Владимира Путина. Звучало оно так: "в 2004 году нас никто не слушал. Послушайте сейчас".