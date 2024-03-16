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Дмитрий Плотников
В Hardcore FC за пояс сразятся Виталий "Байкал" Ананин и Даниил "Янки" Бридов

На первом стадионном турнире Hardcore FC сойдутся Виталий "Байкал" и Даниил "Янки"

3:44
Политика

На "ЦСКА Арене" 6 апреля состоится первый стадионный турнир Hardcore FC в 2024 году. Он будет одновременно и стартом глобального
мирового турне HARD WARS TOUR.

На первом стадионном турнире Hardcore FC сойдутся Виталий "Байкал" и Даниил "Янки"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Главным боем на мероприятии будет поединок действующего обладателя звания чемпиона в полутяжелой весовой категории Виталия "Байкала" Ананина и победителя третьего сезона Гран-при Даниила "Янки" Бридова.

Мы очень внимательно следим за карьерой Виталия. Напомню, в одном из своих последних чемпионатов Ананин получил приз за самый яркий бой вечера. Ему вручили чек на 500 000 рублей, который он тут же отдал для бойцов, находящихся на специальной военной операции.

Поступок был действительно мужской. Тем более, что эти деньги Виталий, к слову сказать, имеющий жену и маленького ребёнка, заработал потом и кровью. Как мне тогда сказал сам боец, он не жалеет что сделал это, и всегда горд помочь нашим ребятам на передовой.

Корреспондент Pravda.Ru побеседовал с чемпионом и узнал его планы на предстоящие соревнования.

— Итак, у тебя самый серьёзный соперник в твоей карьере. За счет чего можешь победить Бридова?

— Я считаю у меня все соперники серьёзные, абсолютно ко всем соперникам я готовился по-полной. Никогда не выходил на ринг с чувством снисхождения к кому-то. Считаю, что на каждый бой надо выходить максимально сконцентрированным. Ведь в нашем спорте легкомысленность может сыграть злую шутку. Ну а по поводу "победы" над "Янки": раскрывать свою стратегию не буду, всё покажет бой. И как говорит мой соперник Бридов "Посмотрим у кого больше духа!".

— Отсюда второй вопрос: фаворита в вашей паре нет, согласен с этим?

— Опять же, не хотелось бы принижать соперника, и принижать себя. Я адекватно оцениваю свои сильные и слабые стороны и также проанализировал сильные и слабые стороны Даниила Бридова. В бою увидим, кто фаворит. Результат всё покажет, уверен, что бой будет интересный и бескомпромиссный.

— Что для тебя стоит на кону, кроме поясов?

— На кону только пояс и не более! Хотя, если говорить откровенно, то каждая победа придаёт уверенности. Ну и, конечно, хотелось бы постоянно улучшать свой послужной список.

— Ты не замечен в каких-то медийных разборках. Считаешь, настоящему бойцу этим заниматься некогда?

— Настоящему бойцу профессионалу можно и без медийных разборок обойтись! Да и сам по себе я человек непубличный, светиться во всяких этих разборках не очень люблю. Считаю, что мы всё-таки должны служить примером для молодёжи, а значит, должны показывать пример в своем поведении в быту. Хотя если попадаются неадекватные соперники, которые начинают, что называется, "газовать", приходится отвечать. В-общем по обстоятельству, смотря какой соперник.

— Когда-то ты свой приз в 500 тысяч рублей отдал на нужды СВО. Поступок более чем достойный. Сейчас поддерживаешь связь с бойцами?

— Со многими всегда на связи. Иначе быть не может, эти люди сейчас на передовой, им тяжело и мы должны их во всём поддерживать. Горжусь своими друзьями, которые находятся там.

— Твои планы, невзирая на исход боя с Янки?

— В первую очередь выиграть этот бой! И потом планы будут. Хотя, разумеется, сперва нужно будет отдохнуть от боя и восстановиться. Проанализировать всё, разобрать, где как действовал в том или ином случае. Но в любом случае, после поединка продолжу двигаться вперёд.

— Удачи, и победы!

— Спасибо, не подведу!

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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