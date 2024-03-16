10 лет свободы. Как полуостров Крым спас идентичность России

Итак, Крым празднует 10-ю годовщину того самого референдума.
Напомню, именно 16 марта 2014 года на полуострове прошёл референдум о вхождении в состав Российской Федерации. 11 марта Крым провозгласил себя независимым государством, а через несколько дней провёл этот референдум. Кстати, праздник присоединения к РФ сами крымчане празднуют 18 марта.
После долгих лет поражений и застоя возвращение Крыма на Родину стала первой победой России в новейшей истории. Конечно, здесь нельзя не учитывать то, что вхождение Крыма в состав России стало прямым следствием государственного переворота на Украине.
Да, именно Майдан стал триггером того, что полуостров вернулся домой. Поэтому бессмысленно нас обвинять в том, что мы "забрали" его. Вспомните, граждане украинцы и ваши западные хозяева, всё началось с переворота в Киеве. Всё это было сконструировано Вашингтоном и Лондоном, а потом подхвачено остальной Европой.
Можете это называть революцией достоинства, как вам угодно! Но я помню, как американская тётенька прилетала в Киев и обещала, что Украина "заживёт достойно". Нуланд так и заявляла, что "лучшее будущее скоро настанет". Сегодня мы видим, как достойно живёт Украина. Достойнее некуда. А это будущее такое "распрекрасное", что оттуда убежала уже почти половина населения. И многие граждане Незалежной сейчас вспоминают те времена Януковича как прекрасный сон.
А ведь тогда сложилась достаточно серьёзная и сложная ситуация. С Крымом все эти "майданутые" собирались разобраться кроваво, и не скрывали этого. И смотреть на это Россия не могла, поскольку это было бы абсолютным стопроцентным предательством.
Да выбор был тяжёлый, по всей вероятности, руководство страны колебалось до последнего. Однако он был сделан это и послужило нашему дальнейшему мировому целеполаганию и отношению с Западом.
Вот и получается, что активность наших врагов заставила Россию более резко начать отстаивать свои интересы, и, наверное, это стало настоящим спасением России. В противном случае, в стране развивались бы различные отрицательные процессы, которые в итоге привели бы к плачевным результатам.
Словом, мы не приняли их ценности, пошли своей дорогой, которая оказалась единственно верной. Крым как раз стал маяком на этом распутье.
Повторюсь, решение было для всех непростым: для Владимира Путина, для Сергея Аксёнова, для Владимира Константинова. Однако, слава Богу, что они его сделали. Тем более, что поражение для крымчан было бы равно смерти.
Ну и напомню, что по итогам выборов того референдума, за присоединение к России проголосовало почти 97 процентов населения. Практически все, проживающие там люди.
Эта Крымская весна сломала всю парадигму встраивания в западную модель миропорядка. Это был именно тот перелом, который заставил Россию повернуться к выбору самостоятельности. Именно тогда мы не испугались и бросили вызов Западу.
С тех пор сам этот Запад брызгает слюной и все эти 10 лет грозит нам всем, чем угодно, а также чинит нам всевозможные пакости. Обращать внимание нам на него сегодня не пристало. Собака лает — караван идёт…
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.