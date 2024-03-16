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Дмитрий Плотников
10 лет свободы. Как полуостров Крым спас идентичность России

Крымский референдум стал маяком выбора самостоятельности России

Политика

Итак, Крым празднует 10-ю годовщину того самого референдума.

Крымский референдум стал маяком выбора самостоятельности России
Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

Напомню, именно 16 марта 2014 года на полуострове прошёл референдум о вхождении в состав Российской Федерации. 11 марта Крым провозгласил себя независимым государством, а через несколько дней провёл этот референдум. Кстати, праздник присоединения к РФ сами крымчане празднуют 18 марта.

Возрождение России

После долгих лет поражений и застоя возвращение Крыма на Родину стала первой победой России в новейшей истории. Конечно, здесь нельзя не учитывать то, что вхождение Крыма в состав России стало прямым следствием государственного переворота на Украине.

Да, именно Майдан стал триггером того, что полуостров вернулся домой. Поэтому бессмысленно нас обвинять в том, что мы "забрали" его. Вспомните, граждане украинцы и ваши западные хозяева, всё началось с переворота в Киеве. Всё это было сконструировано Вашингтоном и Лондоном, а потом подхвачено остальной Европой.

Можете это называть революцией достоинства, как вам угодно! Но я помню, как американская тётенька прилетала в Киев и обещала, что Украина "заживёт достойно". Нуланд так и заявляла, что "лучшее будущее скоро настанет". Сегодня мы видим, как достойно живёт Украина. Достойнее некуда. А это будущее такое "распрекрасное", что оттуда убежала уже почти половина населения. И многие граждане Незалежной сейчас вспоминают те времена Януковича как прекрасный сон.

Трудный выбор

А ведь тогда сложилась достаточно серьёзная и сложная ситуация. С Крымом все эти "майданутые" собирались разобраться кроваво, и не скрывали этого. И смотреть на это Россия не могла, поскольку это было бы абсолютным стопроцентным предательством.

Да выбор был тяжёлый, по всей вероятности, руководство страны колебалось до последнего. Однако он был сделан это и послужило нашему дальнейшему мировому целеполаганию и отношению с Западом.

Вот и получается, что активность наших врагов заставила Россию более резко начать отстаивать свои интересы, и, наверное, это стало настоящим спасением России. В противном случае, в стране развивались бы различные отрицательные процессы, которые в итоге привели бы к плачевным результатам.

Маяк свободы

Словом, мы не приняли их ценности, пошли своей дорогой, которая оказалась единственно верной. Крым как раз стал маяком на этом распутье.
Повторюсь, решение было для всех непростым: для Владимира Путина, для Сергея Аксёнова, для Владимира Константинова. Однако, слава Богу, что они его сделали. Тем более, что поражение для крымчан было бы равно смерти.

Ну и напомню, что по итогам выборов того референдума, за присоединение к России проголосовало почти 97 процентов населения. Практически все, проживающие там люди.

Эта Крымская весна сломала всю парадигму встраивания в западную модель миропорядка. Это был именно тот перелом, который заставил Россию повернуться к выбору самостоятельности. Именно тогда мы не испугались и бросили вызов Западу.

С тех пор сам этот Запад брызгает слюной и все эти 10 лет грозит нам всем, чем угодно, а также чинит нам всевозможные пакости. Обращать внимание нам на него сегодня не пристало. Собака лает — караван идёт…

Крым Путь на Родину Документальный фильм Андрея Кондрашова
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы крым сергей аксёнов владимир путин
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