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Дмитрий Плотников
Тяжело без русских денег. "Принципиальная" Болгария открывает "шенген" для россиян

Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян

3:26
Политика

Итак, накануне в Болгарии заявили, что они открывают шенгенскую визу российским туристам.

Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян
Фото: https://static.tildacdn.com/tild3537-3063-4231-b265-316530353137/sheng.jpg

Да-да, это те самые болгары, которые шлют военную технику на Украину, и которые поддерживают преступный киевский режим. А сейчас они заявляют, что "терпеть мочи больше нет, и мы ждём вас, дорогие россияне, с широко распростёртыми объятиями". "Шенген" распространяется на поездку в Болгарию, в Румынию и на Кипр.

Стандарты Европы

А куда же подевалась "принципиальность" граждан европейской страны? Как же так случилось, что член Евросоюза и НАТО, который кричит, что надо поддерживать Украину, будет выдавать своим недругам шенгенскую визу?

Всё просто, "принципиальность" у этих людей пропала тогда, когда в стране стало туго с деньгами. Ведь "звёздно-полосатый патрон" не больно-то помогает европейским своим "шестёркам", которых сам же и уговаривал отдать всё из арсенала в Украине. Ведь Вашингтон обещал закрыть все проблемы Евросоюза, особенно самых бедных его стран, а сам вообще ничего не даёт. Мало того, Белый дом даже Украине перестал что-то давать. А Европа уж тем более обойдётся.

Но США не перестаёт требовать от ЕС, чтобы те поддерживали киевский режим: именно по требованию Америки европейцы могут увеличить взносы в НАТО до 3 процентов от ВВП. Словом, Вашингтон свалил на Старый Свет все проблемы и поражения украинских националистов. А на горизонте только обещания и увещевания, мол, ждите, лучшие времена когда-то настанут.

А что делать бедной стране Болгарии? Этим "ненавистным русским", которые когда-то спасли Болгарию от турок, а много позже спасли и от Гитлера, придётся продавать визы. По их мнению, пускай эти ненавистные оккупанты едут к нам, на лучшие курорты: в Варну, на Золотые Пески и Албену, и оставляют свои "бабки" у нас.

И неважно, что эти деньги "путинистов" заработаны в ненавистный стране. Давно известно, что деньги пахнуть не могут, а именно такого принципа теперь будут придерживаться сперва в Болгарии, а потом и во всей Европе. К бабке не ходи, Болгария — это пробный камень в "приоткрывании железного занавеса" Европы.

Невыгодная русофобия

Не могу не возвратиться к "принципиальности" болгар. Ну раз вы такие принципиальные, как заявили когда-то, когда отказались от нашего газа, когда стали поддерживать преступную киевскую власть, так откажитесь от наших денег! Вы же там несёте светоч демократии у себя в Европе. Скажите честно, что будете голодать, но "преступному путинскому режиму" двери не откроете.

Циничность и двойные стандарты наших "европейских партнёров" порой просто поражают. Скорее всего, и вы, и ваш хозяин - американцы, совсем не те, за кого себя выдаёте.

А может вы просто вообще не принципиальны? Или просто до европейцев стало доходить, что покупать в Индии нефть и газ (которых там никогда не было) очень накладно. Тем более, что все прекрасно понимают, что это российский газ и российская нефть. И в итоге деньги всё равно приходят в Россию. Скорее всего, просто им надоело переплачивать за этот огромный крюк, которые делают эти энергоносители, попадая в Европу.

Тогда мы опять возвращаемся к тому с чего начали — к деньгам. Ради них Европа, по всей вероятности, готова лечь под кого угодно и поступиться какими угодно принципами....

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы варна европа болгария
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