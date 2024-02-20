Кандидат социологических наук Синютин назвал главные интриги предстоящих выборов президента РФ

Эксперт Синютин перечислил главные аспекты предстоящих выборов в России

5:02 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

С 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут выборы президента. Президент нашей страны выбирается на шестилетний срок, то есть до 2030 года.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Обычно перед любыми выборами такого уровня существует интрига: кто же победит? Если перед этими выборами и существовала какая-либо интрига, по сути, она была единственной: выставит ли Владимир Владимирович свою кандидатуру? Большая часть населения России волновалась в контексте предстоящего события лишь по этому поводу. Действующий президент выдвинул свою кандидатуру, на этом основные интриги закончились.

Возможные сценарии выбора президента

"То, что Путин победит на выборах уже в первом туре, нет сомнений не только в России, но и на Западе. При той поддержке населения, которую фиксируют все социологические исследования (как отечественные, так и зарубежные), другие варианты не просматриваются. На этом в анализе вопроса можно было бы остановиться, но у этого события есть некоторые сопутствующие аспекты, на которые было бы интересно обратить внимание", — отмечает кандидат социологических наук Александр Синютин.

Первый аспект, на который обращает внимание эксперт: как будет вести себя оппозиция до выборов, во время выборов и после них?

"Как мы наблюдаем последние годы в союзных нам странах (Белоруссии, Казахстане, Сербии), везде, оппозиционные силы, поддерживаемые западными спецслужбами, различными способами пытались максимально дестабилизировать обстановку. Любые выборы являются наилучшим поводом инициировать беспорядки. В России подрывная работа зарубежными неприятелями велась годами, если не десятилетиями.

Всë и сейчас продолжалось бы по уже хорошо накатанному сценарию, если бы не начало СВО 24 февраля 2022 года. Это событие кардинально изменило ситуацию как за рубежом, так и внутри страны.

Большая часть оппозиционеров покинула страну, а внутри России политологами и социологами отмечается бурный рост патриотизма и государственного самосознания. В этом контексте активность оппозиционных сил (особенно как реакция на результаты предстоящих выборов) ярко отразит последствия произошедших внутри российского общества изменений", — отмечает Александр Синютин.

Следующий аспект, на который стоит обратить внимание: как распределятся голоса среди трёх других претендентов? Цифры, которые мы увидим во второй половине марта, продемонстрируют сразу несколько довольно любопытных процессов. Для начала вспомним, кто вошëл в официальные списки претендентов на выборах президента России в качестве официальных кандидатов. Всего в бюллетенях для голосования — четыре претендента:

Путин Владимир Владимирович , самовыдвижение;

, самовыдвижение; Даванков Владислав Андреевич , партия "НОВЫЕ ЛЮДИ";

, партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"; Слуцкий Леонид Эдуардович , ЛДПР;

, ЛДПР; Харитонов Николай Михайлович, КПРФ.

Победителя выборов почти наверняка мы знаем. Кто же из трёх остальных претендентов наберëт большее число голосов? Давайте скорректируем вопрос: представитель какой партии будет вторым?

Раньше второе место было стабильно за коммунистами. Сумели ли они сохранить в России прежнее влияние? Многие аналитики полагают, что за последние годы КПРФ утратила прежние позиции, популярность этой партии у населения нашей страны стремительно падает. Выборы покажут, так ли это.

Другая интрига: каковы позиции ЛДПР после кончины еë бессменного лидера Владимира Вольфовича Жириновского? Долгое время ЛДПР считалась партией одного человека. Смогли ли новые люди, представляющие это политическое образование, доказать обратное и удержать свой авторитет без легендарного лидера? На этот вопрос также прольют свет выборы.

В круг политических долгожителей затесалась таинственная партия "Новые люди", которая для большинства россиян появилась неожиданно и ниоткуда. Никто толком не понимает, что и кого она представляет, однако это новообразование некоторое время назад вдруг получило довольно приличное количество голосов в Государственной думе, а сейчас выдвинуло на высший пост государства своего кандидата.

"Если кандидат от "Новых людей" станет вторым после Путина, это ознаменует закат одновременно и КПРФ, и ЛДПР, а также продемонстрирует, что политическому небосклону нашей страны нужны новые звëзды и этих звëзд больше не ждут от старых формаций.

В продолжение разговора о новых звëздах многие россияне задают вопрос: кто будет руководить Россией после Путина? Возможно, вопрос преждевременный, однако идея о преемнике обсуждается на разных уровнях: от кухонь в российской глубинке до кабинетов Белого дома в Вашингтоне. Просматривается ли потенциальный преемник Владимира Владимировича среди трёх остальных кандидатов?" — задается вопросом эксперт.