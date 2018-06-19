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Автор Редакция рубрики "Политика"

Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно

Политика

Социологи "Левада-центра" провели опрос и пришли к выводу, что 51% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года.

Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно. 388327.jpeg

Последний опрос на эту тему показал, что противоположного мнения на эту тему придерживаются 27% респондентов. Сообщается, что в августе прошлого года переизбрания Владимира Путина хотели 67% участников опроса.

При этом количество тех, кто выступает за полномасштабные перемены в России, за год увеличилось с 42% до 57%. Самыми назревшими изменениями прошенные назвали повышение уровня жизни и зарплаты (22%), решение социальных проблем (10%), борьбу с безработицей (9%), повышение пенсии (8%), борьбу с коррупцией (8%).

В настоящее время пао 7% участников опроса считают необходимыми смену власти, снижение тарифов ЖКХ, развитие экономики, а также предприятий и промышленности.

Что характерно, 30% опрошенных россиян убеждены, что изменения в составе правительства не приведут к разрешению имеющихся проблем. На их решение надеются менее четверти (24%) респондентов.

Напомним, российский президент Владимир Путин был переизбран на четвертый срок в марте 2018 года. На церемонии инаугурации, которая состоялась 7 мая, президент призвал россиян сплотиться для достижения общих целей.

По словам главы государства, России предстоит "напряженная работа", которая "потребует участия всего российского общества".

"В свой "третий срок" Путин отвечал на запросы своего избирателя - те, которые были ощутимы еще в начале 2000-х годов, но по ряду причин не до конца реализованы". Это, например, акцент на большую социальную справедливость, на интеграцию бюджетников в средний класс, сильная внешнеполитическая линия, линия на внешнюю политическую самостоятельность, на создание самостоятельного геополитического центра силы",- ранее заявлял президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

"У Путина ярка ценностная позиции, связанная с отстаиванием прав приоритетов морального большинства, происходит некий консервативный поворот, в совокупности соответствующий запросам русского большинства",- пояснял эксперт,- "Второй момент связан с международной политической ситуацией, с восприятием переворотов на Украине и в арабских странах как особой разновидности катастрофы - общество, безусловно, сегодня напугано такого рода сценариями".

"А так, как произошел некий дополнительный штрих, ярко акцентировались дейстивя Путина как консервативного политика - за минувшие пару лет он из подчеркнутого прагматика и технократа стал восприниматься обществом как ценностно-ориентированный лидер",- делится политолог.

"Путин может остаться и после 2024 года: ему будет всего 72 года. А способов придумать форму правления, позволяющую Путину оставаться у власти пожизненно, немало: от государственного совета до парламентской республики с вечным премьером (канцлером) а-ля госпожа Меркель",- писал ранее политический аналитик Антон Барабшин.

"У Путина появится новая возможность остаться у управления Россией практически на весь период жизни и поможет в этом ему реформированный Госовет - структура, которую он сам и учредил. Это будет своеобразный ЦК правящей партии, на подобии ЦК КПСС",- предполагали эксперты.

В свою очередь, профессор ВШЭ Николай Петров заявил, что ожидает "процесс перехода власти от Путина-президента к Путину-вождю". Однако, политолог Дмитрий Орлов уверен, что "Путин сохранит политическое влияние и после 2024 года, когда закончится очередной президентский срок". При этом эксперт считает, что "глава государства не захочет менять для этого Конституции, да и соответствующего общественного запроса нет".

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Темы социология Левада-центр владимир путин
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