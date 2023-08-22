Украина встретит День независимости у "моря гробов"

4:15 Your browser does not support the audio element. Политика

День независимости Украины будет отмечаться 23 и 24 августа. Властям страны похвастаться нечем, поскольку независимость такого рода обошлась уже слишком дорого. Получать новые гробы из-под Купянска под бодрые патриотические марши не менее ужасно.

Фото: Telegram: Донецкий фронт

Ситуация такова:

За 10 недель "наступа" ВСУ по сути не продвинулись ни на километр

Украинские СМИ продолжают рассуждать о том, что "армия на большей части фронта медленно, но уверенно продвигаются вперёд, и уже чуть ли не на подступах к Мелитополю".

Запад их в этом поддерживает, выдерживая методички в духе того, что успех — это вопрос времени.

Те же The New York Times рассуждает в стиле того, что "солдаты не сомневаются во всеобъемлющем плане генерала Залужного, даже когда войска терпят поражение". Но украинцам советуют настраиваться на то, что война продлится ещё как минимум пару лет.

Такой стиль ведения боевых действий и приводит к невообразимым потерям в ВСУ. Тем не менее украинцы постоянно осложняют жизнь российским ближним тылам, потому приходится отвечать посредством БПЛА и ракетно-бомбовых ударов. Но такая война устраивает Киев и его кураторов — хотя уже все поняли, что широко разрекламированных целей ВСУ не добьется.

Никакой "ликвидации сухопутного коридора из Мариуполя в Крым", "захвата Ростова", "возврата новых территорий России" не будет.

Военные эксперты и даже некоторые офицеры Пентагона заявляют — Украине и Западу "следует либо признать тупиковость нынешнего положения и искать альтернативные ему варианты, либо продолжать заниматься добровольным самоубийством и "продолжать ждать удачи в море крови на острове из гробов своих сыновей".

Впрочем, Зеленский уже несколько месяцев клянчит армейский тактический ракетный комплекс ATACMS "чтобы бить им по Крыму", но администрация Байдена не дает ничего, ссылаясь на то, что "самим не хватает".

Украина сейчас не может организовать "лобовые атаки" российских укреплений, потому что у неё нет свободных ресурсов. Контратака ВСУ, о проведении которой Запад давно "умоляет" Киев, сейчас невозможна, пишет британское издание The Economist, ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ.

Для нее Украине надо ежемесячно ставить под ружье 10 тыс. человек — и это лишь будет просто компенсировать потери и поддерживать нормальную ротацию. По сути, на фронт должны пойти все украинские мужчины, но тогда украинского государства не станет.

"Это чудовищное количество, реальное число (потерь ВСУ)… оно весьма ужасает", — подчеркнул американский спецназовец-ветеран Эрик Крамер в разговоре с журналистом Newsweek.

Ранее журналисты из Европы, ссылаясь на данные от европейских бойцов-наемников, заявляли — "трунуют" (хоронят) мужчин в каждой (многоэтажном) дома или в каждом пятом частном доме".

"То, что мы делаем на Украине, плохо для украинцев. Это мы убили 300 000 украинских солдат", — признал в эфире Fox News кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Параллельно с этим украинские демографы заявили о катастрофической и невосполнимой "демографической яме".

"После начала СВО население Украины сократилось на 8,6 млн человек и составляет сейчас 29 млн. Раньше в Незалежной проживали 37,6 млн человек, после 24 февраля 2022 года страну покинули 20 млн жителей, почти половина не вернулась", — писал "Украинский институт будущего".

"Вымирание плюс беженцы плюс Крым, забранные территории. Там около 3 млн детей женского пола, при минимальной фертильности это всё. Лавочку можно закрывать",- подвели они итог перед очередным Днём независимости Украины.

Бывшей Украины, если говорить честно.