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Ирина Гусакова

В России создаётся партия Лидеров России

2:44
Политика » Партии

В России вскоре появится новая политическая сила — партия Лидеров России (ЛРОС) уже готовится покорить сердца общественности. Этой осенью в Москве уже состоится учредительный съезд организации, где будет определен состав участников органов управления и принята программа. Также будут назначены региональные руководители отделений партии.

 

В ЛРОС собрались единомышленники, каждый из которых является лидером в своей сфере, с опытом работы в бизнесе и госуправлении, в основном все участники общероссийского конкурса "Лидеры России". Уже известно, что партия выдвинет своего кандидата — молодого политика Дмитрия Назарова — на президентских выборах в марте 2024 года, а также примет активное участие в выборах депутатов Госдумы в 2026 году.

"На наших глазах формируется Новая Россия, — считает Назаров. — Поэтому молодые, активные и успешные патриоты сегодня готовы поработать на благо Российской Федерации".

Именно Дмитрий Назаров с единомышленниками является создателем партии, при этом каждый из ее членов — талантливый управленец. По словам лидера ЛРОС Дмитрия Назарова, стать членом новой партии сможет любой гражданин страны, считающий себя патриотом и разделяющий традиционные ценности. В связи с этим партия уделяет особое внимание военным, участвующим в СВО.

"Инициативная группа уже получила множество заявок от неравнодушных патриотов. Среди них руководители крупных предприятий, бизнесмены, участники СВО, люди искусства и кино, журналисты, спортсмены и государственные служащие нового поколения, а также участники конкурса "Лидеры России" — заявляет Дмитрий Назаров. — Вокруг нас сплотились те, кто действительно переживает за Россию. Именно сейчас самое подходящее время, чтобы создать новое политическое движение".

Среди основных целей партии:

  • укрепление суверенитета страны,
  • развитие экономики и формирование независимой финансовой системы,
  • наращивание оборонно-промышленного потенциала.

Как считают единомышленники Назарова, сейчас Россия нуждается в талантливых и активных людях, готовых развивать государство. Сам же Дмитрий Назаров отмечает, что недружелюбное поведение Запада вынуждает укреплять страну изнутри для защиты своего суверенитета. Для развития России как прогрессивного и демократического государства как раз и создается команда новых политических лидеров, подчеркивает политик.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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