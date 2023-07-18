Госдума подняла на пять лет предельный возраст пребывания в запасе. Зачем?

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18 июля депутаты нижней палаты парламента в третьем и окончательном чтении проголосовали за закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе ряда военнообязанных. Более того, нормативно-правовой акт предполагает также и повышение срока пребывания в мобилизационном резерве. В том, как изменится жизнь россиян после принятого закона и с какой целью Госдума приняла такое решение, разбиралась Pravda.Ru.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Суть законодательных изменений

Изменения вносятся в закон "О воинской обязанности". Если говорить кратко, законодательный акт существенно расширяет контингент состоящих в резерве граждан, а также даёт ряду граждан новые возможности для службы в Вооружённых силах РФ. Таким образом, теперь в России будут действовать следующие нормы.

Устанавливаются новые предельные возрасты пребывания в запасе грaждан, имеющих звания солдат, матросов, сeржaнтов, старшин, прапорщиков и мичмaнов .

. Прeдельный возраст таких воeннообязанных, относящихся к пeрвому разряду, повышаeтся с 35 до 40 лет, ко второму рaзряду — с 45 до 50 лет , к трeтьему рaзряду — с 50 до 55 лет .

лет, ко второму рaзряду — , к трeтьему рaзряду — . Увеличивается предельный возраст пребывания в запасе в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров предельный возраст вырастет с 60 до 65 лет , для младших офицеров — с 55 до 60 лет , для имеющих иные звания военнобязанных — с 45 до 55 лет . Запасники, имеющие звания высших офицеров, остаются в мобрезерве до 70 лет , для них ничего не меняется.

, для младших офицеров — , для имеющих иные звания военнобязанных — . Запасники, имеющие звания высших офицеров, остаются в мобрезерве до , для них ничего не меняется. Теперь иностранные граждане получают право на подписание контракта о пребывании в резерве в том случае, если их работа не сопряжена с доступом к государственной тайне.

получают право на подписание контракта о пребывании в резерве в том случае, если их работа не сопряжена с доступом к государственной тайне. Пребывание гражданина в резерве может быть приостановлено в том случае, если он был призван на службу по мобилизации, либо заключил контракт для участия в деятельности по восстановлению международного мира или пресечению международной террористической деятельности за пределами России, а также если гражданин заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

После того, как законопроект будет одобрен Советом Федерации и под документом поставит подпись президент России Владимир Путин, закон будет вступать в силу в несколько этапов.

Те, кто достиг 50-летнего возраста в 2024 году, уйдут в отставку в 51 год;

в 2025 году — в 52 года;

в 2026 году — в 53 года;

в 2027 году — в 54 года;

в 2028 году — в 55 лет.

Цель нового закона

Документ был внесён на рассмотрение Государственной думой группой парламентариев во главe с председателем думского комитета по оборонe Андреем Картаполовым в ноябре 2022 года. Сам Картаполов объясняет идею следующим образом: России необходимо усовершенствовать систему обороноспособности страны.

"Сегодня очень большое количество людей обращается на пункты отбора с просьбой заключить контракт с вооружёнными силами. […] А поскольку военнослужащие запаса первой категории достаточно, по нашему мнению, ограничены, то до 40 лет они вполне могут выполнять задачи, что, собственно, и доказывают те, кто эти задачи выполняет", — объяснил Картаполов в беседе с ОСН, отметив, что благодаря изменениям у пунктов отбора на службу расширятся возможности.

В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, комментируя Regnum новый закон, назвал ситуацию "естественной" и призвал не тревожиться из-за принятия нового закона.

"Это нормальная и естественная ситуация. Мы проводим качественную трансформацию ВС. Она касается и вопросов, связанных с мобилизацией, и работы военкоматов, и прочего. И самый главный и необходимый шаг — это поднять возраст, с которого надо служить. А так как это решение будет вступать в силу пошагово, значит, нужны и дополнительные изменения, которые двигают возрастные пороги", — указал депутат.

Он также напомнил, что служба в рядах ВС РФ почётна и финансово выгодна.