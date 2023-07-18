18 июля депутаты нижней палаты парламента в третьем и окончательном чтении проголосовали за закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе ряда военнообязанных. Более того, нормативно-правовой акт предполагает также и повышение срока пребывания в мобилизационном резерве. В том, как изменится жизнь россиян после принятого закона и с какой целью Госдума приняла такое решение, разбиралась Pravda.Ru.
Изменения вносятся в закон "О воинской обязанности". Если говорить кратко, законодательный акт существенно расширяет контингент состоящих в резерве граждан, а также даёт ряду граждан новые возможности для службы в Вооружённых силах РФ. Таким образом, теперь в России будут действовать следующие нормы.
После того, как законопроект будет одобрен Советом Федерации и под документом поставит подпись президент России Владимир Путин, закон будет вступать в силу в несколько этапов.
Документ был внесён на рассмотрение Государственной думой группой парламентариев во главe с председателем думского комитета по оборонe Андреем Картаполовым в ноябре 2022 года. Сам Картаполов объясняет идею следующим образом: России необходимо усовершенствовать систему обороноспособности страны.
"Сегодня очень большое количество людей обращается на пункты отбора с просьбой заключить контракт с вооружёнными силами. […] А поскольку военнослужащие запаса первой категории достаточно, по нашему мнению, ограничены, то до 40 лет они вполне могут выполнять задачи, что, собственно, и доказывают те, кто эти задачи выполняет", — объяснил Картаполов в беседе с ОСН, отметив, что благодаря изменениям у пунктов отбора на службу расширятся возможности.
В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, комментируя Regnum новый закон, назвал ситуацию "естественной" и призвал не тревожиться из-за принятия нового закона.
"Это нормальная и естественная ситуация. Мы проводим качественную трансформацию ВС. Она касается и вопросов, связанных с мобилизацией, и работы военкоматов, и прочего. И самый главный и необходимый шаг — это поднять возраст, с которого надо служить. А так как это решение будет вступать в силу пошагово, значит, нужны и дополнительные изменения, которые двигают возрастные пороги", — указал депутат.
Он также напомнил, что служба в рядах ВС РФ почётна и финансово выгодна.
"Стало быть, есть категория людей, которая хочет сохранить службу такого рода в формате работы. А по закону это практически невозможно сделать. Хотя физическое состояние человека позволяет ему быть полезным", — уточнил он.
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