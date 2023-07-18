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Петр Ермилин

Госдума подняла на пять лет предельный возраст пребывания в запасе. Зачем?

5:03
Политика » Власть » Парламент

18 июля депутаты нижней палаты парламента в третьем и окончательном чтении проголосовали за закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе ряда военнообязанных. Более того, нормативно-правовой акт предполагает также и повышение срока пребывания в мобилизационном резерве. В том, как изменится жизнь россиян после принятого закона и с какой целью Госдума приняла такое решение, разбиралась Pravda.Ru.

Госдума подняла на пять лет предельный возраст пребывания в запасе. Зачем?
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Суть законодательных изменений

Изменения вносятся в закон "О воинской обязанности". Если говорить кратко, законодательный акт существенно расширяет контингент состоящих в резерве граждан, а также даёт ряду граждан новые возможности для службы в Вооружённых силах РФ. Таким образом, теперь в России будут действовать следующие нормы.

  • Устанавливаются новые предельные возрасты пребывания в запасе грaждан, имеющих звания солдат, матросов, сeржaнтов, старшин, прапорщиков и мичмaнов.
  • Прeдельный возраст таких воeннообязанных, относящихся к пeрвому разряду, повышаeтся с 35 до 40 лет, ко второму рaзряду — с 45 до 50 лет, к трeтьему рaзряду — с 50 до 55 лет.
  • Увеличивается предельный возраст пребывания в запасе в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров предельный возраст вырастет с 60 до 65 лет, для младших офицеров — с 55 до 60 лет, для имеющих иные звания военнобязанных — с 45 до 55 лет. Запасники, имеющие звания высших офицеров, остаются в мобрезерве до 70 лет, для них ничего не меняется.
  • Теперь иностранные граждане получают право на подписание контракта о пребывании в резерве в том случае, если их работа не сопряжена с доступом к государственной тайне.
  • Пребывание гражданина в резерве может быть приостановлено в том случае, если он был призван на службу по мобилизации, либо заключил контракт для участия в деятельности по восстановлению международного мира или пресечению международной террористической деятельности за пределами России, а также если гражданин заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

После того, как законопроект будет одобрен Советом Федерации и под документом поставит подпись президент России Владимир Путин, закон будет вступать в силу в несколько этапов.

  • Те, кто достиг 50-летнего возраста в 2024 году, уйдут в отставку в 51 год;
  • в 2025 году — в 52 года;
  • в 2026 году — в 53 года;
  • в 2027 году — в 54 года;
  • в 2028 году — в 55 лет.

Цель нового закона

Документ был внесён на рассмотрение Государственной думой группой парламентариев во главe с председателем думского комитета по оборонe Андреем Картаполовым в ноябре 2022 года. Сам Картаполов объясняет идею следующим образом: России необходимо усовершенствовать систему обороноспособности страны.

"Сегодня очень большое количество людей обращается на пункты отбора с просьбой заключить контракт с вооружёнными силами. […] А поскольку военнослужащие запаса первой категории достаточно, по нашему мнению, ограничены, то до 40 лет они вполне могут выполнять задачи, что, собственно, и доказывают те, кто эти задачи выполняет", — объяснил Картаполов в беседе с ОСН, отметив, что благодаря изменениям у пунктов отбора на службу расширятся возможности.

В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, комментируя Regnum новый закон, назвал ситуацию "естественной" и призвал не тревожиться из-за принятия нового закона.

"Это нормальная и естественная ситуация. Мы проводим качественную трансформацию ВС. Она касается и вопросов, связанных с мобилизацией, и работы военкоматов, и прочего. И самый главный и необходимый шаг — это поднять возраст, с которого надо служить. А так как это решение будет вступать в силу пошагово, значит, нужны и дополнительные изменения, которые двигают возрастные пороги", — указал депутат.

Он также напомнил, что служба в рядах ВС РФ почётна и финансово выгодна.

"Стало быть, есть категория людей, которая хочет сохранить службу такого рода в формате работы. А по закону это практически невозможно сделать. Хотя физическое состояние человека позволяет ему быть полезным", — уточнил он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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