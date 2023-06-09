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Олег Володин

США объявили РФ сверхдержавой: каким будет новый мировой порядок?

5:05
Политика

В США в очередной признали Россию и Китай сверхдержавами. Выступая перед выпускниками Национального университета обороны, председатель комитета начальников штабов США Марк Милли пояснил, что в мире сейчас существует как минимум три сверхдержавы.

США объявили РФ сверхдержавой: каким будет новый мировой порядок?
Фото: Скриншот из игры Europa Universalis 4 - Russia

То есть пресловутая многополярность выглядит как США, Китай и Россия. По словам Милли, три сверхдержавы — "это намного сложнее, чем две", поэтому мир в ближайшие десятилетия ждет много кризисов.

Возникает вопрос: если Россия с точки зрения американцев уже не "бензоколонка с порванной в клочья экономикой и долларом за 200 рублей", а сверхдержава, за что тогда США дерутся последний год?

Кстати, отметим, президент России Владимир Путин заявил, что наша страна "не стремится к статусу сверхдержавы".

"Мы не стремимся к этому статусу, потому что в это понятие закладываются некоторые элементы, связанные с навязыванием своего влияния другим государствам и целым регионам. Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее. Это контрпродуктивно, это слишком затратно и не имеет исторических перспектив", — пояснил Путин.

Если твой главный и прямой противник называет страну "сверхдержавой" — это, безусловно, приятно. Однако достаточно быть и "просто" великой державой (военной, ядерной, энергетической, экономической, политической и т. д.)

Или, как сейчас уже обсуждают ведущие экономисты и стратеги-геополитики мира, — стать одной из стран, которые вместе с Китаем будут формировать "новый мировой порядок",

  • в котором в БРИКС уже просятся более 30 ведущих государств, включая Турцию, ОАЭ и пр.;
  • в котором одним из полюсов станет "великий азиатских союз" не только около половины всех ресурсов мира и 1/3 его населения.

Напомним, впервые термин "superpower" в отношении нашей страны прозвучал в 1944 году. Так был назван СССР в одноимённой книге про страны "Большой тройки".

"Сверхдержавой" СССР назвал Рузвельт на обеде со Сталиным во время "Ялты-1945". Неудивительно, что в тот момент авторитет СССР, выигравшего самую страшную войну столетия, был непререкаемым.

Тем не менее в СССР долго избегали этого слова, и впервые нечто похожее по смыслу прозвучало на ХХIV съезде КПСС в 1971 году.

Тогда глава МИД СССР Андрей Громыко заявил, что "соотношение сил в мире радикально переменилось. Не так давно мы были вынуждены вновь и вновь прикидывать, прежде чем предпринимать какой-либо внешнеполитический шаг, какова будет реакция США, что сделает Франция и так далее. Эти времена закончились”.

Он отметил, что если СССР что-то понадобится, страна это получит.

"Что бы они там ни кричали, соотношение сил таково, что пошевелиться больше уже не смеют. Мы стали действительно великой державой".

Что же считается "сверхдержавой"?

  1. "Сверхдержава" должна быть государством с огромным политическим, экономическим или военным превосходством над большинством других государств.
  2. "Сверхдержава" должна иметь возможность проецирования военной силы (ракетами, военными базами, авианосцами, флотами и т. д.) и отстаивания своих политических и экономических интересов по всему миру.
  3. "Сверхдержава" должна иметь поголовную грамотность населения, высокий научный и промышленный потенциал и разветвленную социальную сферу.

Отметим, что в 2015 году издание National Interest составило список пяти величайших сверхдержав за всю историю Земли.

Эксперты отметили, что "только сверхдержава обладает ресурсами, чтобы сохранять непререкаемое превосходство над всеми своими соперниками". Такое могли лишь Римская, Монгольская, Британская империи, Советский Союз и США.

Ранее политолог Мариано Каучин в своем исследовании государств мира отмечал, что "особое географическое положении России, статус ядерной державы, право вето в Совете Безопасности ООН, политическое, энергетическое и историческое влияние дают право считать эту страну великой мировой державой".

Удивительно, но эксперт понял, что "для понимания процессов, происходящих в современной России, надо учитывать ее великое историческое прошлое, невероятный народный дух и потенциал, гордость за военную мощь и даже трагизм истории России".

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы марк милли владимир путин
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