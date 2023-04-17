В Москву приехал новый глава Минобороны Китая Ли Шанфу для обмена "полезной информацией”

2:58 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

В воскресенье, 16 апреля, Президент России Владимир Путин в Кремле провёл личную встречу с Государственным советником Китая и министром обороны Ли Шанфу. На мероприятии присутствовал также глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу.

Китайский военный министр, который находится под санкциями¹ США, связанными с Россией, прибыл в Москву с трехдневным визитом. Это его первая зарубежная поездка с момента назначения на должность. По словам Шанфу, он приехал в Россию, чтобы ещё больше "подчеркнуть особый характер и стратегическую важность наших (России и Китая) двусторонних отношений”.

Ли отметил, что российско-китайские отношения "уже вступили в новую эру” и "превосходят любые военно-политические союзы времен холодной войны”, поскольку они "построены на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон".

Согласно сообщению, размещённому на сайте Кремля, Владимир Путин отметил "активное” и всестороннее сотрудничество между Москвой и Пекином в оборонной сфере, включая постоянный обмен "полезной информацией”, военно-техническое сотрудничество и совместные военные учения в различных областях.

"Несомненно, это ещё одна важная область, которая укрепляет чрезвычайно доверительный, стратегический характер наших отношений в дополнение к экономической, социальной, культурной, образовательной и другим сферам", — сказал российский лидер.

Напомню, визит военного министра Поднебесной состоялся всего через несколько недель после того, как китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву с первым государственным визитом после переизбрания. Итогом его общения с Владимиром Путиным стало подписание совместного документа, в котором говорится, что дружба между двумя народами "не имеет границ”.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Всекитайский народный конгресс назначил генерала Ли Шанфу министром обороны страны в марте, во время растущей конфронтации с США и напряженности вокруг Тайваня.

Китай сохранил нейтралитет в продолжающемся конфликте между Россией и Украиной и отказался вводить санкции против Москвы или отправлять оружие любой стороне, призвав к мирному разрешению боевых действий. Тем не менее, как заявил на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс, США "рассматривают растущие отношения между Москвой и Пекином как угрозу своему геополитическому доминированию".

¹ В 2018 году США внесли Ли (тогда он был главой департамента разработки оборудования) в чёрный список за "участие в значительных сделках с ”Рособоронэкспортом", основным российским экспортером вооружений".

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