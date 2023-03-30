Китайская экономика станет локомотивом для российской

2:28 Your browser does not support the audio element. Политика

Владимир Путин заявил, что Россия готова торговать с другими странами за юань. Значит ли это, что вскоре появится петроюань, который заменит собой доллар; согласна ли Россия стать "младшим братом" Китая, и зачем нашей стране нужна китайская экономика, рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— Владимир Путин объявил, что Россия будет торговать за юань (я так понимаю, со всем миром). Это означает появление петроюаня, замены доллара? Или это будет действовать только в рамках БРИКС?

— Важно, что Путин сказал об этом после визита Си Цзиньпина. Думаю, этой теме было посвящено много времени во время переговоров один на один.

Это значит, что Россия отказывается от идеи сделать рубль той валютой, за которую происходит торговля. Рубль не может быть такой валютой, потому что за рубль на внешних рынках мало что можно купить.

Россия фактически соглашается, что китайская экономика будет универсальным посредником между Россией и большинством стран мира, с которыми торговля продолжается, если они на это согласятся. А они согласятся, потому что всё равно им придётся что-то у Китая покупать, а объёмы торговли с Россией не настолько велики, чтоб это сдерживало их торговлю с Китаем.

Для Китая это признание того, что Россия без китайской экономики существовать не может, а Китай будет универсальным механизмом, который позволяет России:

поддерживать свою экономику,

избегать санкций.

Торговля с Турцией — это 10 миллиардов долларов в год, торговля с Китаем — 200.

Идя на такой шаг, Россия очень серьёзно идёт навстречу Китаю.

Наше руководство понимает, что без стратегических отношений с Китаем у России будет гораздо больше проблем, чем в ситуации, когда Россия фактически станет младшим партнёром Китая, а другим она быть не может: китайская экономика больше российской почти в 10 раз.

Российская экономика не может сама по себе быть локомотивом, а вместе с китайской экономикой она может много, хотя большинство механизмов для этого ещё не задействовано. Не геополитика и спецоперация на Украине, а развитие торгово-экономического сотрудничества, в том числе с третьими странами, — эти темы стали главными во время визита Си.