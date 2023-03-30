Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Китайская экономика станет локомотивом для российской

2:28
Политика

Владимир Путин заявил, что Россия готова торговать с другими странами за юань. Значит ли это, что вскоре появится петроюань, который заменит собой доллар; согласна ли Россия стать "младшим братом" Китая, и зачем нашей стране нужна китайская экономика, рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Китайская экономика станет локомотивом для российской

— Владимир Путин объявил, что Россия будет торговать за юань (я так понимаю, со всем миром). Это означает появление петроюаня, замены доллара? Или это будет действовать только в рамках БРИКС?

— Важно, что Путин сказал об этом после визита Си Цзиньпина. Думаю, этой теме было посвящено много времени во время переговоров один на один.

Это значит, что Россия отказывается от идеи сделать рубль той валютой, за которую происходит торговля. Рубль не может быть такой валютой, потому что за рубль на внешних рынках мало что можно купить.

Россия фактически соглашается, что китайская экономика будет универсальным посредником между Россией и большинством стран мира, с которыми торговля продолжается, если они на это согласятся. А они согласятся, потому что всё равно им придётся что-то у Китая покупать, а объёмы торговли с Россией не настолько велики, чтоб это сдерживало их торговлю с Китаем.

Для Китая это признание того, что Россия без китайской экономики существовать не может, а Китай будет универсальным механизмом, который позволяет России:

  • поддерживать свою экономику,
  • избегать санкций.

Торговля с Турцией — это 10 миллиардов долларов в год, торговля с Китаем — 200.

Идя на такой шаг, Россия очень серьёзно идёт навстречу Китаю.

Наше руководство понимает, что без стратегических отношений с Китаем у России будет гораздо больше проблем, чем в ситуации, когда Россия фактически станет младшим партнёром Китая, а другим она быть не может: китайская экономика больше российской почти в 10 раз.

Российская экономика не может сама по себе быть локомотивом, а вместе с китайской экономикой она может много, хотя большинство механизмов для этого ещё не задействовано. Не геополитика и спецоперация на Украине, а развитие торгово-экономического сотрудничества, в том числе с третьими странами, — эти темы стали главными во время визита Си.

Тайное решение Си и Путина: Что они задумали? Разбор исторической встречи
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы сша китай бизнес доллар деньги россия торговля владимир путин владимир брутер экономика россии
Новости
Разработчик показывает закулисные звуковые эффекты God of war Ragnarok
Потупчик уверена, что Ахмедов использовал "простофилю" Пригожина чтобы выйти из-под санкций
Китай прислал в Россию специалистов для тотального отключения YouTube
CNBC: в развивающихся странах заметно растет поддержка России
На сайте Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США
Урсула Фон дер Ляйен раскрыла определяющий фактор в отношениях с Китаем
В 2024 в России может появиться услуга открытия банковского счёта по видеосвязи
Скотт Риттер дал прогноз по поводу судьбы ВСУ: поражение неизбежно
Эксперт озвучил самые дешёвые направления для летнего отдыха — от 40 тысяч за неделю
Глава Росавиации Нерадько исключает пассажирские рейсы в новые регионы в ближайшее время
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
Близится развязка СВО на Украине. Зеленский ищет варианты спасения
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Последние материалы
Певица Лариса Долина рассказала о своём желании петь с молодыми артистами
Виктория Боня решила вернуться в Россию из-за протестов и роста цен в Европе: Москва, встречай!
Режим ЧС введён в Брянске
Город, с которого всё началось: Севастополь стал одной из первых революционных точек России
Минобороны: средства ПВО РФ впервые сбили новую ракету "Гром-2" ВСУ в зоне СВО на Украине
Российский певец Григорий Лепс посетил военный госпиталь в Донецке
Ведущий Николай Дроздов опроверг информацию о своей госпитализации
Спикер ВСУ Игнат: использование Россией крылатых авиабомб — новая угроза для Украины
Леон убивал и терял Эшли 3 млн раз: Capcom опубликовала статистику ремейка Resident Evil 4
Дискин: разведка НОАК поможет российской армии в ходе спецоперации на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников