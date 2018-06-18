Трагедии России заложены в проамериканской Конституции

Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета? У нас постоянно случаются ЧП в общественных местах, и праздники часто превращаются в трагедии. Как с этим связана большая политика? И что нужно делать, чтобы минимизировать риски? На эти и другие вопросы в видеостудии беседовали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

— 1 июня в День защиты детей проводилась масса мероприятий. В иркутском торгово-развлекательном центре "КомсоМОЛЛ" тоже отмечали праздник. Там для детей проводили всяческие физические опыты и что-то взорвалось, некоторые получили ожоги первой и второй степени. Конечно, все были очень напуганы. А это проводил научный центр. Как вообще можно такое допустить?

— Расследовать это происшествие начали сразу же, и виновников сразу задержали. Понятно, что была "Зимняя вишня", недавний страшный пожар в таком же торговом центре, и много других подобных событий.

— Здесь же задержан директор. Возможно, что его на всякий случай посадят. Но разве это что-то изменит, добавит безопасности? Можно и в другую крайность впасть — теперь вообще не будем проводить опыты по химии и физике? Как быть-то?…

— Конечно, это риторический вопрос. И, конечно, Российская Федерация идет в пике, в падение уже 25 лет. И за всеми этими трагическими историями стоит очень простая вещь: наша с вами российская нация за это время уменьшила свои возможности в области экономики в 14 раз.

И, естественно, меньше достается и детям. В безопасности, в инфраструктуре и в решении всех вопросов, которые с этим связаны. Почему мы, имея треть мировых богатств, теперь стали иметь всего один процент мирового ВВП? (Ведь раньше имели 14 процента.) Потому что мы идем неправильным путем.

Мы находимся под внешним управлением. Или, как Путин говорит, "провинция американского однополярного мира". То есть мы оккупированы. Разве можно в оккупации жить с каждым днем лучше?… Конечно же, нет.

Эта проблема может быть устранена только через решение народа. Потому что он утвердил оккупационные стандарты Конституции в 93-м году на референдуме. И только весь народ эти стандарты может поменять.

Вот уже начинаются трагедии с детьми в массовом порядке. Нам и дальше жить по решению 93-го года, что начальник в Вашингтоне принял? Или все-таки надо вспомнить заветы отцов и восстановить свободу и независимость?…

— Евгений Алексеевич, а как связаны эти конкретные трагические происшествия с начальством в Вашингтоне?

— Очень просто. Деградация страны происходит при начальничестве из Вашингтона. Идет тотальная деградация по всем параметрам. И это неизбежно касается каждого человека, каждого ребенка, так же как и каждого государственного решения.

Потому что правила там создаются, потому что эти правила направлены не на улучшение нашей жизни, а ухудшение. И эта очевидная вещь была совершенно понятна нашим дедам и прадедам.

Сегодняшнее поколение не понимает элементарных вещей, вообще живет в дебильном состоянии. То, что было понятно неграмотным людям, мужикам в деревнях 500 лет назад, сейчас непонятно образованным жителям Российской Федерации. Я удивляюсь этому.

— Получается, что мы глобально можем решить этот вопрос, только изменив Конституцию?

— Да. И мы можем, если будет это решение людей. Если люди примут решение поменять Конституцию, Путин ее поменяет. Обратите внимание, что среди последних событий есть одно самое главное именно в этом направлении. Сейчас идет рассмотрение проекта закона о контрсанкциях, которые и раньше хотели ввести, но это дело тогда, к сожалению, слили.

Очень важно, на самом деле, другое, впервые за всю историю нынешней Государственной Думы депутаты написали закон о том, что запрещается американским советникам управлять российскими министерствами, ведомствами и госкорпорациями. И такой закон внесли.

— Кто внес?

— Все депутаты, в том числе и я. Но этот закон слили.

— Что значит слили?

— При втором чтении эту статью изменили таким образом, что запрет снят.

— А кто так изменил?

— Это процедура конституционного характера. Депутаты хотели отменить, запретить американское управление в российских министерствах и даже все это внесли, но сработала Конституция, по которой все смыслы и содержания наших законов определяют международные нормы. А эти нормы тоже прописаны "избранной" и "особой" мировой страной Америкой.

Там четко прописан приоритет международного права в сфере нормотворчества. И как только вся Дума, все депутаты, внесли изменения о том, что они хотят жить в свободном Отечестве, сработала эта конституционная норма. Потому что Конституция важнее любого депутата и всех их вместе взятых.

— Тогда почему все депутаты не выступят с инициативой внесения поправок в Конституцию?

— То, что они все до одного этот закон внесли, — уже инициатива, показывающая, что они этого хотят. Но поправки в Конституцию все-таки вносить надо тогда, когда большинство народа захочет этого, потому что статус поправок — это референдум.

Вот я бы не стал выносить на референдум поправки в Конституцию, если не располагаю информацией о том, что эти поправки будут поддержаны. Потому что, если они не будут поддержаны, все будет еще на порядок хуже.

Все-таки неслучайно все депутаты впервые подписали этот закон. Это показывает, что дело в этом направлении двигается. Ведь это главный вопрос нашего существования. Но люди — большинство народа — должны сами созреть для этого решения.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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