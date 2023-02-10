Политолог Александров: реальный "мир без Путина" не понравился бы Европе и США

Запад сегодня демонстрирует полное непонимание ситуации в России. "Коллектив противников" по-хорошему должен искренне радоваться, что во главе России стоит такой терпеливый лидер, как Владимир Путин.

Был бы более жесткий лидер, что называется, "ближе к Сталину" — то, что он сотворил бы с Европой и США, Западу пришлось бы познавать в сравнении, пишет проект 19info.

На днях новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что "мир без Путина был бы лучше". Стоит отдельно отметить, что прозвучало сие утверждение во время визита в Киев (где практически все западные руководители начинают нести чушь и делать странные заявления).

"Писториусу следовало бы подумать о том, что "мир без Путина" вряд ли бы ему понравился. И не только ему. Пока Россией руководит именно Путин, Запад имеет определенные гарантии собственной безопасности", — убеждён политолог Михаил Александров.

По его словам, Путин — чемпион по взвешенным и осторожным действиям и заявлениям. К тому же у него имеется тенденция затягивать решение насущных вопросов. Путин дольше всех "возился" с Грузией — даже шёл на уступки и до "войны 8.8.8." рассчитывал, что с Михаилом Саакашвили можно выстраивать нормальные конструктивные отношения.

Чем закончилось — все знают.

Саакашвили получил Аджарию и вывод российских баз, после чего перешёл на сторону Запада, провёл модернизацию грузинских вооружённых сил и атаковал Южную Осетию. Никаких проблем у российской армии захватить грузинскую столицу тогда не было, но Тбилиси брать не стали.

"Аналогичная история норовит произойти с Арменией — наши дипломаты годами ублажали антироссийски настроенных политиков, миротворческий контингент ввели в Нагорный Карабах. Благодарности как обычно ноль", — звучит в материале.

Эксперт отмечает, что если бы в России был у власти жёсткий национальный лидер, то Саакашвили вылетел бы сразу, а Россия вместе с Абашидзе получила бы Грузию в свои руки.

"И тогда Запад не рискнул бы устраивать на Украине переворот с вот такими последствиями, как сейчас", — пишет 19info. "Путин действует слишком мягко. Америка вообще не рефлексирует никогда. Разобрались бы с Украиной раньше — к 2022 году её бы (страны-соседи) давно разобрали во частям и успокоились", — считает политолог Александров.

Как пояснил в ответ глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов, мир без министров вроде Бориса Писториуса был бы однозначно чище.

Но есть факт — Запад прокачивает идею "обезглавливающего удара" по Кремлю — это, по сути, подтверждают слова немецкого министра. Издание отмечает, что Западу "нужно физическое устранение Путина и марионетка на его месте, ведущая Россию в "светлое прозападное будущее".

Что было бы, "если бы мир остался без Путина"?

Во многих точках мира ситуация пойдет вразнос — та же война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном вспыхнет с новой силой.

Еще начнутся проблемы в Косово и вокруг него.

Что сделают с Белоруссией, даже представлять не хочется, что будет твориться в Сирии, — тоже.

Мафиозные кланы из некоторых регионов РФ опять двинутся "делать бизнес" в странах Евросоюза — так, что добропорядочным европейским бизнесменам страшно будет ездить без охраны.

И что самое характерное, европейцам "без Путина" будет некого "пинать", оправдываясь за проблемы в экономике и провалы в политике.

Впрочем, как пишет Rzeczpospolita, российские оппозиционеры вновь соберутся на второй Съезд народных депутатов России (СНДР).

Этот "десант" высадится 20-23 февраля в одном из конференц-залов в центре Варшавы и будет обсуждать деимпериализацию России, отъем ядерного оружия у нашей страны, "перезомбирование россиян", различия между "протестом и быдлом", а также мечтать о капитуляции и распаде России.

Смешно? Так в прошлый раз оппозиционеры — ни много ни мало — вознамерились создать "независимый российский парламент, который должен прийти к власти в России на переходный период".

Сейчас они планируют представить проекты новой российской Конституции и "закона о люстрации всех, кто не поддерживает их планы".

Такое Писториусу должно понравиться…