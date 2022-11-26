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МИД РФ: Украина — не страна-террорист, украинцам просто не повезло с властью

Политика

Несмотря на то, что на территории Украины почти десять лет "правят бал" неонацисты и фашиствующие молодчики, которые ежечасно нарушают все аспекты международного гуманитарного права, Россия не будет объявлять эту страну "террористическим государством".

МИД РФ: Украина — не страна-террорист, украинцам просто не повезло с властью

Об этом объявил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов.

По его словам, Москва отвергает любую доктрину, которая предполагает, что нацию можно объявить "террористической”, и не видит причин придерживаться этой "ошибочной" политики, которую использует Запад.

"Доктрина государственного терроризма используется США и другими западными странами для оправдания вмешательства во внутренние дела других государств, что нарушает Устав ООН, — отметил Сыромолотов. — Это также используется для легитимизации их односторонних принудительных мер, нарушающих принцип суверенного равенства всех наций”.

Дипломат подчеркнул, что Россия всегда считала такие односторонние санкции "неприемлемыми”.

Почему страна не может быть объявлена террористом

"Терроризм как преступное деяние всегда влечет за собой индивидуальную уголовную ответственность тех, кто причастен к совершению нападений, — пояснил Сыромолотов, добавив, что в таких случаях к ответственности могут быть привлечены только отдельные лица, а не целые народы. — Определение Украины террористическим государством сейчас было бы юридически некорректным по своей природе".

"Мы не станем похожими на нарушителей международного права" — это не наш метод

Дипломат раскритиковал недавнюю резолюцию парламента ЕС, в которой Россия названа "государством-спонсором терроризма”, заявив, что этот документ (никакой силы, к слову, не имеющий; такой вот "выкрик ради выкрика") является частью "информационной и политической кампании, проводимой Западом против нашей нации", которая не имеет ничего общего с реальной борьбой с международным терроризмом.

Где-то в Киеве недоволен Зеленский

На фоне продолжающегося конфликта с Россией президент Украины Владимир Зеленский неоднократно называл Россию ”террористическим" государством и призывал другие страны, особенно на Западе, называть ее таковой. В середине октября он попросил Парламентскую Ассамблею Совета Европы принять соответствующую резолюцию.

На этой неделе украинский лидер повторил свою просьбу, записывая очередной видеоролик, который показали на Совбезе ООН.

Однако Вашингтон, главный союзник (или правильнее называть его спонсором?) Украины, эту просьбу Киева выполнять не желает:

  • во вторник посол США по особым поручениям по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак заявила, что страна просто не может назвать Россию "государством-спонсором терроризма”, поскольку она не соответствует соответствующим критериям.

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Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина олег сыромолотов
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